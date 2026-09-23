Sopecitos de pulpo adobado: la receta mexicana que convierte el mar en un antojito irresistible

Tres sopes de maíz rellenos de pulpo adobado se presentan acompañados de col rallada, cebolla morada, aguacate y limones sobre un plato de barro tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los sopecitos de pulpo adobado son una alternativa perfecta para quienes disfrutan de los antojitos mexicanos, pero también buscan incorporar ingredientes del mar en sus comidas. La combinación puede parecer atrevida a primera vista, pero basta un bocado para descubrir que el pulpo y la masa de maíz forman una pareja llena de posibilidades.

La clave de esta preparación está en conseguir que cada elemento conserve su personalidad. El sope aporta una base doradita y ligeramente crujiente, mientras el pulpo absorbe los sabores del adobo y se convierte en el protagonista de la receta. Los ingredientes frescos que se agregan al final ayudan a equilibrar la intensidad del conjunto.

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Además, se trata de una preparación que puede funcionar en diferentes ocasiones. Puede servirse como entrada, botana para compartir o incluso como una comida informal cuando se busca algo diferente. Su presentación individual hace que cada sopecito sea prácticamente un pequeño bocado lleno de sabor.

El secreto está en un buen pulpo adobado

Tres sopes de maíz servidos con pulpo adobado, frijoles, lechuga, cebolla morada y queso fresco reposan sobre un plato de barro tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pulpo es el corazón de esta receta, por lo que su preparación merece especial atención. Una vez cocido y cortado, se mezcla con el adobo para que cada trozo quede cubierto por la salsa. Los chiles, el ajo, la cebolla y las especias aportan ese perfil intenso que distingue a la preparación.

El adobo también es responsable del color y buena parte del aroma que tendrá el platillo. Al cocinarlo antes de incorporar el pulpo, sus sabores se integran y la salsa adquiere una consistencia adecuada para cubrir el marisco sin resultar demasiado líquida.

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Después llega el momento de armar los sopecitos. La masa caliente funciona como una especie de pequeño plato comestible en el que se coloca el pulpo. La lechuga, la crema, el queso fresco y la cebolla morada añaden frescura, cremosidad y contraste.

Ingredientes y preparación para preparar sopecitos de pulpo adobado

Tres sopecitos de pulpo adobado decorados con cebolla picada y cilantro reposan en un plato de barro acompañado por gajos de limón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

500 g de pulpo cocido y cortado en trozos pequeños.

12 sopecitos de maíz.

3 chiles guajillo.

2 chiles ancho.

2 dientes de ajo.

¼ de cebolla.

½ cucharadita de comino.

½ cucharadita de orégano.

2 cucharadas de aceite vegetal.

Sal al gusto.

½ taza de agua.

Lechuga finamente picada.

Crema al gusto.

Queso fresco desmoronado.

Cebolla morada en tiras.

Limón al gusto.

Preparación

Limpia los chiles, retira las semillas y colócalos en agua caliente durante unos minutos para suavizarlos. Licúa los chiles con el ajo, la cebolla, el comino, el orégano, el agua y una pizca de sal hasta obtener una salsa homogénea. Calienta el aceite en una sartén y vierte el adobo. Cocina durante unos minutos hasta que espese ligeramente. Incorpora el pulpo cocido y mezcla para que quede completamente cubierto con el adobo. Cocina a fuego medio durante unos minutos. Calienta los sopecitos y dóralos ligeramente hasta que tengan una textura firme en la superficie. Coloca una porción de pulpo adobado sobre cada sope. Agrega lechuga, crema, queso fresco y cebolla morada. Termina con unas gotas de limón y sirve inmediatamente.

Una receta para conquistar desde el primer bocado

Tres sopes de maíz llevan pulpo adobado acompañado con cebolla morada, col y cilantro sobre un plato de barro tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado es un antojito que juega con diferentes texturas y temperaturas. La masa aporta ese sabor tradicional del maíz, el pulpo ofrece una consistencia suave y el adobo añade una personalidad más intensa. Por encima, los ingredientes frescos ayudan a que cada mordida resulte equilibrada.

La presentación puede convertirse también en parte del atractivo. Acomodar los sopecitos juntos en una charola, añadir el queso fresco y terminar con tiras de cebolla morada permite crear un platillo colorido sin necesidad de recurrir a una decoración complicada. Unas gotas de limón justo antes de servir pueden darle el toque final.

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Si quieres salir de los rellenos habituales y sorprender a quienes se sienten a la mesa, estos sopecitos de pulpo adobado son una opción que vale la pena probar. La receta conserva la esencia de un antojito mexicano y, al mismo tiempo, incorpora el sabor del mar en una combinación diferente, abundante y perfecta para compartir.