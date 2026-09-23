México envió mil 73 marinos a ejercicios militares en EEUU y Panamá: Senado oculta resultados

Mil 73 elementos de la Marina de México participaron en ejercicios multinacionales realizados en Estados Unidos y Panamá durante 2026. | Semar

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Más de mil elementos de la Secretaría de Marina (Semar) participaron durante este año en ejercicios militares multinacionales realizados en Estados Unidos y Panamá, pero los informes sobre los resultados de esos adiestramientos fueron clasificados como información reservada por el Senado de la República.

En total, mil 73 marinos mexicanos fueron autorizados para salir del país entre junio y agosto de 2026 con el objetivo de participar en distintos ejercicios internacionales. Los contingentes fueron enviados a Hawái, Virginia, Nueva York y Panamá, como parte de operaciones de entrenamiento con fuerzas armadas de diferentes países.

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El Senado había establecido que la Semar debía entregar un informe sobre los resultados de cada ejercicio dentro de los 30 días hábiles posteriores a su conclusión. Sin embargo, los documentos remitidos al Legislativo no fueron hechos públicos debido a que la información fue clasificada como reservada.

La decisión quedó asentada en la Gaceta del Senado del 22 de septiembre, donde se difundió la reserva de los informes. De acuerdo con la periodista Leticia Robles de la Rosa, se trataría de la primera ocasión en que los reportes correspondientes a este tipo de adiestramientos de la Marina son reservados.

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Más de mil marinos participaron en cuatro ejercicios

El contingente más numeroso estuvo integrado por 536 elementos de la Marina, quienes participaron en RIMPAC 2026, uno de los principales ejercicios militares marítimos multinacionales.

Marinos mexicanos participaron en RIMPAC 2026, realizado alrededor de las islas de Hawái. Semar

El adiestramiento se realizó del 24 de junio al 31 de julio en aguas cercanas a las islas de Hawái. De acuerdo con la autorización publicada previamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los marinos mexicanos salieron del país con armamento y equipo táctico a bordo de los buques ARM Usumacinta y ARM Juárez.

Otros 415 elementos participaron en dos actividades realizadas en Estados Unidos. Primero formaron parte de FLEETEX 250, desarrollado del 15 al 30 de junio en la Estación Naval de Norfolk, Virginia.

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Posteriormente, ese mismo contingente participó en la Revista Naval Internacional 250 (INR 250), realizada del 1 al 8 de julio en Nueva York.

El tercer grupo estuvo integrado por 122 marinos, quienes viajaron a Panamá para participar en PANAMAX 2026, entre el 3 y el 14 de agosto, a bordo del ARM Jalisco.

De esta manera, los tres contingentes sumaron mil 73 elementos enviados al extranjero para participar en ejercicios militares multinacionales durante el verano.

Marinos mexicanos en ejercicios internacionales bajo reserva Más de mil elementos de la Semar entrenaron en EEUU y Panamá. Los informes de resultados fueron clasificados. Explora por pestañas. Cifras clave Los 4 ejercicios La reserva México vs. EEUU 1,073 marinos enviados al extranjero 4 ejercicios multinacionales 3 buques utilizados 30 días plazo legal para el informe Entre junio y agosto de 2026, mil 73 marinos fueron autorizados para salir del país y participar en ejercicios internacionales en Hawái, Virginia, Nueva York y Panamá. RIMPAC 2026, FLEETEX 250, INR 250 y PANAMAX 2026 fueron los cuatro ejercicios en los que participó personal de la Semar durante el verano. Los contingentes viajaron a bordo del ARM Usumacinta, ARM Juárez y ARM Jalisco, con armamento y equipo táctico. El Senado había establecido que la Semar debía entregar un informe de resultados dentro de los 30 días hábiles posteriores a la conclusión de cada ejercicio. RIMPAC 2026 536 elementos ▶ Realizado del 24 de junio al 31 de julio en aguas cercanas a las islas de Hawái. Los marinos mexicanos salieron con armamento y equipo táctico a bordo del ARM Usumacinta y el ARM Juárez. FLEETEX 250 parte de 415 ▶ Desarrollado del 15 al 30 de junio en la Estación Naval de Norfolk, Virginia, como primera etapa del contingente estadounidense. INR 250 mismo contingente ▶ Revista Naval Internacional realizada del 1 al 8 de julio en Nueva York, con el mismo grupo que participó en FLEETEX 250. PANAMAX 2026 122 elementos ▶ Realizado del 3 al 14 de agosto en Panamá, con el contingente viajando a bordo del ARM Jalisco. 1. Autorización del Senado ▶ El Senado aprueba la salida de los contingentes con la condición de que la Semar entregue un informe de resultados dentro de los 30 días hábiles posteriores a cada ejercicio. 2. Entrega de los informes ▶ La Semar remite los documentos correspondientes al Legislativo tras la conclusión de los ejercicios en Hawái, Virginia, Nueva York y Panamá. 3. Clasificación como reservada ▶ La información es clasificada como reservada con base en el artículo 112 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que contempla supuestos de seguridad nacional, defensa y relaciones internacionales. 4. Publicación en la Gaceta del Senado ▶ La reserva queda asentada en la Gaceta del Senado del 22 de septiembre. Según la periodista Leticia Robles de la Rosa, sería la primera vez que se reservan este tipo de informes de la Marina. 🇲🇽 Informes de la Semar Entregados al Senado dentro del plazo legal

