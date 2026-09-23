Señalan a Alfredo Adame por supuestos nexos con crimen organizado; así responde el actor

El actor arriba nuevamente al reality para ser uno de los panelistas de esta edición. (Zurisaddai González | Infobae México)

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Alfredo Adame reacciona a los señalamientos sobre presuntos vínculos con la delincuencia organizada y adelanta que presentará una demanda contra TVNotas, luego de que la revista publicó una nota en la que lo relaciona con una supuesta carpeta de investigación y una presunta estancia en el Reclusorio Norte.

El actor sostiene que nunca ha estado preso en ese centro penitenciario y cuestiona que la publicación difunda acusaciones que, afirma, carecen de sustento.

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“¿Tú crees que si eso existiera, y dice que la SEIDO y que no sé qué y que todo eso, no estaría yo ya en la cárcel?”, declara ante reporteros.

La revista publica que el conductor estaría relacionado con una carpeta identificada como FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000678/2020. El medio también cita a una fuente anónima que afirma que Adame habría permanecido unos días en el Reclusorio Norte en 2007 por un supuesto caso de defraudación fiscal equiparada.

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El intérprete niega ambas versiones. Durante el encuentro con la prensa, asegura que sus antecedentes con las autoridades se limitan a una visita al Torito, donde, según su relato, permaneció seis horas tras un altercado verbal.

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“Yo nunca he pisado un reclusorio. Lo único que ha pasado es que fui al Torito por seis horas, seis horas por mentarle su madre a este idiota”, dice Adame, sin precisar a quién se refiere.

Las acusaciones contra Alfredo Adame incluyen una supuesta investigación federal

La publicación de TVNotas señala que el actor sería investigado por presuntos vínculos con delincuencia organizada. También refiere una versión según la cual habría enfrentado conflictos fiscales y diversas denuncias a lo largo de los años.

Adame rechaza que exista un expediente en su contra por actividades relacionadas con el crimen organizado. El conductor cuestiona que se le atribuyan delitos como venta de armas, tráfico de armas, venta de drogas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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“Que soy de la delincuencia organizada y que todo esto. ¿Tú crees que todavía andaría yo?”, plantea el actor al responder a los reporteros.

El crítico de La Granja VIP también hace referencia a una ocasión en la que, según su declaración, fue vinculado públicamente con una supuesta investigación por armas. Adame afirma que presentó documentos para acreditar que las armas que posee son para tiro deportivo y que cuentan con los permisos correspondientes.

La noticia surge previo a la participación del actor en el reality ‘La Granja de los Famosos VIP’. (Sergio Mayer Es, YouTube

“A ustedes los llamé, fueron a mi casa y ahí presenté las armas de tiro deportivo con los permisos y con todo reglamentado”, sostiene.

Sobre la versión de que habría tenido problemas con el SAT, Adame reconoce que enfrentó procesos fiscales, aunque asegura que obtuvo resoluciones favorables. “Al fisco le gané seis asuntos, seis asuntos fiscales”, declara.

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El actor afirma que uno de esos asuntos estuvo relacionado con una supuesta evasión de impuestos. De acuerdo con su versión, impugnó la acusación ante un juzgado y ganó el proceso.

“Me acusaron de que había una evasión de impuestos que era mínima y dije que no, me defendí en un juzgado y gané”, señala.

Las afirmaciones de Adame forman parte de su respuesta pública a la nota de TVNotas. La revista atribuye los señalamientos sobre una presunta investigación y la supuesta estancia en prisión a una fuente cuya identidad no revela.

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El actor no presenta durante el encuentro documentos sobre los expedientes fiscales que menciona ni constancias relacionadas con las acusaciones que rechaza. También pide a los reporteros investigar los señalamientos difundidos por la revista.

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Alfredo Adame anuncia una demanda contra TVNotas por las publicaciones

Adame adelanta que llevará el caso por la vía legal contra TVNotas, así como contra Diana Golden y Laura Luz Palmer, a quienes menciona durante la entrevista. El actor no detalla los delitos o figuras jurídicas bajo las que promovería las acciones.

“Va la demanda contra TVNotas, contra Diana Golden y contra Laura Luz Palmer. Con todo, voy con todo”, afirma.

El conductor insiste en que tiene comprobantes de compra de sus relojes, luego de que le preguntan por una acusación difundida en la revista sobre un presunto robo de un reloj Omega.

“Yo tengo relojes muy, muy caros y todos me los he comprado”, responde. Tras ser cuestionado sobre las facturas, añade: “Sí tengo las facturas y todo”.

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Adame aclaró que únicamente quiere algo casual con una competidora.

Adame califica las publicaciones como ataques en su contra y sostiene que no les concede credibilidad. También niega que puedan dañar su imagen pública.

“¿Tú crees que esa revista pueda dañar mi imagen? No seas inocente, mi vida”, expresa.

Las declaraciones ocurren mientras el actor enfrenta otro proceso legal que involucra a Gustavo Adolfo Infante del que evita dar mayores detalles por recomendación de su defensa. Adame informa que la próxima audiencia está programada para el 1 de octubre, a las 9:00 de la mañana, en la sala 44.

El conductor señala que en esa audiencia se realizó el interrogatorio a una mujer, aunque evita identificarla. “No quisiera adelantar ni decir nada por consejo de mi abogado”, explica.

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Adame sostiene que confía en la autoridad judicial y anticipa un resultado favorable. “El señor juez a mí me da una confianza absoluta”, dice.

El actor también relata que habría existido un intento de acuerdo entre las partes en ese proceso. Según su versión, representantes legales le plantearon un convenio para dar por terminado el asunto, pero él condicionó cualquier arreglo al desistimiento de la contraparte.

“Claro, con todo gusto, sin cláusulas ni nada, nada más que se desistan y se acabó el asunto”, asegura que respondió.

Adame no ofrece detalles sobre la materia del juicio ni identifica a la parte contraria. El conductor sostiene que mantendrá reserva sobre ese expediente hasta que avance el proceso judicial.

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