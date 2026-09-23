México

Gobierno de México discutirá situación de desplazados en México: Hay 1.6 millones de mexicanos en esta situación, según Inegi

En los últimos cinco años, habitantes de más de 500 mil hogares tuvieron que dejar sus lugares de origen a causa de la violencia

Un grupo de personas, incluyendo adultos y niños, camina por un camino de tierra. Llevan bolsas, botellas y algunos cargan bebés. Al fondo se ven montañas y estructuras rústicas.
Familias, incluyendo mujeres y niños, caminan por un camino polvoriento en Sinaloa, huyendo de la violencia que ha forzado el desplazamiento de tres mil personas en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno trabajará en el tema de desplazamiento forzado en México tras los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en donde se dio a conocer que al menos 1.6 millones de mexicanos atraviesan esta situación.

“Vamos a trabajar un poco más y ver si es necesaria una encuesta en particular para conocer este tema”, declaró la mandataria durante la conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” de este 23 de septiembre de 2026.

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Sheinbaum señaló que el Gobierno de México revisará con el Inegi la información sobre desplazamiento interno, luego de que se expuso que 1.6 millones de mexicanos se encuentran en esta situación, de acuerdo con el cálculo referido por el instituto.

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