Roberto Velasco llama “retrógrados” quienes criticaron su participación en el Grupo LGBTI de la ONU

Roberto Velasco durante su participación en conversatorio sobre temas LGBT en la ONU

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El canciller Roberto Velasco Álvarez respondió en la red social X a quienes lo criticaron por su participación en el Grupo Núcleo LGBTI de Naciones Unidas. Aseguró que defender los principios de no discriminación e igualdad es parte de la Constitución mexicana y de la Carta de la ONU. Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum también salió en su defensa.

Lo que dijo Velasco en X

Roberto Velasco a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

El titular de la SRE explicó que el lunes participó en la reunión del grupo, que México co-preside junto a Noruega. Según su mensaje, asistieron otros 25 países, órganos de la ONU y representantes de la sociedad civil global.

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Velasco afirmó que reiteró principios que son parte del marco legal mexicano. Después se refirió a las críticas:

“Para algunos retrógrados, defender esos valores es ‘el punto más bajo de la diplomacia mexicana’.”

El canciller sostuvo que la no discriminación, la igualdad, la dignidad y la aceptación de la diversidad son parte central del diálogo sobre derechos humanos y algo normal en una democracia. También recordó que este viernes por la tarde será el turno de México en el Debate General de la Asamblea General.

Sheinbaum defiende a canciller por críticas durante evento de la ONU

Durante la mañanera del pueblo de este 23 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa del canciller Roberto Velasco ante las críticas que generó su participación en el conversatorio sobre los derechos de las personas LGBT, realizado el pasado lunes en las instalaciones de la Organización de las Naciones Unidas.

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La mandataria mexicana precisó que su intervención ante la Asamblea de la ONU está prevista para el viernes 25 de septiembre, por lo que llamó a no confundir ni tergiversar el contenido de ambos mensajes.

“Por cierto, Roberto Velasco no ha participado todavía en la Asamblea, porque ayer lo criticaban mucho de una reunión a la que fue, que tenía que ver con los derechos de las personas LGBT. Y él fue a esta mesa, paralela que había, pero él no ha participado todavía en la Asamblea. Creo que el viernes va a participar apenas”

El contexto: Trump y la ausencia de Sheinbaum

El presidente estadounidense volvió a colocar al país vecino en el centro del debate global sobre narcotráfico, en un escenario diplomático que amplifica las fricciones y eleva la presión sobre Ciudad de México

Las críticas se dieron en medio de la 81ª Asamblea General de la ONU, que se realiza en Nueva York del 22 al 28 de septiembre. Velasco estuvo presente en el discurso de Donald Trump, quien llamó a México “el epicentro de la violencia de los cárteles”. El mandatario estadounidense también comparó a los grupos criminales mexicanos con ISIS.

Mientras que la líder mexicana reveló que su ausencia por segundo año consecutivo se debe a que: “hay momentos donde uno decide ir y no ir”, confirmando que su asistencia al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) organizado en China durante el mes de noviembre, previo a que México se convierta en la sede de este evento en 2028.

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¿Qué dijo Velasco en la reunión?

El titular de la SRE señaló en X que la igualdad y la no discriminación están contempladas por la Constitución mexicana y la Carta de Naciones Unidas como principios vigentes

Durante su intervención, el canciller advirtió que las personas LGBTIQ+ siguen enfrentando discriminación, violencia, discursos de odio y desinformación, factores que, dijo, amenazan la dignidad, la seguridad y el bienestar de millones de personas.

Entre los puntos que planteó:

Criminalización: señaló que las relaciones entre personas del mismo sexo siguen penalizadas en distintos países.

Retrocesos: expresó preocupación por el desgaste de avances logrados en derechos humanos.

Defensa colectiva: frente a lo que llamó “narrativas regresivas de odio y exclusión” , pidió sostener el principio de que todas las personas son iguales en dignidad y derechos.

Postura de México: sostuvo que las sociedades inclusivas que aspiran a una prosperidad compartida son sociedades fuertes y resilientes.

Sin excepciones: afirmó que la protección de los derechos humanos debe aplicarse sin excepciones y que “la dignidad humana trasciende todas las fronteras”.

Máynez cuestiona ausencia de Sheinbaum en la Asamblea de la ONU

El coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez cuestionó, a través de su cuenta oficial de X, la ausencia de la presidenta de México en la Asamblea de la ONU, asegurando que el país se encuentra en un punto muy bajo, a su vez, defendió la participación del funcionario en el conversatorio LGBT gestionado por la organización.

“Creo que estamos en un punto muy bajo, pero de nuestra conversación pública. No me parece mal que México participe en el Grupo LGBTIQ+ de la ONU. Lo grave es que nuestra Jefa de Estado se ausente de la Asamblea General en esta coyuntura. Hasta el presidente de Irán estará ahí”