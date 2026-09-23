Detienen a objetivo prioritario de la CDMX: cae “El Irving”, líder de la célula de Los Tanzanios

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) escoltan a varias personas detenidas por la vía pública durante la noche. Los elementos policiales conducen a los individuos, quienes tienen los rostros cubiertos hacia las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia para su puesta a disposición. Video: SSC

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Irving Ricardo “N”, alias “El Irving”, presunto líder de la célula criminal de Los Tanzanios, fue detenido junto a dos hombres en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México cuando circulaba a bordo de una camioneta junto a dos probables integrantes del mismo grupo delictivo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que su captura se realizó cuando un grupo de policías realizaban recorridos de seguridad y vigilancia sobre la Calzada de Tlalpan, donde observaron el vehículo donde se trasladaba “El Irving” y a uno de sus ocupantes manipulando un arma de fuego.

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Foto: SSC

Tras darle seguimiento a la unidad, los uniformados les dieron alcance en el cruce de las calles Napoleón y Miguel de Cervantes Saavedra, en la colonia Moderna, donde les realizaron una inspección que derivó en el hallazgo de drogas, dinero en efectivo y un arma.

Como resultado de la acción, los elementos aseguraron:

Un arma de fuego con su cargador y 4 cartuchos útiles

135 bolsitas de plástico con presunta cocaína

70 dosis de aparente metanfetamina

Foto: SSC

85 bolsitas con presunta marihuana y 1 kilogramo a granel

4 celulares

Dinero en efectivo

“El Irving” era objetivo prioritario de la CDMX por sus actividades criminales

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, destacó la captura de “El Irving” al tratarse de un objetivo prioritario y uno de los presuntos líderes de un grupo criminal generador de violencia, el cual mantiene operaciones en la zona oriente de la capital.

“Seguimos trabajando en las 16 alcaldías de la Ciudad de México para combatir a las células criminales que cometen delitos de alto impacto y atentan contra la tranquilidad de las y los ciudadanos, con el firme compromiso de construir una ciudad cada vez más segura, justa y en paz”, escribió en sus redes sociales.

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Foto: SSC

De acuerdo con datos obtenidos por Infobae México, las autoridades relacionan a la célula de Los Tanzanios con los delitos de extorsión, secuestro, cobro de piso y narcomenudeo, la cual mantiene operaciones en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco.

Los dos hombres que fueron detenidos junto a “El Irving” fueron identificados como Eduardo “N”, alias “El Perico, de 31 años de edad; y Edgar ”N", de 41 años. Ambos son señalados como presuntos integrantes del mismo grupo criminal.

Luego de su detención, los tres hombres fueron puestos a disposición, junto con lo asegurado, del agente del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

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Capturan a presunto fundador de Los Tanzanios

Otro golpe a esta célula criminal ocurrió el pasado mes de julio, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) capturó a Nicolás “N”, alias “El Nico”, señalado como presunto fundador de Los Tanzanios.

Nicolás "N" es señalado por las investigaciones de la Fiscalía CDMX como el fundador de "Los Tanzanios". Crédito: SSC

La aprehensión ocurrió el martes 14 de julio en la alcaldía Iztapalapa, luego de labores de investigación e inteligencia que permitieron ubicarlo y posteriormente trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de un juez que determinará su situación jurídica.

Su captura se llevó a cabo como parte de un orden de aprehensión por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. El hombre, además, es investigado por su probable participación en secuestro y extorsión, delitos que las autoridades capitalinas vinculan con la estructura de Los Tanzanios.

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No era la primera vez que el imputado enfrentaba una detención. En diciembre de 2023, elementos de la Policía de Investigación (PDI) ya lo habían aprehendido durante un cateo en la colonia Agrícola Oriental, donde le aseguraron 292 dosis de droga en polvo y una cantidad adicional a granel.

Un video oficial documenta la detención de un individuo. Tres personas son visibles: dos con chalecos de la Policía de Investigación (PDI) y uno en una camiseta blanca. Los oficiales escoltan al individuo hacia un vehículo blanco. En las imágenes se aprecian los logotipos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), PDI y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). La secuencia corresponde a una cobertura de evento oficial.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía capitalina, Nicolás “N” habría asumido el liderazgo de Los Tanzanios tras la detención en 2005 de Juan Manuel García González, alias “El Chacal”, exintegrante del Ejército y fundador original de la agrupación. Esa transición marcó el inicio de una etapa en la que el grupo amplió su radio de acción delictiva en al oriente de la capital.

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En septiembre de 2025 fue detenido de nueva cuenta por la SSC en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, identificado en ese momento como líder de la organización.