Metanfetamina y marihuana: así luce la vecindad de Tepito vinculada con “El Fideos”

La vecindad de la calle Caridad número 13, en Tepito, fue cateada por autoridades capitalinas y federales. Crédito: Especial

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Con pasillos estrechos, rejas, tendederos y objetos acumulados en las áreas comunes forman parte del interior de la vecindad ubicada en la calle Caridad número 13, en Tepito, señalada como refugio de presuntos integrantes de La Anti Unión Tepito El inmueble se encuentra en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, a pocas calles del Mercado 14.

Las imágenes difundidas también por Carlos Jiménez, conductor de C4 en Alerta, exhiben ropa, bolsas de basura, electrodomésticos y otros artículos dentro del predio. El periodista señaló que Ángel Ramsés “N”, alias El Fideos, residía en ese lugar antes de su detención por agentes de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

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La Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes cateó el domicilio el 19 de septiembre con respaldo de seguridad perimetral de la Secretaría de Marina. Las autoridades aseguraron 107 dosis de metanfetamina, marihuana a granel y el inmueble, mientras la investigación analiza su posible vínculo con el homicidio de Odette Rosas y Abigail Herrera.

El material mostró también electrodomésticos, cajas de tenis y mangueras dispersas en los pasillos comunes. Según el reporte de Jiménez, el lugar funcionaba como punto de resguardo para varios presuntos miembros del grupo criminal.

La vecindad de la calle Caridad número 13, en Tepito, fue cateada por autoridades capitalinas y federales. Crédito: Especial

El periodista señaló que en uno de los departamentos de esa vecindad permanecieron privadas de su libertad dos mujeres antes de ser asesinadas. De acuerdo con su información, ambas fueron agredidas dentro del inmueble antes del homicidio ocurrido en calles cercanas.

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La zona donde se ubica la vecindad ha registrado históricamente disputas entre organizaciones dedicadas al narcomenudeo y la extorsión. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha señalado en reportes previos la presencia de células de La Unión Tepito y La Anti Unión en ese perímetro.

Fiscalía y Marina aseguraron metanfetamina y 33 kilogramos de marihuana en la vecindad de la calle Caridad

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informó en el comunicado de prensa número 265 que personal naval brindó seguridad perimetral durante la diligencia. La corporación precisó que el acompañamiento se realizó en apoyo a la Fiscalía de Investigación de la Fiscalía General de la República.

El expediente de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes detalla que el cateo se ejecutó el 19 de septiembre, entre las 22:15 y las 22:55 horas. En la diligencia participaron también personal del Ministerio Público, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y peritos criminólogos.

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La vecindad de la calle Caridad número 13, en Tepito, fue cateada por autoridades capitalinas y federales. Crédito: Especial

Como resultado del cateo, las autoridades aseguraron 107 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina. El expediente ministerial reportó además 33 kilogramos de marihuana a granel localizados en el domicilio.

El comunicado de la Marina precisó, por su parte, que también se decomisaron 22 dosis de hierba verde seca con características similares a la marihuana. La Armada de México informó que el propio inmueble quedó asegurado junto con los indicios recolectados.

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para su análisis. La Secretaría de Marina reiteró que este tipo de acciones responde a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad.

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Esta pregunta resume el hallazgo central de la diligencia: ¿qué encontraron las autoridades en la vecindad de Tepito? La Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes y la Marina confirmaron el aseguramiento de 107 dosis de metanfetamina, 33 kilogramos de marihuana a granel y el propio inmueble de la calle Caridad 13, ligado a un integrante de La Anti Unión Tepito señalado en el homicidio de dos mujeres.

Detienen a hombre que arrastraba a su amigo muerto y embolsado en calles de CDMX: dijo que lo llevaría con sus familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cateo en la vecindad se realizó tres días después de que agentes de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieran a tres presuntos integrantes de La Anti Unión Tepito. Esa primera captura ocurrió el 17 de septiembre en el cruce de las calles Claridad y González Ortega, en la misma colonia Morelos.

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El Fideos y los detenidos vinculados al doble homicidio de Odette Rosas y Abigail Herrera

La Secretaría de Seguridad Ciudadana identificó a uno de los tres detenidos como Ángel Ramsés “N”, alias El Fideos. La corporación lo señaló como presunto sicario de una célula que opera en la zona Centro bajo el mando de un sujeto identificado como El Felipe.

Según la información oficial de la SSC, los agentes observaron a los tres sujetos cuando manipulaban un arma de fuego y bolsas con posible droga. Tras una revisión preventiva, les aseguraron un arma larga, un arma corta y nueve cartuchos útiles.

Las autoridades capitalinas reportaron además el decomiso de 98 bolsitas con aparente marihuana, 95 con posible metanfetamina y 99 con características de cocaína. Los agentes también encontraron una báscula gramera, dinero en efectivo y un teléfono celular en poder de los detenidos.

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Un zapato de tacón negro permanece sobre el asfalto mojado junto a una cinta policial con la inscripción Escena de crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Carlos Jiménez, El Fideos declaró tener 17 años de edad al momento de su detención. El periodista indicó que junto a él fueron capturados otro menor de edad y un hombre de 38 años.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los tres detenidos serían integrantes de una célula generadora de violencia vinculada al doble homicidio ocurrido el 16 de septiembre en la colonia Morelos. El Ministerio Público determinará la situación jurídica de los tres hombres puestos a su disposición.

Las víctimas del ataque fueron identificadas como Odette Rosas, de 18 años, y Abigail Herrera, de 19. Ambas fueron atacadas a balazos durante la madrugada del 16 de septiembre, cerca del cruce de Rinconada y Toltecas, en Tepito.

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Según reportes difundidos por el periodista Carlos Jiménez, ambas jóvenes salieron de una fiesta de festejos patrios alrededor de las tres de la madrugada. De acuerdo con su información, dos hombres a bordo de una motocicleta les dispararon en ese momento.

Una cinta plástica amarilla con la inscripción "NO PASE" permanece tendida sobre el pavimento cerca de una acera por donde transitan peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jiménez señaló que Odette Rosas era identificada como pareja sentimental de un integrante de La Anti Unión Tepito. El periodista añadió que la organización acusaba a la joven de intentar vincularlos con el grupo rival La Unión Tepito.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han confirmado públicamente que las víctimas pertenecieran a alguna organización criminal. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó en su momento que sus elementos realizaban el monitoreo de cámaras de videovigilancia para ubicar a los responsables del ataque.

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El periodista Carlos Jiménez también relacionó a El Fideos con el asesinato de un presunto líder de Los Fortis. Ese grupo mantiene una disputa territorial con La Anti Unión Tepito por el control de la venta de droga y las extorsiones en la zona.

La investigación sobre el doble homicidio de Odette Rosas y Abigail Herrera continúa abierta en la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes. Las autoridades deberán determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos y esclarecer el móvil completo del crimen.