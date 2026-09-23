México

Pastel de tres leches con dulce de leche: el postre cremoso que hará que todos pidan otra rebanada

Una combinación irresistible de bizcocho esponjoso, mezcla láctea y un toque de caramelo que convierte cada porción en una auténtica tentación

Una porción de pastel bañado en líquido, con crema blanca e hilos de dulce de leche, sobre un plato beige con una cuchara.
Una porción de pastel de tres leches con crema y dulce de leche reposa sobre un plato rodeada por su mezcla de leche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pastel de tres leches con dulce de leche es una de esas preparaciones capaces de conquistar la mesa desde el primer corte. Su textura húmeda y suave se combina con la intensidad del dulce de leche para crear un postre cremoso, dulce y perfecto para cerrar una comida especial.

La magia comienza con un bizcocho ligero que tiene la capacidad de absorber la mezcla de leches sin perder su estructura. Después de recibir el baño, el pastel adquiere una textura mucho más húmeda, mientras el dulce de leche aporta un sabor profundo que recuerda al caramelo y le da una personalidad diferente al tradicional tres leches.

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Aunque puede parecer un postre elaborado, su preparación es sencilla si se respetan los tiempos y cada paso. Lo mejor es prepararlo con anticipación, ya que unas horas de reposo permiten que las leches penetren en el bizcocho y que los sabores se integren por completo.

Un clásico que encuentra su lado más goloso

Porción de pastel de tres leches decorada con dulce de leche en un plato junto a un tenedor dorado y el pastel completo al fondo.
Una porción de pastel de tres leches cubierta con crema y dulce de leche reposa sobre un plato con salsa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encanto de este pastel está en el contraste. Por un lado está la suavidad del bizcocho; por otro, la mezcla de leche evaporada, leche condensada y media crema, que aporta humedad y cremosidad. El dulce de leche termina de transformar la preparación con su característico sabor.

Para conseguir un buen resultado es importante no apresurar el proceso. El bizcocho debe estar listo para absorber el líquido y conviene distribuir la mezcla poco a poco para evitar que algunas zonas queden demasiado húmedas y otras permanezcan secas.

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El resultado es un pastel que puede servirse frío y decorarse de distintas maneras. Una capa de crema batida y algunas líneas de dulce de leche son suficientes para darle una apariencia atractiva sin quitarle protagonismo al postre.

Ingredientes y preparación del pastel de tres leches con dulce de leche

Un pastel de tres leches redondo con crema blanca y líneas de dulce de leche, del que se extrae una rebanada sobre una pala metálica.
Una porción de pastel de tres leches con cobertura de crema y dulce de leche se retira del plato principal para ser servida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 taza de harina de trigo.
  • 1 cucharadita de polvo para hornear.
  • 4 huevos.
  • ¾ de taza de azúcar.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 1 lata de leche evaporada.
  • 1 lata de leche condensada.
  • 1 taza de media crema.
  • 1 taza de dulce de leche.
  • 1 taza de crema para batir.
  • 2 cucharadas de azúcar glass.
  • Dulce de leche adicional para decorar.

Preparación

  1. Precalienta el horno a 180 °C y engrasa un molde para pastel.
  2. Separa las claras de las yemas. Bate las claras hasta que comiencen a formar espuma y agrega poco a poco el azúcar.
  3. Incorpora las yemas una por una y añade la esencia de vainilla.
  4. Tamiza la harina junto con el polvo para hornear e intégralos poco a poco con movimientos envolventes.
  5. Vierte la mezcla en el molde y hornea durante 25 a 30 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  6. Deja enfriar el bizcocho y haz pequeños orificios en toda la superficie con un tenedor.
  7. Mezcla la leche evaporada, la leche condensada, la media crema y el dulce de leche hasta obtener una preparación uniforme.
  8. Vierte lentamente la mezcla sobre el bizcocho para que se absorba de manera uniforme.
  9. Refrigera durante varias horas.
  10. Bate la crema con el azúcar glass hasta obtener una consistencia firme y cubre el pastel.
  11. Decora con dulce de leche y sirve frío.

El toque final está en dejarlo reposar

Rebanada de pastel de tres leches cubierta con crema y dulce de leche sobre un plato blanco con un tenedor.
Una porción de pastel de tres leches cubierta con crema y dulce de leche reposa sobre un plato junto a un tenedor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las grandes ventajas de este postre es que puede prepararse con anticipación. El reposo permite que la mezcla de tres leches se distribuya dentro del bizcocho y que cada porción tenga esa textura húmeda que caracteriza al pastel.

Al momento de servir, el dulce de leche puede convertirse en el detalle protagonista. Unas líneas sobre la crema o una pequeña cantidad en cada rebanada aportan color y refuerzan el sabor sin necesidad de recargar la decoración.

El resultado es un postre suave, cremoso y profundamente dulce que puede convertirse en el favorito de la mesa. El clásico pastel de tres leches encuentra aquí un compañero perfecto en el dulce de leche, creando una combinación sencilla de preparar, vistosa y difícil de rechazar.

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