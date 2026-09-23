Ella es Karen Coronado, la inspiración de ‘Sexo, pudor y lágrimas’ de Aleks Syntek y hermana de Ingrid

(Captura de pantalla/Youtube)

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Karen Coronado, esposa de Aleks Syntek y hermana de Ingrid Coronado, volvió a despertar interés en medio de la reciente polémica que rodeó al cantante por sus comentarios durante las celebraciones patrias y sus posteriores transmisiones en redes sociales.

Aunque ha permanecido lejos de los reflectores, ella apareció junto al músico en una conversación de 2024 que reveló detalles de su relación, su familia y la manera en que han construido una vida juntos.

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La charla se publicó en el canal de YouTube de Ingrid Coronado, quien recibió a su hermana y a su cuñado para hablar sobre su historia sentimental. En ese encuentro, Aleks Syntek sostuvo que Karen ha sido una figura de apoyo en su vida personal, familiar y financiera.

El compositor señaló que su esposa no disfruta de las cámaras ni busca protagonismo público. Ella misma resumió esa postura cuando habló de las fotos que suelen pedirle en eventos: “No, no, no, el famoso es él”.

(Captura de pantalla @alekssyntek.oficial)

La conversación volvió a cobrar relevancia luego de los episodios que colocaron a Syntek entre las tendencias de redes sociales. El músico recibió abucheos en su presentación por el Grito de Independencia en Benito Juárez, criticó al reguetón, mencionó una canción de Dani Flow y después publicó mensajes sobre tomar distancia de México.

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Más tarde, el intérprete realizó una transmisión en vivo en la que se declaró “desequilibrado mental”, ofreció disculpas al alcalde de Benito Juárez y se comparó con figuras como Jesucristo, la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez. En contraste con esa exposición pública, Karen Coronado ha preferido mantener un perfil bajo.

Karen Coronado es la esposa de Aleks Syntek y hermana de Ingrid Coronado

Karen Coronado es la hermana de la conductora Ingrid Coronado y lleva más de dos décadas de matrimonio con Aleks Syntek. La pareja tiene dos hijos, Natalia y Matías, quienes han incursionado en proyectos de actuación y doblaje.

Durante la conversación, Aleks Syntek describió a Karen como una persona reservada, con una personalidad distinta a la suya. Mientras él se definió como alguien sociable y dispuesto a conversar con desconocidos, ella contó que suele evitar interacciones innecesarias.

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(Captura de pantalla/Youtube)

“Yo llego y me enchufo así, no me hables”, dijo Karen al explicar cómo enfrenta los trayectos en avión o en aplicaciones de transporte. Su esposo confirmó que ella prefiere mantenerse al margen de las conversaciones con extraños.

El cantante también explicó que Karen se ha dedicado al diseño de interiores. Syntek aseguró que ella transformó su casa y su estudio de grabación, espacios que, según contó, han recibido a músicos como Miguel Bosé, Alejandro Sanz y Alan Parsons.

Karen también asumió un rol determinante en la organización económica de la familia. El músico reveló que ella tomó el control de las finanzas del hogar y comenzó a reservar una parte de sus ingresos por conciertos.

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El ahorro tomó especial relevancia cuando la pandemia detuvo las presentaciones en vivo. Syntek afirmó que esos recursos permitieron a la familia cumplir con sus gastos y apoyar a algunas personas cercanas.

“Están los ahorros, güey”, le habría dicho Karen cuando el cantante expresó su preocupación por la falta de trabajo. Él atribuyó a esa previsión parte de la estabilidad que lograron conservar durante ese periodo.

“Teniendo a Karen a mi lado, no hay quien me vea la cara”, expresó durante la charla con Ingrid Coronado.

Aleks Syntek conoció a Karen Coronado en un antro y buscó ayuda de Ingrid

La historia entre Karen Coronado y Aleks Syntek comenzó en el Bulldog, un antro de Ciudad de México al que ella acudió junto a su hermana. El cantante contó que vio a una joven bailando sola y decidió acercarse, aunque su estrategia no tuvo un comienzo sencillo.

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Aleks Syntek se declaró "desequilibrado mental" y se comparó con figuras históricas durante una transmisión en vivo. (Captura de pantalla )

Syntek relató que le preguntó por qué no lo saludaba, como si ya se conocieran. Karen respondió que no tenía motivos para hacerlo porque él era un extraño.

“¿Por qué no me saludas?”, recordó él sobre su primer acercamiento. Ella explicó que contestó: “Porque no te conozco, ¿por qué te voy a saludar?”.

Karen admitió que sí sabía quién era Aleks Syntek, aunque decidió no demostrarlo. El cantante contó que después le pidió su teléfono y comenzó a invitarla a salir.

