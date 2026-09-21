México

Buen Gobierno sanciona a 47 servidores públicos y una empresa: impone multas millonarias e inhabilitaciones de hasta 10 años

El órgano jurisdiccional aplica destituciones, suspensiones y multas luego de expedientes iniciados por instancias de control

Esas medidas se aplicaron a trabajadores de Pemex, Salud, ISSSTE, IMSS, entre otras
En la CFE, Rodrigo C. recibió inhabilitación de 10 años y multa de 33 mil pesos por presentar en 2024 nueve incapacidades médicas no reconocidas. Crédito: Facebook/Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
Guardar

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 47 personas servidoras públicas y una empresa recibieron sanciones que incluyen destituciones, inhabilitaciones de hasta 10 años y multas por 4.6 millones de pesos, tras investigaciones por faltas graves y no graves en dependencias federales. Las resoluciones buscan reparar daños patrimoniales, sancionar irregularidades administrativas y proteger a personas afectadas.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso las sanciones por faltas graves, mientras que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno resolvió los casos clasificados como no graves, conforme a la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

PUBLICIDAD

Las investigaciones por conductas graves partieron de la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad y de los Órganos Internos de Control en Sedena, SEP, SAT, IMSS y la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo.

El TFJA impuso inhabilitaciones de hasta 10 años por faltas graves

Desfile Independencia
En Sedena, Juan D. es destituido, inhabilitado 10 años y multado con 651 mil pesos por no comprobar pagos y devoluciones a la Tesorería de la Federación en 2021 y 2022. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

En la CFE, Rodrigo C., adscrito a la División de Distribución Centro Oriente en Puebla, fue inhabilitado durante 10 años y recibió una multa de 33 mil pesos. De acuerdo con el comunicado, en 2024 presentó nueve incapacidades médicas para evitar el descuento de 22 días de salario, aunque los documentos no fueron reconocidos por la autoridad de salud competente.

PUBLICIDAD

Roberto H. y Luis H., de la División Sureste de CFE Distribución en Villahermosa, Tabasco, fueron suspendidos 30 días por autorizar en 2019 la contratación de un ex trabajador que tenía una inhabilitación de 10 años vigente desde 2013. Hugo H., de la División Oriente de CFE Distribución en Coatzacoalcos, Veracruz, recibió la misma suspensión por autorizar en 2018 el ingreso de otro ex trabajador inhabilitado desde 2009.

Juan D., del Hospital Militar de Zona de Cinco de Mayo, Durango, fue destituido, inhabilitado por 10 años y multado con 651 mil pesos. La resolución refiere que durante 2021 y 2022 no presentó comprobantes sobre pagos de víveres, consumo de gas LP para alimentos de personal militar comisionado en otras unidades y devoluciones de impuestos a la Tesorería de la Federación. La falta atribuida al servidor público de la Sedena ocasionó un daño patrimonial equivalente al monto de la multa.

María H. y Susana E., de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Fomento Educativo en Ciudad de México, fueron inhabilitadas durante 10 años y recibieron una sanción económica conjunta de 564 mil pesos. En 2018, la primera firmó un convenio y la segunda tramitó el pago de prestaciones que no correspondían a un trabajador al concluir su relación laboral.

Una persona de espaldas con uniforme de rayas naranja y blanco y esposas en las muñecas. Un edificio con el logo SAT y otro con el letrero Buen Gobierno.
En el SAT, Alejandra M. fue inhabilitada 10 años y multada con 253 mil pesos por no solicitar a tiempo documentos para defender juicios en 2019. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el SAT, Alejandra M. fue inhabilitada por 10 años y multada con 253 mil pesos por no solicitar a tiempo documentos necesarios para defender diversos juicios en 2019. La omisión impidió recuperar un crédito fiscal por un monto equivalente a la sanción.

La empresa D. recibió una inhabilitación de cuatro años y una multa de 3.1 millones de pesos por presentar en 2021 facturas alteradas de vehículos para simular el cumplimiento de requisitos en una licitación de servicios de transporte.

Jesús M., del Servicio de Administración Desconcentrada Jurídica en Mexicali, Baja California, fue inhabilitado por un año por firmar siete documentos para que contribuyentes repararan daños derivados de delitos fiscales, aunque esa actividad no formaba parte de sus funciones.

Cinco trabajadoras del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, en Jalisco, recibieron inhabilitaciones de un año. Olivia G., Ana V., Erika A., Laura C. y Elizabeth M. no realizaron en 2021 un diagnóstico oportuno y certero de una hemorragia cerebral, lo que impidió brindar tratamiento adecuado a un paciente y contribuyó a su fallecimiento.

Trece dependencias concentraron sanciones por faltas no graves

empresas - ventas - marketing - IA - automatización - tecnología - 26 de agosto
La empresa D. fue inhabilitada cuatro años y multada con $3.1 millones de pesos por presentar en 2021 facturas alteradas de vehículos para una licitación de transporte. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las sanciones no graves derivaron de procedimientos en Pemex, CFE, Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, DIF, Guardia Nacional, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Profeco, IMSS, Banobras, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Conagua, Banjército y Fovissste.

Sergio M., de la Gerencia de Servicios y de Logística Marina de Pemex en Tamaulipas, fue inhabilitado por un año por conductas verbales, físicas y visuales relacionadas con la apariencia física y de connotación sexual contra una persona que trabajaba para una empresa proveedora. Los hechos ocurrieron en 2025.

