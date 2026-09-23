Quién es quién en la serie de Timbiriche: el elenco completo y sus personajes

Avance promocional de la serie sobre el grupo musical Timbiriche que se emitirá en la plataforma ViX. El contenido muestra imágenes de presentaciones musicales sobre un escenario, escenas dramáticas con distintos personajes y tomas del público aplaudiendo en un teatro.

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La serie de Timbiriche llevará a la ficción los primeros años de una agrupación que convirtió la televisión, los discos y los escenarios en parte de la memoria de una generación. La producción de ViX reunirá a jóvenes intérpretes para recrear el origen del grupo y el camino que transformó a varios niños y adolescentes en figuras del pop mexicano.

La propuesta llegará en un momento en que la música del grupo volvió a circular con fuerza entre sus seguidores. Y es que, en días antes de conocerse el reparto, fueron publicados videoclips restaurados de varios de sus éxitos en el canal oficial TimbiricheVEVO.

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La serie de Timbiriche recreará el inicio de la agrupación en los años 80

La ficción estará inspirada en hechos reales y se concentrará en los sueños, las relaciones personales y las exigencias que aparecieron alrededor de los primeros pasos de la banda.

La historia no será un documental. El proyecto buscará construir una narración dramática basada en el ascenso del grupo, sus vínculos y los conflictos que acompañaron la exposición pública de sus integrantes.

(Captura de pantalla/VIX)

La serie de ViX contará cómo Timbiriche pasó de ser un proyecto infantil a una agrupación con presencia en la música, la televisión y la cultura juvenil mexicana. La trama se ubicará en los años 80 y pondrá el foco en el cambio que vivieron sus protagonistas cuando la fama alteró sus rutinas, responsabilidades y aspiraciones.

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El elenco incluye a Macarena García, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Iker Solano, Michelle Pellicer, Edu Maruri, Andrea Chaparro, Sol Wainer, Jesusa Ochoa, Clara Dalmao, Osvaldo Benavides y Alberto Guerra.

La producción mostrará el contraste entre los deseos de los jóvenes artistas y las presiones que llegaron con el crecimiento del fenómeno musical.

La amistad será uno de los ejes del relato, junto con los desafíos personales que atravesaron los miembros del grupo durante una etapa en la que crecían frente a las cámaras y ante un público que seguía cada uno de sus pasos.

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El anuncio del proyecto despejó parte de las versiones que habían circulado entre los seguidores sobre la posibilidad de adaptar la historia de Timbiriche a una serie. Con la presentación del reparto, la atención se trasladó hacia los actores elegidos para encarnar a las figuras de aquella primera época.

El estreno está previsto para el 9 de octubre en ViX. La producción tendrá ocho capítulos de 45 minutos cada uno.

¿Quién será quién en la serie?

La elección de los actores permitirá volver a ver en pantalla a las voces y rostros que marcaron distintas etapas de la agrupación. Algunos personajes pertenecen a la formación original, mientras que otros se incorporaron cuando el grupo ya era uno de los nombres más populares de la música juvenil.

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Timbiriche - (ViX)

La siguiente es la relación de intérpretes y personajes:

Macarena García interpretará a Sasha Sokol .

Sebastián Poza dará vida a Benny Ibarra .

Iker Solano interpretará a Diego Schoening .

Luis de la Rosa encarnará a Erik Rubín .

Michelle Pellicer será Paulina Rubio .

Sol Wainer interpretará a Mariana Garza .

Jesusa Ochoa dará vida a Alix Bauer .

Edu Maruri encarnará a Eduardo Capetillo .

Andrea Chaparro interpretará a Edith Márquez .

Clara Dalmao será Thalía .

Osvaldo Benavides interpretará al productor Luis de Llano .

Alberto Guerra forma parte del elenco anunciado, aunque el material disponible no precisa el personaje que interpretará.

La presencia de Osvaldo Benavides como Luis de Llano suma una figura vinculada al origen del proyecto. El productor tuvo un papel en la creación de la agrupación que fue concebida para conquistar al público infantil y juvenil de México.

(Captura de pantalla)

La ficción tendrá el desafío de presentar a los personajes antes de que sus nombres quedaran asociados a carreras individuales. Sasha Sokol, Benny Ibarra, Paulina Rubio, Thalía, Erik Rubín y Eduardo Capetillo siguieron caminos propios dentro de la música, la actuación y la televisión después de sus etapas en el grupo.

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Para los seguidores que vieron a Timbiriche en programas de televisión, conciertos y videoclips, el interés no pasa solo por reconocer canciones o vestuarios. La serie propone regresar a un tiempo anterior al éxito consolidado, cuando el grupo todavía era una apuesta juvenil que empezaba a ocupar un lugar en el entretenimiento mexicano.

