Gobierno de Sheinbaum castiga a ferroviarias tras derrame de ácido sulfúrico en Sonora: más de 160 sanciones en dos años

Un tren descarrilado en Sonora muestra varios vagones volcados sobre un arroyo de agua barrosa, algunos con derrame de hidrosulfuro de sodio. (Redes sociales)

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La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que su gobierno ha interpuesto más de 160 sanciones a ferroviarias por falta de infraestructura en sus vías, esto luego de que un tren de la empresa Ferromex tuviera un descarrilamiento que provocó el derrame de hidrosulfuro de sodio en Sonora.

“En lo que va entre 2025 y 2026 también, son más de ciento sesenta sanciones que se han puesto a las ferroviarias por motivos de fallas de infraestructura”, afirmó Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), durante la conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” de este miércoles 23 de septiembre.

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El funcionario informó que más de 160 sanciones fueron impuestas a empresas ferroviarias en el periodo referido, ante una pregunta por el descarrilamiento y derrame de hidrosulfuro de sodio en Nico, Sonora.

Gobierno amplía revisiones de vías en trenes de México

Lajous Loaeza señaló que la ARTF cuenta con dos programas de verificación de la infraestructura ferroviaria. Explicó que uno forma parte del procedimiento regular de inspección de las vías.

El titular de la Agencia indicó que la autoridad amplió esas revisiones en los tramos ferroviarios que se encuentran junto al derecho de vía. “Se está haciendo una revisión mucho más profunda a la que se hacía tradicionalmente”, declaró.

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La respuesta se dio luego de que surgiera el cuestionamiento de si el Gobierno de México revisaba las vías de los concesionarios ferroviarios tras el accidente registrado el mes anterior en Nico. El cuestionamiento aludió a la presencia de sustancias peligrosas en el sitio y mencionó a Ferromex, empresa de Grupo México.