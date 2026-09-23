Sin bancada, pero con la 4T: Inzunza respalda “sin reserva alguna” la reforma contra la doble nacionalidad

Enrique Inzunza Cázarez, quien enfrenta señalamientos federales estadounidenses por narcotráfico y conserva el fuero al no pedir licencia, respalda una iniciativa que ya superó la Cámara de Diputados con 344 votos

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El senador Enrique Inzunza Cázarez anunció que votará a favor de la reforma constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum que exige nacionalidad mexicana exclusiva a quien aspire a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la CDMX. Lo hizo desde su cuenta de X y en un video, horas antes de que las comisiones del Senado analizaran el dictamen.

¿Qué dijo Inzunza?

El legislador sinaloense anunció en X que acompañará sin reservas la propuesta de Claudia Sheinbaum, horas antes de que las comisiones de la Cámara alta revisen el dictamen este miércoles 23 de septiembre. (Foto: redes sociales)

En su mensaje, el legislador afirmó que apoyará “sin reserva alguna” la iniciativa de la “Jefa del Estado Mexicano”. La calificó como una medida para afianzar la soberanía nacional y la vinculó con personajes históricos como Hidalgo, Morelos, Juárez, Carranza, Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador.

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Además de la sesión ordinaria, informó de una agenda de tres reuniones de comisiones este miércoles 23 de septiembre:

10:00 h: Gobernación, con dictámenes sobre la Ley de Nacionalidad, la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, y la LEGIPE.

10:30 h: Justicia, con reformas al Código Penal Federal y a la Ley de Propiedad Industrial para armonizarlas con el T-MEC .

16:00 h: Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera, para el dictamen sobre los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.

¿Qué propone la reforma?

Presidencia

Quien aspire a esos cargos deberá contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana y, si tiene otra, tendrá que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato o candidata. La propuesta no elimina de forma general el derecho de las personas mexicanas a tener doble nacionalidad.

La Cámara de Diputados la aprobó en lo general con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, con aplicación desde el proceso electoral de 2028. Morena y sus aliados la respaldaron, mientras PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.

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¿Cuál es la situación actual de Inzunza?

El oficio fechado el 7 de septiembre y dirigido a Higinio Martínez pide informar a la asamblea la separación con efectos desde el 26 de agosto, tras una carta difundida en redes sociales

El legislador sinaloense dejó el grupo parlamentario de Morena tras las acusaciones de Estados Unidos en su contra. Las acusaciones se relacionan con presuntos delitos de narcotráfico y armas, y él las ha rechazado. Las ha llamado una “feroz campaña de calumnias” y sostiene que no hay pruebas públicas que las respalden.

Inzunza no pidió licencia, por lo que conserva el fuero. También señaló que mantendrá su respaldo a las reformas impulsadas por Morena. Ricardo Anaya, coordinador del PAN, calificó su salida como una estrategia para que Morena evite cuestionamientos por las investigaciones.

Lo que sigue

Por ser una reforma constitucional, además de la aprobación del Senado requiere el aval de la mayoría de las legislaturas estatales y la de la Ciudad de México antes de entrar en vigor.

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