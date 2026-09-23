México

Fiscalía investiga asesinato de dos estudiantes del Conalep en Irapuato: no hay detenidos ni móvil confirmado

Alejandro Galván y Marco Iván Zaragoza, de 16 y 17 años, murieron tras ser atacados el lunes en Cuarta Brigada; sus agresores escaparon en una motocicleta

Elementos de seguridad resguardaron la zona donde ocurrió el ataque contra los dos estudiantes del Conalep en Cuarta Brigada, Irapuato. (Crédito: X | @ContactoRevist)
Elementos de seguridad resguardaron la zona donde ocurrió el ataque contra los dos estudiantes del Conalep en Cuarta Brigada, Irapuato. (Crédito: X | @ContactoRevist)
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Dos días después del ataque ocurrido la tarde del lunes 21 de septiembre en una mueblería de la comunidad Cuarta Brigada, en Irapuato, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato mantiene abierta la investigación por el asesinato de Alejandro Galván y Marco Iván Zaragoza, dos estudiantes del Conalep. No hay personas detenidas y tampoco se ha informado el móvil de la agresión.

La Fiscalía confirmó el fallecimiento de los dos jóvenes: uno de ellos murió en el sitio donde ocurrió el ataque, mientras que el segundo fue trasladado para recibir atención médica y posteriormente perdió la vida. La Unidad Especializada en Homicidios quedó a cargo de las diligencias para identificar a los responsables y establecer las circunstancias del doble homicidio.

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Las víctimas fueron identificadas como Alejandro Galván Galván y Marco Iván Zaragoza Galván, de 16 y 17 años, respectivamente. Ambos pertenecían a la comunidad estudiantil del Conalep Irapuato, institución que confirmó sus identidades mediante un mensaje de condolencias para sus familiares y compañeros. Medios locales reportaron además que los jóvenes eran primos.

Así ocurrió el ataque en Cuarta Brigada

La agresión ocurrió alrededor de las 17:00 horas del lunes en una mueblería ubicada sobre la calle Emiliano Zapata, en Cuarta Brigada, en el camino hacia la comunidad Lomas de San Antonio.

De acuerdo con la información publicada por medios locales, dos hombres que viajaban en una motocicleta llegaron al establecimiento y uno de ellos descendió para disparar contra los jóvenes. Después de la agresión, ambos escaparon del lugar sin que hasta ahora hayan sido identificados o detenidos.

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El primer reporte señaló que un joven de aproximadamente 17 años había muerto dentro del establecimiento, mientras otro, de 16, había resultado gravemente herido. Horas después, la Fiscalía confirmó que este segundo joven también falleció mientras recibía atención médica.

La información disponible no establece quiénes fueron los responsables ni por qué los estudiantes fueron atacados. Tampoco se ha informado si ambos eran el objetivo de la agresión o si existe alguna línea de investigación relacionada con su actividad personal, escolar o familiar.

La mecánica del ataque y la identidad de los agresores forman parte de las diligencias que realiza la Fiscalía estatal.

El Conalep emitió un mensaje de condolencias tras el asesinato de los dos estudiantes y expresó su solidaridad con sus familiares y compañeros. (Crédito: facebook | Conalep Irapuato)
El Conalep emitió un mensaje de condolencias tras el asesinato de los dos estudiantes y expresó su solidaridad con sus familiares y compañeros. (Crédito: facebook | