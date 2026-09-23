Becas Bienestar 2026: qué apoyos hay y como postularse en los últimos días de registro

Los pagos de las Pensiones de Bienestar se llevarán a cabo durante septiembre, mientras que las Becas depositarán en los recursos en octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las Becas para el Bienestar mantienen abierto el registro para estudiantes de bachillerato y universidad hasta el 30 de septiembre de 2026. La convocatoria incluye la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra, con trámites en línea y requisitos distintos según el nivel escolar.

Los procesos iniciaron de forma escalonada. La Beca Benito Juárez abrió su plataforma el 17 de septiembre; Jóvenes Escribiendo el Futuro, el 18, y Gertrudis Bocanegra, el 21.

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Las Becas Bienestar ampliarán su cobertura este 2026 y abrirán un próximo periodo de registros (Gobierno de México)

Las y los aspirantes requieren una cuenta de Llave MX para iniciar el proceso de registro. También deben ingresar datos de su escuela y cargar los documentos que correspondan a su caso. La recomendación es guardar el comprobante de solicitud al finalizar el trámite.

La Beca Benito Juárez cubre a estudiantes de bachillerato público

La Beca Universal Benito Juárez está dirigida a estudiantes inscritos en bachilleratos públicos de México. El programa establece que todas y todos los alumnos de educación media superior en instituciones públicas tienen derecho a recibir el apoyo.

Los pagos de las Becas del Bienestar comenzaron a distribuirse desde el lunes pasado (VisualesIA ScribNews)

El beneficio se entrega durante los cinco bimestres del ciclo escolar. El depósito es de 1,900 pesos bimestrales, sin pagos en julio y agosto por el periodo vacacional.

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El registro se realiza en becabenitojuarez.gob.mx. Las personas solicitantes deben contar con la Clave de Centro de Trabajo, turno, grado, periodo escolar y domicilio. Si tienen identificación oficial, deben adjuntarla junto con un comprobante de domicilio en formato PDF, JPG o PNG.

Cuando la persona estudiante es menor de edad, el trámite solicita la CURP, número de celular, correo electrónico e identificación oficial de la madre, padre o tutor. El portal permite capturar la información y enviar la solicitud antes de la fecha límite.

Jóvenes Escribiendo el Futuro atiende a universitarios de planteles prioritarios

Jóvenes Escribiendo el Futuro ofrece apoyo económico a estudiantes universitarios de instituciones públicas. El programa se dirige a quienes provienen de una primaria o secundaria prioritaria y cursan estudios en universidades prioritarias o susceptibles de atención.

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La beca entrega 5,800 pesos bimestrales a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional que cumplan los criterios de incorporación.

La solicitud está disponible en becajovenesescribiendoelfuturo.gob.mx. El trámite requiere la CCT de la institución, turno, grado, periodo escolar y domicilio. Las personas mayores de edad deben subir una identificación vigente y un comprobante de domicilio.

El programa de Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga apoyos económicos a estudiantes en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las y los menores de edad deben añadir los datos de su madre, padre o tutor. Tras concluir el registro, la solicitud pasa a una etapa de validación. Las personas seleccionadas reciben posteriormente la tarjeta del Banco del Bienestar para cobrar el recurso.

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Gertrudis Bocanegra apoya gastos de transporte en cinco estados

La Beca Gertrudis Bocanegra está dirigida a estudiantes de educación superior de instituciones públicas de Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora y Zacatecas. El recurso busca apoyar los gastos de transporte para que las y los universitarios continúen sus estudios.

La convocatoria establece un apoyo de 1,900 pesos bimestrales. El registro está disponible hasta el 30 de septiembre para estudiantes de hasta 29 años cumplidos.

(Becas Benito Juárez)

El trámite se realiza en becagertrudisbocanegra.gob.mx. Las personas interesadas deben ingresar con Llave MX, capturar sus datos personales y presentar CURP certificada, CCT de la escuela y comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses.

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La Beca Gertrudis Bocanegra forma parte de un conjunto de acciones impulsadas por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia (Foto: Gobierno de México)

Quienes sean menores de edad también tienen que incluir los datos de su madre, padre o tutor. Las plataformas cierran el miércoles 30 de septiembre, por lo que las y los aspirantes deben completar el envío de documentos antes de esa fecha.