Luis de Llano será el villano en serie de Timbiriche en Televisa: se verá caso Sasha Sokol y cómo El Tigre Azcárraga lo enfrentó

Luis de Llano el villano en serie de Timbiriche en Televisa: se verá caso Sasha Sokol y cómo El Tigre Azcárraga lo enfrentó (RS)

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Luis de Llano aparece como una de las figuras de conflicto en Timbiriche: La Serie, producción de ViX cuyo primer avance se lanzó el pasado lunes 21 de septiembre y que recrea la relación que sostuvo con Sasha Sokol, además de mostrar la intervención de Emilio “El Tigre” Azcárraga Milmo.

La ficción retoma un caso que derivó en un proceso por daño moral y en una orden para que el productor ofreciera una disculpa pública a la cantante.

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La serie estará integrada por 8 episodios de 45 minutos y, de acuerdo con la información disponible, podría estrenarse el 9 de octubre en ViX. La producción reconstruye los primeros años de Timbiriche, agrupación formada en 1981, junto con los vínculos personales y disputas que atravesaron a varias generaciones del grupo.

El avance coloca el caso de Sokol y De Llano entre las tramas centrales. En una de las escenas, un personaje interpretado por Alberto Guerra cuestiona al productor por una cena con la entonces integrante de Timbiriche.

“¿Te fuiste a cenar con Sasha, cabrón?”, dice el personaje en el tráiler. Mientras ocurre el diálogo, las imágenes muestran al personaje de Luis de Llano abrazando a Sasha Sokol.

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Alberto Guerra interpreta a Emilio Azcárraga Milmo

Alberto Guerra interpreta a Emilio Azcárraga Milmo (vix)

Alberto Guerra da vida a Emilio Azcárraga Milmo, conocido como “El Tigre”, quien encabezó Televisa hasta su muerte en 1997. El tráiler sugiere que su personaje confronta a De Llano por su cercanía con Sokol, cuando ella formaba parte de la agrupación infantil y juvenil.

La escena presenta a Azcárraga como una figura de autoridad frente al productor. El adelanto no explica si la serie abordará las consecuencias internas que tuvo el vínculo ni el alcance de la conversación mostrada en pantalla.

Osvaldo Benavides interpreta a Luis de Llano, mientras Macarena García encarna a Sasha Sokol. La ficción se inspira en hechos reales, aunque ViX no ha detallado qué pasajes fueron documentados con testimonios de los involucrados y cuáles corresponden a una recreación dramática.

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El proyecto también incluye a Sebastián Poza como Benny Ibarra, Luis de la Rosa como Erik Rubín y Andrea Chaparro como Edith Márquez. Jesusa Ochoa, Iker Solano, Michelle Pellicer, Edu Maruri, Claro Dalmao y Sol Wainer completan el reparto anunciado.

Sasha Sokol y Luis de Llano mantienen un antecedente judicial

La inclusión de la relación entre Sokol y De Llano ocurre después de que la cantante hiciera pública su acusación contra el productor. Sokol sostiene que mantuvo una relación con él cuando era menor de edad y él tenía una posición de poder dentro de la empresa y de su carrera artística.

El caso escaló a tribunales por una demanda de daño moral iniciada por De Llano. La resolución judicial determinó que el productor debía ofrecer una disculpa pública a la cantante por expresiones hechas durante una entrevista sobre su relación.

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La sentencia también reconoció la existencia de violencia sexual y de una relación asimétrica, según lo expuesto por Sokol durante el proceso. De Llano ha sostenido una postura distinta sobre el caso en sus declaraciones públicas.

Sasha Sokol y Luis de Llano (Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

Hasta ahora, Sasha Sokol no ha emitido un posicionamiento sobre el uso de este episodio en la producción de ViX. Tampoco se conocen detalles sobre si participó en el desarrollo de la serie o si tuvo acceso al guion relacionado con su personaje.

La plataforma no ha precisado si la historia llegará hasta los años recientes o si se concentrará en los primeros años de Timbiriche. El avance únicamente anticipa que el vínculo entre Sokol y De Llano será parte del relato.

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Los integrantes de Timbiriche cuestionan el proyecto de ViX

La serie también genera dudas entre algunos exintegrantes de Timbiriche. Integrantes de distintas generaciones han manifestado que no estaban enterados de la realización del proyecto y que tampoco habrían autorizado el uso de sus nombres.

La producción plantea una mirada sobre el ascenso de los jóvenes artistas desde los ensayos, los primeros programas de televisión y el crecimiento de la agrupación. El grupo pasó de ser una apuesta infantil de Televisa a una plataforma para carreras como las de Sokol, Benny Ibarra, Erik Rubín, Thalía, Paulina Rubio, Mariana Garza y Diego Schoening.

El avance promete abordar la amistad entre los integrantes, sus romances y las rivalidades que surgieron durante los cambios de alineación. Entre los episodios que podrían aparecer está la disputa pública que se atribuye a Thalía y Paulina Rubio durante su etapa dentro del grupo.

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ViX presenta la producción como una ficción basada en hechos reales. Esa definición permite que los personajes, las conversaciones y los sucesos de la época sean representados desde una construcción dramática, sin que cada escena corresponda necesariamente a una declaración directa de los protagonistas.

La primera aparición de Emilio Azcárraga Milmo frente al personaje de Luis de Llano coloca el caso de Sokol como uno de los asuntos que la serie utilizará para retratar las relaciones de poder detrás de Timbiriche y de Televisa durante la década de 1980.