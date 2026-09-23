“Sin Joy no es nadie”: fans abandonan a Jesse Huerta tras su decisión de dejar el dúo

Jesse anunció el lanzamiento de su proyecto solista 'Jesse and the Supernovas' y el próximo álbum titulado 'Sombrero'. - (Jovani Pérez/ Infobae)

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La decisión de Jesse Huerta de tomar una pausa personal y alejarse temporalmente de los escenarios provocó una fuerte reacción entre algunos seguidores de Jesse & Joy. La controversia creció después de que Joy Huerta apareciera sola ante los medios y hablara sobre el futuro del proyecto que ambos construyeron durante más de dos décadas.

Joy confirmó que continuará con las presentaciones programadas para 2026 y 2027, aunque reconoció públicamente que le da miedo hacerlo sin su hermano. La situación generó una ola de mensajes de apoyo hacia la cantante, pero también críticas dirigidas directamente a Jesse por la manera en que algunos usuarios consideran que manejó su decisión.

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En redes sociales comenzaron a aparecer comentarios cada vez más contundentes. Algunos seguidores cuestionaron el momento en que Jesse comunicó su ausencia, mientras otros defendieron su derecho a tomar una pausa. La conversación terminó convirtiéndose en un debate sobre la relación entre los hermanos, su sociedad profesional y el futuro de Jesse & Joy.

Las redes cuestionan la decisión de Jesse

Jesse y Joy - (X)

Uno de los comentarios que más refleja el tono de las críticas señala: “Sigo pensando que estuvo mal cómo lo manejó”. La persona que lo escribió cuestionó que una decisión de esta magnitud pudiera haberse tomado prácticamente de último momento y consideró que Joy también tendría que enfrentar consecuencias profesionales.

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“Porque no creo que sea una decisión que haya tomado 20 minutos antes al decírselo a Joy”, escribió el usuario, quien añadió que una determinación así probablemente requiere tiempo y reflexión. También cuestionó que Jesse no hubiera considerado que su hermana “también es su compañera de trabajo” y que la situación podría tener un impacto económico para ella.

Otro mensaje dirigido a Joy fue todavía más contundente: “Ay preciosa ni ocupas el NyE de tu hermano”. El usuario sostuvo que ella podía continuar por cuenta propia y aseguró: “Tú solita eras el grupo completo, imagen, voz, música y letra”. Estas opiniones, sin embargo, corresponden a comentarios de usuarios y no constituyen una valoración compartida por los integrantes del dúo.

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“Esto es muy heavy”: seguidores dividen opiniones

El sold out de Jesse & Joy en Lima impulsó reclamos en redes sociales por una segunda fecha o una ampliación del aforo.

La conversación también incluyó mensajes de personas que consideran extraño el escenario actual. “Aquí está pasando algo turbio, no es normal que de la noche a la mañana Jesse decida irse así sin más”, escribió otro usuario, quien además criticó que el músico no hubiera acudido a la conferencia.

“Lo ideal es que fuera, diera la cara y después que se pierda si quiere”, añadió el mismo comentario. La reacción refleja una de las principales molestias expresadas por algunos seguidores: que Joy tuviera que responder públicamente sobre una situación que involucra a ambos.

Otro mensaje resumió el sentimiento de un sector del público con una frase contundente: “Esto es muy heavy”. El usuario reconoció que los hermanos pueden tener diferencias y que Jesse tiene derecho a abandonar el proyecto si así lo decide, pero consideró que “al fin y al cabo es tu hermana”.

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También aparecieron muestras de respaldo hacia Joy. “Quiero abrazar a Joy y decirle que nunca va a estar sola”, escribió una persona, mientras otros destacaron que la cantante decidió continuar con los compromisos profesionales pese a la incertidumbre generada alrededor del dúo.

Jesse y Joy defienden una historia construida entre dos

Joy Huerta - (Infobae México/ Miriam Estrella)

En medio de las críticas, también surgieron voces que recordaron que Jesse & Joy es un proyecto formado por dos hermanos que han trabajado juntos durante años. Uno de los comentarios señaló: “Jesse es músico, productor y autor” y añadió que ambos “son hermanos que se complementan en todo”.

La discusión aumentó porque otros seguidores comenzaron a comparar las carreras individuales de ambos. Uno de los comentarios más duros aseguró: “Jesse sin Joy no es nadie”, mientras que el mismo usuario afirmó que Joy siempre habría sido “la talentosa” del dúo. Se trata de una opinión expresada por un usuario y no de un hecho establecido sobre el valor artístico de ninguno de los dos.

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Del otro lado, la propia postura pública de Jesse apunta a que su decisión no significa una ruptura con su hermana. El músico aseguró que Joy “siempre tendrá todo mi amor y mi apoyo”, mientras que ella ha insistido en que continuar con Jesse & Joy no significa borrar a su hermano. Así, entre mensajes de respaldo, críticas y preguntas sobre lo que ocurre detrás del escenario, los hermanos Huerta atraviesan una nueva etapa profesional. La pausa de Jesse ya provocó una reacción evidente entre sus seguidores, pero las razones personales detrás de su decisión corresponden a los propios hermanos y no pueden determinarse a partir de las especulaciones que circulan en redes.