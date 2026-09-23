Detienen a Miguel Sánchez, alcalde de Juchitán de Zaragoza: mantienen operativo para más capturas

Miguel Sánchez asumió la alcaldía de Juchitán de Zaragoza de la mano de Morena, Partido Verde y Fuerza por México. Foto: Facebook / Miguel Sánchez

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Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fue detenido este miércoles 23 de septiembre durante un operativo de elementos de seguridad federal, estatal y de la Secretaría de Marina (Semar).

Fuentes federales y estatales consultadas por Infobae México detallaron que la captura del presidente municipal se ejecutó en Ciudad Ixtepec y se encuentra en traslado para ser ingresado a un penal federal. Además, refirieron que la detención se llevó a cabo como parte de un despliegue para localizar y arrestar a otras personas que tienen como objetivos.

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Hasta el momento las autoridades no han dado más información acerca de los delitos por los que fue capturado el edil; sin embargo, reportes indican que se trataría de investigaciones por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y de alto impacto.

Medios locales compartieron imágenes en las que se observa un grupo de policías municipales de Juchitán de Zaragoza presuntamente bloqueando los accesos carreteros para que liberaran a Miguel Sánchez.

El alcalde junto al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. Foto: Facebook / Miguel Sánchez

*Información en desarrollo...