Clasificados como información reservada

Contenido no accesible para legisladores ni público

Resultados específicos de la participación mexicana desconocidos 🇺🇸 Balance de EEUU sobre RIMPAC 2026 30 países y más de 30,000 participantes

30 buques de superficie, 5 submarinos, 197+ aeronaves

500+ eventos de entrenamiento marítimo

2,400+ salidas aéreas y 5,000+ simulacros operacionales

Semar reservó los informes entregados al Senado

Las autorizaciones aprobadas por el Senado establecían la obligación de la Secretaría de Marina de entregar información sobre los resultados de los ejercicios una vez concluidos.

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No obstante, los documentos entregados por la dependencia fueron clasificados como reservados, por lo que los legisladores y el público no pueden consultar su contenido en este momento.

La reserva fue sustentada en el artículo 112 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, disposición que contempla supuestos relacionados con materias como seguridad nacional, defensa y relaciones internacionales.

La clasificación adquiere relevancia debido a que los ejercicios incluyeron actividades de entrenamiento militar y coordinación entre fuerzas armadas de distintos países. Sin embargo, el contenido específico de los informes de la Semar no fue difundido públicamente.

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Mientras los reportes mexicanos permanecen bajo reserva, autoridades militares estadounidenses sí dieron a conocer información general sobre uno de los principales ejercicios en los que participó México.

Los contingentes mexicanos participaron en ejercicios militares junto con fuerzas armadas de distintos países. (CUARTOSCURO)

EEUU sí publicó resultados generales de RIMPAC 2026

La Marina de Estados Unidos difundió un balance general de RIMPAC 2026, ejercicio que la propia Armada estadounidense considera el mayor entrenamiento marítimo combinado y conjunto del mundo.

La edición de este año reunió a 30 países y más de 30 mil participantes, además de 30 buques de superficie, cinco submarinos y más de 197 aeronaves. Las actividades se desarrollaron durante cinco semanas, del 24 de junio al 31 de julio, alrededor de las islas de Hawái.

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De acuerdo con el reporte de la Tercera Flota de Estados Unidos, las fuerzas participantes realizaron más de 500 eventos de entrenamiento marítimo, además de más de 2 mil 400 salidas aéreas y más de 5 mil simulacros operacionales.

Entre las actividades desarrolladas estuvieron ejercicios de guerra antisubmarina, ataques marítimos, defensa aérea y antimisiles, operaciones anfibias y logística.

El ejercicio también concluyó con un escenario de simulación de combate en el que las fuerzas participantes reaccionaron de manera dinámica ante distintas situaciones para poner a prueba sus capacidades de operación conjunta.

Aunque Estados Unidos difundió este balance general de RIMPAC, los informes específicos que la Semar entregó al Senado sobre la participación mexicana permanecen reservados, por lo que los resultados particulares obtenidos por los contingentes nacionales no fueron hechos públicos.

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