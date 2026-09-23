Sucursales de BBVA México cambiarán de horario a partir del 5 de octubre

Sucursales de BBVA México cambian de horario. (Foto: BBVA)

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BBVA México anunció este martes que sus más de mil 500 sucursales comerciales en el país ajustarán su horario de atención a partir del lunes 5 de octubre de 2026, con apertura media hora más tarde respecto al esquema vigente.

De acuerdo con el comunicado difundido por la institución bancaria, las sucursales operarán de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas. Actualmente el banco abre a las 8:30 horas entre semana, por lo que el cambio representa un retraso de 30 minutos en el horario de apertura.

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Las sucursales que operan en día sábado continuarán con su horario regular de atención, de 09:00 a 14:30 horas, sin ninguna modificación respecto al esquema actual.

Los cajeros automáticos seguirán disponibles las 24 horas

Condusef también dio a conocer cuáles son las entidades en donde se registra la mayor cantidad de reclamos contra los bancos. REUTERS / José Luis González

El ajuste aplica únicamente a la atención en ventanilla dentro de las sucursales. Las zonas de autoservicio, es decir, los cajeros automáticos ubicados al interior de las sucursales, continuarán operando las 24 horas del día, todos los días de la semana.

Esto permite a los clientes seguir realizando retiros, depósitos y otras operaciones sin restricción de horario, incluso fuera del nuevo esquema de atención en ventanilla.

En el comunicado, la institución financiera también invitó a sus clientes a continuar utilizando los canales digitales de BBVA México, disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, para realizar consultas y operaciones.

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La app móvil y la banca en línea permiten a los usuarios llevar a cabo transferencias, pagos de servicios, consultas de saldo y otras operaciones sin necesidad de acudir a una sucursal física, de acuerdo con la información difundida por el banco.

Los clientes que deseen ubicar la sucursal de BBVA México más cercana y verificar sus horarios específicos pueden hacerlo a través del buscador de sucursales disponible en el portal oficial de la institución.

Estas son las operaciones que BBVA exige realizar en ventanilla

Sucursal BBVA en la CDMX FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Hay operaciones que, por su naturaleza, no pueden resolverse en cajero automático ni en la aplicación móvil y exigen acudir en persona como por ejemplo el abrir una cuenta nueva o cancelarla de forma definitiva.

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La contratación de créditos personales, hipotecarios o automotrices, así como la solicitud de tarjetas de crédito o débito nuevas, también requiere la intervención de un ejecutivo.

Los retiros y depósitos en efectivo de montos altos tienen reglas específicas. Las operaciones que superan los 10,000 pesos exigen doble autenticación mediante un código dinámico o token físico, y desde el 1 de julio de 2026 los montos iguales o superiores a 140,000 pesos requieren identificación oficial y validación biométrica obligatoria en ventanilla.

Los depósitos hechos a nombre de un tercero también quedan sujetos a este trámite presencial, sin importar el monto. El cliente debe presentar identificación oficial del ordenante y precisar el motivo del pago.

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El cambio de divisas en ventanilla, el cobro de cheques de forma presencial y las operaciones con CETES o instrumentos de inversión que requieren confirmación física tampoco tienen alternativa digital. Lo mismo ocurre con los trámites vinculados a poderes notariales y las aclaraciones de cuenta que exigen resolución especial.

Para las operaciones de mayor monto, el banco solicita verificación de huella dactilar en un lector biométrico conectado a la base de datos del RENAPO o el INE, un paso que ningún canal digital puede sustituir.

El cambio alinea a BBVA con Banamex, Banorte y Santander

El cambio se alinea con otros bancos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el nuevo esquema, el horario de BBVA se equipara al de gran parte de la banca comercial en México.

En Banamex, las sucursales atienden de manera consistente de 09:00 a 16:00 horas entre semana.

Banorte mantiene un horario similar, de 09:00 a 16:00 horas de lunes a viernes en la mayoría de sus oficinas, de acuerdo con la información publicada en su sitio.

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Santander presenta el patrón más uniforme: mil 295 de sus mil 330 sucursales, el 97% de su red, operan de 09:00 a 16:00 horas entre semana.

Scotiabank es la excepción entre los grandes bancos. Sus sucursales, de acuerdo con su directorio oficial, continúan abriendo a las 08:30 horas y cierran a las 16:00.