La producción también reunirá en una misma narración a integrantes que pertenecieron a distintas formaciones. Esa decisión abre la posibilidad de observar cómo los cambios en el elenco acompañaron la evolución musical y pública de la banda.

Andrea Chaparro, hija de Omar Chaparro y estrella de Rebelde (Foto: Instagram / @andreaxchaparro)

Timbiriche nació en 1982 como respuesta mexicana a Parchís

La historia de la agrupación comenzó el 30 de abril de 1982, cuando Televisa seleccionó a seis niños para formar un grupo que buscaba replicar en México el impacto de Parchís.

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La primera alineación estuvo integrada por Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Paulina Rubio, Mariana Garza y Diego Schoening. El debut incluyó el tema “Hoy tengo que decirte, papá”, una de las canciones con las que el proyecto comenzó a ganar visibilidad.

Poco después de publicar su primer disco, los integrantes participaron en Siempre en Domingo, el programa conducido por Raúl Velasco. Miguel Bosé apadrinó aquella aparición televisiva.

(Captura de pantalla)

El grupo fue ampliando su alcance con discos, presentaciones y una presencia constante en medios. La fórmula combinó canciones dirigidas al público joven con la cercanía que generaba ver a sus integrantes crecer frente a las cámaras.

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Con el tiempo, la formación atravesó relevos. Erik Rubín ingresó a la banda, mientras Benny Ibarra dejó el proyecto para estudiar música en Estados Unidos.

En 1986, Sasha Sokol inició su carrera como solista. Thalía ocupó su lugar en una etapa que incorporó canciones como “Besos de ceniza”, “Con todos menos conmigo”, “Si no es ahora”, “No seas tan cruel” y “Mírame”, incluidas en el álbum Timbiriche VII.

Diego Schoening fue el único integrante que permaneció desde el comienzo hasta el cierre de la primera etapa del grupo. Timbiriche dejó de realizar conciertos y grabar discos en 1994, sin un anuncio oficial que formalizara su despedida.

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A lo largo de su recorrido, también pasaron por la agrupación Bibi Gaytán, Silvia Campos, Edith Márquez y Jean Duverger. Cada cambio abrió una etapa distinta dentro de una banda que conservó el interés del público durante años.

Benny fue uno de los integrantes fundadores de la popular agrupación infantil. (Jovani Pérez)

Los seis miembros fundadores volvieron a coincidir en 1998 durante el Festival Acapulco. Al año siguiente realizaron una gira que estableció un récord de presentaciones consecutivas en el Auditorio Nacional.

La agrupación tuvo otro reencuentro en 2007, cuando celebró su 25° aniversario sin la participación de Paulina Rubio. Más adelante, Benny Ibarra, Sasha Sokol, Erik Rubín, Alix Bauer, Mariana Garza y Diego Schoening realizaron una gira que terminó en marzo de 2019.

Los videoclips remasterizados recuperaron una parte visual del fenómeno

El anuncio de la serie coincide con una nueva circulación digital del archivo audiovisual de Timbiriche. La agrupación publicó el 17 de septiembre una selección de videoclips remasterizados con imagen en alta definición.

El material está disponible de manera gratuita en TimbiricheVEVO, el canal oficial del grupo en YouTube. La colección reúne 13 videos que corresponden a distintas etapas de su trayectoria.

Entre los clips difundidos figura “Tú y yo somos uno mismo”, que al momento de la publicación acumulaba 3,6 mil reproducciones. Los videos conservan la estética original de su época, aunque fueron presentados con una restauración visual.

Sasha Sokol y Mariana Garza convivieron desde pequeñas hasta su adolescencia en el grupo que marcó una época (Archivo)

El segundo artículo de Infobae sobre el relanzamiento precisó que la novedad no estuvo acompañada por anuncios de una gira, un nuevo disco o una reunión de exintegrantes. La iniciativa se concentró en recuperar producciones que durante años circularon en copias de baja calidad o en fragmentos compartidos en redes sociales.

Para el público que guarda recuerdos de las coreografías, los peinados, los discos y las tardes frente a la televisión, los clips restaurados funcionan como una puerta de regreso a esas imágenes. La serie, por su parte, planteará una mirada de ficción sobre el momento en que todo ese fenómeno empezó.

La combinación entre los videos recuperados y la próxima producción de ViX vuelve a poner a Timbiriche frente a nuevas generaciones. La banda ya no será solo un recuerdo en canciones conocidas: también será una historia dramatizada sobre los jóvenes que estuvieron detrás de uno de los grupos más recordados del pop mexicano.