Quién es Braden Peters, conocido como ‘Clavicular’ y por qué su caso genera fuerte indignación en México

Quién es Braden Peters, conocido como ‘Clavicular’ y por qué su caso genera fuerte indignación y repudio en México (Instagram/@clavicular0)

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Braden Peters, conocido como Clavicular, enfrenta en Massachusetts cargos por violación, por presuntamente drogar a una persona con fines sexuales y por proporcionar alcohol a una menor de edad. El caso, denunciado públicamente el pasado martes 22 de septiembre de 2026, genera indignación entre usuarios mexicanos porque involucra a un creador de contenido de 20 años que acumula millones de seguidores y cuya fama habría influido en el entorno de las presuntas víctimas.

Peters debe comparecer ante un tribunal el próximo 14 de octubre de 2026. Los cargos fueron presentados el 8 de septiembre ante la Corte de Distrito de Orleans, en Massachusetts, por hechos que presuntamente ocurrieron el 23 de mayo de 2025 en Chatham, una localidad de Cape Cod.

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El caso se extendió en redes sociales mexicanas pese a que Clavicular no contaba con una presencia masiva en el país. Comentarios de repudio y exigencias de justicia se concentran en las acusaciones contra el streamer y en la relación de poder que habría tenido frente a adolescentes y seguidoras.

Braden Peters enfrenta tres cargos en Massachusetts

Braden Eric Peters es un influencer estadounidense conocido en TikTok, Instagram, X y transmisiones en vivo. Bajo el nombre de Clavicular promueve el “looksmaxxing”, una corriente digital enfocada en modificar y maximizar la apariencia física masculina mediante rutinas, tratamientos estéticos y prácticas que pueden resultar riesgosas.

De acuerdo con registros judiciales citados por USA Today, “Streamer Clavicular faces rape and drugging charges”, Peters enfrenta un cargo por violación, otro por drogar a una persona para mantener relaciones sexuales y uno más por proporcionar alcohol a una persona menor de 21 años.

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El caso se extendió en redes sociales mexicanas pese a que Clavicular no contaba con una presencia masiva en el país. (Instagram/@clavicular0)

La acusación se relaciona con una adolescente que tenía 17 años al momento de los hechos denunciados. El expediente sostiene que el creador de contenido la habría citado en la casa de su familia en Chatham, Massachusetts, para participar en una transmisión.

Según NPR, “Social media influencer ‘Clavicular’ accused of rape”, la joven declaró que Peters le pidió decir frente a la cámara que tenía 18 años y presentar el vodka como si fuera agua. La adolescente aseguró que se sintió presionada para beber y que comenzó a intoxicarse después de consumir alcohol.

La denuncia señala que, tras terminar la transmisión, ambos tuvieron contacto físico y posteriormente una relación sexual que, según la presunta víctima, ocurrió sin su consentimiento. La representación de Peters niega las acusaciones.

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El caso ocurre tras una denuncia de Alorah Ziva

La investigación penal aparece meses después de una demanda civil presentada por Aleksandra Vasilevna Mendoza, creadora de contenido conocida como Alorah Ziva. La joven, ahora de 18 años, acusa a Peters de agresión física y sexual, fraude y de haberle provocado daños emocionales.

Mendoza sostiene que conoció a Clavicular en 2025, cuando él le habría ofrecido 1,000 dólares por grabar videos juntos. Ella esperaba que colaborar con una figura de mayor alcance le ayudara a ganar seguidores en internet.

La demanda refiere que, al llegar a la vivienda de Peters, encontró grandes cantidades de alcohol. La joven afirma que él le dio vodka durante una transmisión y que después la habría obligado a tener relaciones sexuales. Peters ha rechazado públicamente esa versión.

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Los documentos judiciales citados por NPR indican que la víctima del proceso penal habría sido pagada para aparecer en transmisiones y que el contacto entre ambos comenzó por Instagram. Las autoridades no han divulgado su identidad.

La coincidencia de fechas, lugar y señalamientos ha colocado el nombre de Alorah Ziva en el centro de las conversaciones sobre el caso. Aun así, la acusación penal debe resolverse en tribunales y Peters mantiene el derecho a la presunción de inocencia.

Aleksandra Vasilevna Mendoza, conocida como Alorah Ziva, permanece sentada en el interior de un restaurante mientras sostiene un bolso. (@alekzandriax)

Clavicular construye su fama con el “looksmaxxing”

Clavicular reúne alrededor de 1.2 millones de seguidores en TikTok, un millón en Instagram y cerca de 185,000 en X, de acuerdo con datos recogidos por USA Today. Su contenido gira alrededor de la imagen corporal, el entrenamiento, el uso de sustancias y procedimientos para modificar el rostro y el cuerpo.

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El influencer presenta el “looksmaxxing” como una estrategia para mejorar la apariencia y obtener aceptación social, éxito económico o relaciones afectivas. El concepto tiene presencia en comunidades de la manosfera y la incelosfera, espacios digitales donde circulan discursos sobre masculinidad, jerarquías físicas y relaciones entre hombres y mujeres.

Peters también ha participado en desfiles, podcasts y transmisiones junto a otros creadores. Esa exposición le permitió convertir sus consejos estéticos en una marca personal y formar una comunidad de seguidores que reproduce sus códigos, lenguaje y modelos de apariencia.

El alcance de esa audiencia es uno de los factores que provocan reacciones de rechazo. Para usuarias mexicanas y colectivos de mujeres, las acusaciones no se limitan a la conducta de un influencer: también abren una discusión sobre la fama digital, el acceso a adolescentes y el riesgo de que figuras con seguidores presenten prácticas violentas como entretenimiento.

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Usuarios mexicanos cuestionan la fama y el poder de los influencers

La indignación en México se alimenta de dos elementos. El primero son las acusaciones de violación y de suministrar alcohol a una menor de edad. El segundo es el presunto uso de la popularidad de Peters para acercarse a jóvenes que buscaban visibilidad en redes.

En publicaciones y comentarios, usuarios mexicanos cuestionan que un creador de contenido con millones de seguidores haya mantenido presencia pública mientras enfrenta señalamientos de esta gravedad. También piden que la investigación en Massachusetts avance sin que la fama, los negocios o el respaldo de su comunidad digital interfieran en el proceso.

Las publicaciones señalan que Peters no aparece detenido por estos cargos y que su audiencia judicial está programada para octubre.