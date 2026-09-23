Hallan sin vida a Joselyn, joven estudiante de la UAEMEX que estaba reportada desaparecida hace tres días 

Joselyn Sandoval Calderón fue reportada como desaparecida el lunes 21 de septiembre en el Estado de México, dos días después fue hallada sin vida en Teotihuacan Foto: Ficha de búsqueda

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Joselyn Sandoval Calderón, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) de 21 años, fue localizada sin vida la mañana de este miércoles 23 de septiembre de 2026, dos días después de que se reportara su desaparición en la zona de Teotihuacán; las autoridades ya investigan para esclarecer las circunstancias de su muerte.

La movilización policiaca ocurrió alrededor de las 09:20 horas, luego del hallazgo del cuerpo de una mujer a un costado de una vialidad que conecta con la carretera México-Tulancingo. Los servicios de emergencia acudieron en al sitio y, tras revisarla, certifican que ya no contaba con signos vitales.

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Los primeros reportes ubicaronn el hallazgo en la salida hacia Chimalpa, dentro del municipio de Teotihuacán de Arista. Otra versión lo situó sobre el Libramiento Pirámides, metros antes de incorporarse a la carretera México-Tulancingo, a la altura de la comunidad de Santiago Tolman, en el municipio de Axapusco.

La información disponible también señala que Joselyn fue vista por última vez en el municipio de Otumba el pasado 21 de septiembre. Desde ese día, familiares de la joven iniciaron su búsqueda para conocer su paradero.

La joven estudiaba en el Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán

Joselyn Sandoval Calderón era alumna de la Universidad Autónoma del Estado de México, en Teotihuacán. La comunidad del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán expresa su solidaridad con la búsqueda de la estudiante antes de que se confirmara su localización sin vida.

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Al momento de su desaparición, la joven vestía blusa beige de cuello de tortuga, overol de mezclilla azul claro y tenis blancos con beige. Su ficha de búsqueda señalaba que tenía 21 años.

La estudiante es encontrada dos días después de que se reporta su ausencia. Hasta el momento, no se difunden públicamente las circunstancias previas al hallazgo ni una causa oficial de muerte.

Un reporte preliminar indica que el cuerpo presentaría heridas en el cuello provocadas por un arma blanca. Este dato deberá ser corroborado por las autoridades ministeriales y periciales durante la investigación.

Al corte de julio del 2026 se han registrado 380 casos de feminicidio en México. | Jovany Pérez

Policía y Guardia Nacional resguardan el área del hallazgo

Elementos de la Policía Estatal, policía municipal y Guardia Nacional llegan a la zona para resguardar el sitio y abanderar la vialidad. El perímetro queda acordonado para preservar posibles indicios relacionados con el caso.

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Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realiza las diligencias correspondientes en el lugar. También se espera la intervención del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo y los estudios que permitan determinar las causas del fallecimiento.

La presencia de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia genera movilización durante la mañana de este miércoles en la zona cercana a la carretera México-Tulancingo. Las autoridades mantienen las labores de investigación para establecer dónde ocurrió la agresión, cómo llegó el cuerpo al sitio y quién o quiénes podrían estar involucrados.

La muerte de Joselyn Sandoval Calderón queda bajo investigación de las autoridades correspondientes. La carpeta deberá precisar las inconsistencias sobre el punto exacto donde fue localizada, pues los reportes iniciales mencionan municipios distintos: Teotihuacán de Arista y Axapusco.

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Agentes de la Fiscalía General del Estado procesaron las escenas del crimen en Valle de Santiago tras una jornada que dejó siete muertos y siete heridos entre el 20 y el 21 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro

La Fiscalía también deberá determinar si la desaparición de la joven, reportada el 21 de septiembre, está vinculada directamente con el hallazgo registrado dos días después. Hasta ahora no se informa sobre personas detenidas ni sobre una línea de investigación oficial.

La zona permanece bajo resguardo mientras se recaban indicios y se desarrollan los peritajes necesarios para esclarecer el caso.

Otros dos jóvenes desaparecidos fueron hallados en bolsas en Jalteco

Los jóvenes Brayan, de 17 años, y Leonardo “N”, de 21, quienes habían sido reportados como desaparecidos en Nextlalpan, fueron encontrados sin vida dentro de bolsas negras un automóvil en Jaltenco, Estado de México.

Brayan Felisiano y Leonardo Augusto desaparecieron el sábado 19 de septiembre en Nextlalpan

Los reportes policíacos identificaron a dos de las víctimas como Brayan Felisiano, de 17 años, y Leonardo Augusto, de 21, ambos con reporte de desaparición activo desde el sábado 19 de septiembre. Fueron vistos por última vez en calles del fraccionamiento Paseos del Valle, en el municipio de Nextlalpan, ubicado en la zona norte del Estado de México.

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La FGJEM y la Comisión de Búsqueda del Estado de México (Cobupem) emitieron fichas de localización con las características y señales particulares de los dos jóvenes. Los familiares difundieron esas fichas en la zona norte de la entidad antes de que las autoridades confirmaran el hallazgo.

De acuerdo con las investigaciones, el reporte de desaparición de Brayan se registró el 18 de septiembre y el de Leonardo un día después. La confirmación oficial de su identidad quedó pendiente de los resultados de los estudios forenses.

La FGJEM informó que los trabajos periciales y de medicina forense continúan para identificar a las otras víctimas cuyos restos fueron hallados en el mismo vehículo. Las autoridades no descartaron que los demás cuerpos también correspondan a personas con reportes de desaparición activos en la región.

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Un segundo hallazgo en Otumba ocurrió horas después, con menos de 12 horas de diferencia

Horas más tarde, durante la mañana del martes 22 de septiembre, autoridades localizaron dos hombres sin vida al interior de un Chevrolet Aveo con placas PAE-876-B, estacionado sobre la calle Torres Adalid, en la zona centro de Otumba. El vehículo se encontraba a pocas calles del Palacio Municipal de ese municipio.

Según datos de medios locales, los reportes preliminares señalan que las víctimas son dos jóvenes de entre 18 y 20 años, y se investiga si corresponden a personas cuya desaparición fue reportada un día antes. Los dos casos —Jaltenco y Otumba— quedaron bajo investigación de la FGJEM con menos de 12 horas de diferencia entre sí.

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Policías municipales de Otumba acordonaron el perímetro de la calle Torres Adalid y esperaron la llegada del personal pericial de la Fiscalía para el inicio de las diligencias ministeriales. Las autoridades no establecieron de manera oficial un vínculo entre ambos hallazgos, aunque los investigan en paralelo.