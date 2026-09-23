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Oficial: la Selección Mexicana volverá a Monterrey y jugará por primera vez en el Estadio BBVA

El Gigante de Acero será sede por primera vez de un partido de la Selección Mexicana, luego de albergar cuatro encuentros durante el Mundial 2026

Vista aérea de un estadio moderno rodeado de estacionamientos y vegetación, con un escudo futbolístico arriba a la derecha.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Selección Mexicana confirmó este miércoles 23 de septiembre que volverá a Nuevo León después de ocho años y jugará por primera vez en el Estadio BBVA, donde disputará el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Nations League de Concacaf.

La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado oficial de la Selección Nacional, en el que se informó que el encuentro se llevará a cabo el martes 17 de noviembre de 2026. De esta manera, el Tricolor tendrá su primera presentación en la denominada Casa Rayada, además de cerrar ahí su actividad durante este año.

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El equipo tricolor disputará este compromiso en territorio mexicano, acompañado por su afición, con el objetivo de conseguir el pase a la siguiente fase de la competencia. Además, será el debut de Rafa Márquez como director técnico en territorio nacional.

El rival todavía se conocerá una vez que concluya la Fecha FIFA.

¿Cuándo fue la última vez que México jugó en Monterrey?

(REUTERS/Cristian De Marchena)
(REUTERS/Cristian De Marchena)

Para encontrar el último partido de la Selección Mexicana en Nuevo León hay que remontarse al 11 de octubre de 2018, cuando el Tricolor enfrentó a Costa Rica en el Estadio Universitario.

En aquella ocasión, México consiguió una victoria por 3-2 en un partido en el que tuvo que remontar en dos ocasiones. Víctor Guzmán, Henry Martín y Raúl Jiménez marcaron para el conjunto mexicano, mientras que Joel Campbell y Bryan Ruiz anotaron para Costa Rica.

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El equipo mexicano era dirigido de manera interina por Ricardo “Tuca” Ferretti.

De esta manera, el partido de noviembre significará el regreso de la Selección a Monterrey después de ocho años y su primera presentación en el Estadio BBVA.

El Estadio BBVA recibirá por primera vez a la Selección Mexicana

Presentación de Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana.
Presentación de Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana. (Alexander Ortiz | Infobae México)

El Estadio BBVA fue inaugurado el 2 de agosto de 2015 y desde entonces ha recibido diferentes encuentros de importancia, entre ellos finales de la Liga de Campeones de Concacaf, finales de la Liga MX en las ramas varonil y femenil, partidos del Campeonato Femenino de la Confederación y un repechaje intercontinental.

Durante la Copa del Mundo 2026, el llamado Gigante de Acero albergó cuatro partidos: tres de la fase de grupos y uno correspondiente a los dieciseisavos de final.

En la fase de grupos se disputaron los encuentros entre Suecia y Túnez, el 14 de junio; Túnez y Japón, el 20 de junio; y Sudáfrica y República de Corea, el 24 de junio.

Posteriormente, el 29 de junio, el inmueble recibió el partido de dieciseisavos de final entre Países Bajos y Marruecos.

Ahora, el Estadio BBVA tendrá como siguiente protagonista a la Selección Nacional de México, que regresará a Monterrey para disputar un partido oficial de la Nations League de Concacaf.

México buscará avanzar en la Nations League

Un futbolista con uniforme verde y pantalones cortos oscuros corre junto a un balón de fútbol sobre el césped
(Cortesía FMF)

México clasificó directamente a los Cuartos de Final de la Nations League después de ubicarse entre las cuatro selecciones mejor clasificadas de la Liga A.

El rival del Tricolor se conocerá una vez concluida la Fecha FIFA, mientras que el pase a la siguiente ronda se definirá en el partido de vuelta que se disputará en el Estadio BBVA.

Como antecedente, la Selección Mexicana ha disputado 34 partidos en Nuevo León, con un registro de 24 victorias y cinco empates.

En 2022, además, la Casa Rayada recibió a la Selección Nacional de México Femenil, que enfrentó a Haití en el Campeonato Concacaf W.

El horario del partido del 17 de noviembre, así como los detalles de la venta de boletos, serán dados a conocer próximamente a través de los canales oficiales de la Selección Nacional de México y del Club de Futbol Monterrey.

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