Cecilia P., del Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz, recibió una suspensión de ocho días por no informar a Recursos Humanos sobre dos inasistencias injustificadas de dos trabajadores bajo su supervisión en 2026. Ambos recibieron su salario sin descuentos.

Ernesto C., de la Superintendencia Zona Guasave de la División de Distribución Noroeste de CFE, fue suspendido 15 días por negar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2024, lo que afectó y retrasó la investigación de una queja por posibles violaciones a derechos humanos.

Las resoluciones incluyen casos de maltrato infantil y atención médica deficiente

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Entre las faltas no graves, el DIF sancionó por maltrato infantil en Casa Cuna Coyoacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ricardo A., del Centro de Asistencia Social para la Segunda Infancia “Casa Cuna Coyoacán” del DIF, fue destituido e inhabilitado por seis meses por maltratar física y psicológicamente a dos menores en 2025. Zandra C. y César A., quienes presenciaron las agresiones y no las evitaron ni dieron aviso a las autoridades, fueron suspendidos 15 y 30 días.

Cinco integrantes de las Oficinas Centrales de la Guardia Nacional en Ciudad de México fueron destituidos por entregar en 2024 copias de certificados de estudios atribuidos a la SEP que no eran válidos. Efraín M., Gustavo H., José F., Alondra M. y Said G. presentaron los documentos como requisito para obtener licencia de portación de armas de fuego.

Rigoberto R., de la Unidad de Medicina Familiar 46 del IMSS en Culiacán, Sinaloa, recibió una suspensión de 30 días por no brindar atención adecuada y oportuna a un paciente en 2022. La resolución indica que no identificó correctamente los síntomas ni practicó estudios básicos para valorar el estado de salud, lo que contribuyó al fallecimiento de la persona.

Temas Relacionados

Secretaría Anticorrupción Y Buen GobiernoServidores PúblicosÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sentencian a más de tres siglos de prisión a “El Cholo”, miembro del Cártel del Golfo

Un juez federal impuso 332 años y seis meses de cárcel a Francisco Javier Chapa Maldonado por delitos cometidos en Nuevo Laredo durante 2012, además del acopio de armas y cartuchos militares

Sentencian a más de tres siglos de prisión a “El Cholo”, miembro del Cártel del Golfo

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 20 de septiembre: termina protesta en el Monumento a la Revolución

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 20 de septiembre: termina protesta en el Monumento a la Revolución

Dónde sí y dónde no: las superficies en las que sí se recomienda usar vinagre blanco y en las que nunca debes aplicarlo

A pesar de sus beneficios, no todas las superficies reaccionan bien a su uso

Dónde sí y dónde no: las superficies en las que sí se recomienda usar vinagre blanco y en las que nunca debes aplicarlo

Son para Milo 2026 en Azcapotzalco: fechas, artistas, música y actividades del encuentro mexicano

Azcapotzalco tendrá entrada libre a cuatro jornadas de música tradicional mexicana con Son para Milo 2026

Son para Milo 2026 en Azcapotzalco: fechas, artistas, música y actividades del encuentro mexicano

El aviso importante de la Coordinación de Becas del Bienestar sobre quiénes reciben el pago primero en el próximo depósito

Las Becas Benito Juárez están dirigidas a jóvenes de nivel medio superior y superior, mientras que la Beca Rita Cetina beneficia a familias con hijos en secundaria

El aviso importante de la Coordinación de Becas del Bienestar sobre quiénes reciben el pago primero en el próximo depósito
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de septiembre: cae tercera implicada en asesinato de Erick Torbellín en Academia Militarizada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de septiembre: cae tercera implicada en asesinato de Erick Torbellín en Academia Militarizada

Sentencian a más de tres siglos de prisión a “El Cholo”, miembro del Cártel del Golfo

Caen 15 personas por ataque armado en Las Granjas, Chiapas; habría sido ordenado desde prisión

Los "pozoleros" del narco: la práctica de disolver cadáveres que va de los Arellano Félix al CJNG

Buscan a cuatro jóvenes desaparecidos en Zapopan: reportan posible “levantón”

ENTRETENIMIENTO

Apple TV prepara evento con fans en México: John Cena llega a CDMX para promocionar Matchbox

Apple TV prepara evento con fans en México: John Cena llega a CDMX para promocionar Matchbox

Son para Milo 2026 en Azcapotzalco: fechas, artistas, música y actividades del encuentro mexicano

Extraña sombra en entrevista a Imelda Tuñón desata teorías sobre Julián Figueroa en redes

Pleitos familiares, realities y disputas en redes: el historial completo de las polémicas de Gala Montes

Filtran nombres de los conductores que serían despedidos de La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Mateo Chávez llena de elogios a La Hormiga González por su paso en Europa: “Me pone muy contento”

Mateo Chávez llena de elogios a La Hormiga González por su paso en Europa: “Me pone muy contento”

La reacción de Ryan García a la propuesta del Pitbull Cruz para enfrentarse en combate: “Hagámoslo”

Campeón del mundo desea vengar la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “Solo quiero darle una paliza”

Isaac del Toro finaliza en la sexta posición dentro de la prueba contrarreloj en el Mundial de Ciclismo

Rodrigo Pacheco pierde en la primera final ATP Challenger de su carrera