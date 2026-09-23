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Sheinbaum viajará a China para asistir a foro económico de la APEC: ¿Cuándo estará en Asia?

La presidenta recordó que México será sede de la cumbre en 2028

Sheinbaum recordó qeu México será sede de la APEC en 2028. | Presidencia
Sheinbaum recordó qeu México será sede de la APEC en 2028. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que viajará a China en noviembre de este año, para asistir al Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), en medio de la negociación comercial que se lleva acabo entre su gobierno y Estados Unidos.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria confirmó su asistencia a la cumbre, debido a que México será país sede en 2028.

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“Voy a ir en noviembre a la APEC, ahí sí, porque la APEC la recibe México en el 2028. Entonces vamos a recibir. Voy a ir a China en noviembre, porque ahí vamos a recibir el, digamos, la estafeta para realizar la APEC en, en el 28″, dijo en Palacio Nacional.

De acuerdo con el portal de la APEC, el for se realizará el 18 y 19 de noviembre de este año, en la ciudad de Shenzhen, China.

Aunque hasta el momento, la presidenta no ha especificado qué día realizará el viaje ni los detalles de su agenda en el país asiático.

En abril pasado, Sheinbaum Pardo expresó su intención de asistir a la cumbre de la APEC, al considerar relevante su participación e incluso priorizarla sobre la XXX Cumbre Iberoaméricana, prevista para el 4 y 5 de noviembre en Madrid, España.

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En su conferencia del jueves 30 de abril, la mandataria señaló que analizaría si es posible acudir a ambos encuentros, aunque insistió en que su intención es asistir a APEC.

El posible desplante diplomático ocurrió en el contexto de que la relación de México con España atravesó un periodo de distanciamiento durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a partir de la petición de disculpa por los abusos cometidos durante la conquista.

No obstante, también existen señales de acercamiento mediante actividades culturales mexicanas presentadas en territorio español, como exposiciones del Museo Nacional de Antropología y muestras sobre mujeres indígenas.

¿Qué es la APEC?

El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) congrega a 21 economías de dicha cuenca, las cuales, en conjunto, representan más del 60% del Producto Interno Bruto (PIB) y alrededor de la mitad del comercio global.

Tras asistir a la cumbre APEC 2025, que se realizó en Corea del Sur, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que “el hecho de que hayan votado a favor de que México sea la sede en 2028 habla de la importancia que le otorgan” al país.

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