La pareja compartió que uno de sus primeros planes fue asistir a una puesta en escena clásica de Don Juan Tenorio. Ambos coincidieron en que la salida resultó fallida y que el espectáculo no ayudó a generar una buena impresión.

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El entrenador del programa La Voz Kids contó la historia de su nombre artístico - crédito Aleks Syntek/ Instagram

“El peor date”, reconoció Syntek entre risas. Karen recordó que, después de aquella noche, pensó que no volvería a salir con él.

Pese a ese tropiezo, el músico insistió. Durante la charla, contó que al descubrir que Karen era hermana de Ingrid Coronado consideró que tenía una ventaja para acercarse a ella.

“Y cuando me enteré que era tu hermana, dije: ‘Oh, ahí tengo palanca’”, comentó el cantante. Entonces acudió con Ingrid para preguntarle qué opciones tenía de convertirse en novio de Karen.

La conductora fue tajante, según relataron. “Ninguna”, habría respondido Ingrid Coronado, quien consideraba que ambos tenían personalidades muy distintas.

Syntek se definía entonces como un joven con intereses rockeros y un estilo más rebelde. Karen, en cambio, fue descrita como una persona conservadora, seria y poco inclinada a relacionarse con desconocidos.

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La relación tuvo una pausa antes de retomarse. Karen contó que regresó al Bulldog con unas primas y una amiga dejó una nota para Syntek, en la que decía que ella había ido a verlo especialmente.

El músico recibió el recado antes de salir a tocar y recordó de inmediato a la joven que había conocido tiempo atrás. Al día siguiente, volvió a buscarla y retomaron las salidas.

El cantante y productor expone la intimidad familiar con una tierna fotografía que revela el parecido con su esposa Karen Coronado (Aleks Syntek)

Una canción, una propuesta fallida y una boda con una anécdota inesperada

La pareja explicó que el noviazgo no avanzó de forma inmediata. Karen detalló que pasaron varios años desde el primer encuentro hasta que formalizaron la relación, mientras Syntek recordó que tuvo dificultades para expresar lo que sentía.

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El cantante relató que decidió pedirle que fuera su novia durante un trayecto en automóvil. Él preparó un discurso, pero Karen se quedó dormida antes de escuchar la pregunta.

“¿Quieres ser mi novia?”, dijo que le preguntó. Cuando volteó, ella estaba dormida en el asiento del coche.

La situación obligó a Syntek a intentarlo de nuevo. Karen explicó que, cuando finalmente recibió la propuesta, pidió tiempo para pensarlo y aceptó varios meses después.

La pareja mantuvo un noviazgo de cinco años antes de casarse. En esa etapa, Aleks Syntek compuso varias canciones inspiradas en Karen Coronado, entre ellas “Más de mil años”, “Una ventana del cielo” y “Nuestro jardín”.

¿Cómo surgió Sexo, pudor y lágrimas?

El músico también contó que Sexo, pudor y lágrimas surgió durante la única ruptura que tuvieron como pareja. Karen confirmó que se separaron por un breve periodo y que Syntek le mandó la canción para intentar recuperarla.

Fotografía cedida por Live Nation donde aparece el cantante y productor mexicano de pop rock Aleks Syntek quien anunció este lunes la gira 'Total Syntek USA Tour 2024', que le llevará a partir del próximo 28 de octubre a cinco ciudades en los estados de California y Texas. Syntek, de 54 años, arrancará su gira en San Diego, para luego llegar a los escenarios de Anaheim (29 de octubre), Los Ángeles (30 de octubre), Dallas (1 de noviembre), para terminar en Houston (4 de noviembre). EFE/Live Nation

“Pues ya regresamos”, resumió Karen al recordar el efecto que tuvo esa composición. El cantante explicó que el regreso ocurrió en una casa de Ingrid Coronado, donde le preparó un picnic.

La propuesta de matrimonio también estuvo acompañada por una canción. Syntek relató que escondió el anillo en el teclado de una computadora y preparó un pequeño teatro de títeres con ranas para sorprender a Karen.

La respuesta fue afirmativa, aunque el día de la boda dejó una anécdota que ambos siguen recordando. Cuando el juez anunció que podía besar a la novia, Karen se volteó para evitar manchar a Syntek con el maquillaje que llevaba en los labios.

“Trato de besar a Karen y ¡uy!, se voltea para otro lado”, contó el músico. Ella explicó que la maquillista le había advertido que el producto podía dejar una marca roja imposible de quitar durante toda la noche.

Syntek recordó que dejó el alcohol después de casarse y que más adelante abandonó el cigarro antes del nacimiento de una de sus hijas. El cantante vinculó esas decisiones con el deseo de cuidar a su familia.

Karen expresó que no buscó imponerle esos cambios. Según explicó, cada uno ha trabajado en aspectos personales por convicción y no por presión de la otra persona.