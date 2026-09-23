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Javier Aguirre rechazó cuatro ofertas antes de elegir al Valencia: “Va a ser un buen colofón para el final de mi carrera”

El entrenador mexicano recibió distintas propuestas después de su participación en la Copa del Mundo 2026 antes de definir su próximo destino

(REUTERS/Eloísa Sánchez)
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Javier Aguirre ya emprendió el viaje rumbo a España para comenzar una nueva etapa al frente del Valencia, pero antes de aceptar la propuesta del conjunto de Mestalla tuvo sobre la mesa otras opciones para continuar su carrera como entrenador.

El técnico mexicano habló con los medios de comunicación durante la mañana de este miércoles, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, antes de tomar el vuelo que lo llevará a España para incorporarse a su nuevo club. En ese encuentro, el “Vasco” reveló que rechazó cuatro ofertas de trabajo de distintos países antes de tomar la decisión de dirigir al Valencia.

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Aguirre explicó que, después de su salida de la Selección Mexicana tras el Mundial 2026, recibió diferentes propuestas, entre ellas una procedente de México, pero finalmente se inclinó por regresar al futbol español, donde ha desarrollado buena parte de su trayectoria como entrenador.

Había rechazado cuatro ofertas de trabajo de distintos países, incluido México, pero al final decidí esta (Valencia), porque llevaba mucho tiempo en España, tengo mucho arraigo, mis hijos estudiaron ahí y estuve 15 temporadas. Va a ser un buen colofón para el final de mi carrera”.

Javier Aguirre eligió al Valencia por su vínculo con España

Retrato de Javier Aguirre en traje azul y corbata verde sobre un fondo con su nombre escrito en letras grandes
El entrenador mexicano Javier Aguirre llegó a un acuerdo con el Valencia Club de Fútbol. (Instagram: Valencia)

La decisión del entrenador mexicano estuvo relacionada no solamente con el proyecto deportivo, sino también con el vínculo que mantiene con España después de haber dirigido durante varias etapas en el futbol de ese país.

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El Valencia representará una nueva oportunidad para Aguirre dentro de LaLiga, competencia en la que ya estuvo al frente de equipos como Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. Ahora regresará al campeonato español para hacerse cargo de un conjunto que atraviesa un complicado momento en la clasificación.

El propio técnico reconoció que su relación con España fue uno de los factores que terminó inclinando la balanza después de analizar las distintas propuestas que tenía disponibles.

Su llegada al Valencia también marcará el inicio de un nuevo capítulo después de su tercera etapa como entrenador de la Selección Mexicana, con la que disputó el Mundial 2026. El estratega decidió continuar su carrera en un club y volver a una liga que conoce ampliamente.

“Es un equipo importantísimo, es un histórico”

(AP Foto/Natacha Pisarenko)
(AP Foto/Natacha Pisarenko)

Aguirre también habló brevemente sobre el reto que representa asumir el banquillo del Valencia y dejó claro que conoce la dimensión del club al que llega.

Es un equipo importantísimo, es un histórico e intentar hacerlo bien. Creo que es una oportunidad que me llega en buen momento (...) voy a darlo todo”.

El mexicano llegará a Mestalla en una situación complicada. El Valencia se encuentra actualmente en el penúltimo lugar de LaLiga 2026-27 después de las primeras siete jornadas, por lo que su principal objetivo será comenzar a recuperar posiciones durante la temporada.

El club confirmó oficialmente el acuerdo con Aguirre este miércoles. Su contrato será hasta el final de la presente campaña, con una opción para prolongarlo por una temporada adicional.

Las ofertas que recibió Javier Aguirre antes de firmar con Valencia

(REUTERS/Eloisa Sánchez)
(REUTERS/Eloisa Sánchez)

Antes de concretar su regreso a España, Aguirre recibió propuestas de diferentes destinos tras terminar su participación con México en el Mundial 2026.

Entre las opciones que fueron reportadas en los últimos días aparecen Ecuador y Corea del Sur, selecciones que se enfrentaron al combinado mexicano durante la Copa del Mundo. También se había informado sobre el interés de un club de Emiratos Árabes Unidos, aunque su identidad no trascendió públicamente.

Sin embargo, el propio Aguirre confirmó ahora que fueron cuatro las ofertas de trabajo que rechazó antes de aceptar la propuesta del Valencia. Una de ellas, según explicó, procedía de México.

La decisión finalmente fue regresar a España, país en el que ha pasado una parte importante de su trayectoria y donde ahora tendrá el reto de conducir al Valencia en una temporada que comenzó con dificultades para el conjunto de Mestalla.

Con su llegada, el “Vasco” volverá a dirigir en LaLiga y comenzará una nueva etapa en su carrera, esta vez al frente de uno de los clubes históricos del futbol español.

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