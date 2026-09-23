México

Alejandra Guzmán se burla de su luxación de cadera tras concierto en Veracruz y reacciona a la insólita recreación del accidente

La cantante tomó con humor el accidente que sufrió durante su presentación y reaccionó a una peculiar recreación que convirtió el incómodo momento en una escena de humor

Alejandra Guzmán reapareció ante sus seguidores horas después de sufrir una lesión en la cadera.
La cantante mexicana Alejandra Guzmán permanece sentada en una camilla de hospital junto a personal médico tras sufrir una dislocación de cadera. (X: Alejandra Guzmán)
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Alejandra Guzmán volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no por una nueva presentación ni por una declaración polémica. La cantante decidió tomarse con humor el episodio en el que sufrió una luxación de cadera durante un concierto y compartió en sus historias de Instagram una peculiar recreación de aquel momento.

La imagen llamó la atención porque representa a la intérprete prácticamente como si fuera una figura de Lego que terminó desarmada después del accidente. Lejos de mostrarse molesta por la ocurrencia, la rockera reaccionó con una frase que dejó clara su postura ante la creativa representación: “Se mamaron, pero me encantó”.

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Con ese mensaje, Guzmán convirtió nuevamente el accidente en tema de conversación, aunque ahora desde una perspectiva completamente distinta. La escena que generó preocupación entre sus seguidores fue transformada en una representación caricaturesca que incluso provocó la reacción divertida de la propia cantante.

El accidente que terminó convertido en una escena de humor

Alejandra Guzman - (Instagram)
Alejandra Guzman - (Instagram)

Todo comenzó durante una presentación de Alejandra Guzmán, cuando la cantante sufrió una luxación de cadera. El incidente provocó preocupación debido a que ocurrió mientras se encontraba sobre el escenario y tuvo que recibir atención después del percance.

La situación rápidamente generó conversación entre sus seguidores, especialmente porque una lesión de este tipo puede resultar aparatosa. El episodio quedó grabado en la memoria del público y terminó convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de aquella presentación.

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Con el paso del tiempo, alguien decidió llevar ese momento a otro terreno y recrearlo con una estética completamente diferente. En lugar de mostrar la escena de manera dramática, la representación utilizó la idea de una figura armable, haciendo parecer que la cantante había terminado como un juguete al que se le desprendieron las piezas.

Alejandra Guzmán responde con una inesperada carcajada

Cantante y bailarines sobre un escenario iluminado con pantallas gigantes al fondo y espectadores en primer plano
Alejandra Guzmán se lesiona la cadera durante concierto en Veracruz. (X)

La peculiar recreación llegó hasta las historias de Instagram de Alejandra Guzmán, quien decidió compartirla con sus propios seguidores. La publicación dejó claro que la cantante no tomó la representación como una ofensa, sino como una ocurrencia que consiguió sacarle una reacción divertida.

“Se mamaron, pero me encantó”, escribió la intérprete al compartir la imagen. La frase, breve y directa, resume perfectamente su reacción: reconoció que la creatividad había llevado la broma bastante lejos, pero admitió que el resultado le gustó.

El comentario también mostró el sentido del humor con el que Guzmán decidió abordar aquel episodio. Después de toda la preocupación que generó su luxación, la cantante encontró una manera de darle la vuelta al recuerdo y compartirlo desde un ángulo mucho más relajado.

De un momento preocupante a una recreación que se volvió viral

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La imagen funciona precisamente porque toma un momento que originalmente estuvo marcado por la preocupación y lo transforma en una escena visualmente cómica. La comparación con un Lego hace referencia a la manera en que una figura puede desmontarse pieza por pieza, una exageración que convirtió el accidente en una representación prácticamente caricaturesca.

La reacción de Guzmán terminó de darle el toque inesperado a la publicación. En lugar de ignorarla o cuestionarla, decidió compartirla y acompañarla con “Se mamaron, pero me encantó”, demostrando que también pudo encontrar humor en una situación que generó tanta conversación entre sus seguidores y prensa.

Así, la luxación de cadera que alguna vez provocó preocupación alrededor de una presentación de Alejandra Guzmán ahora tiene una versión mucho más divertida: una rockera “desarmada” como si fuera un Lego y una protagonista que, lejos de molestarse, decidió reírse del ingenio detrás de la imagen. Porque si algo dejó claro la cantante con su reacción es que, al menos ante esta peculiar recreación, el humor también tuvo su lugar.

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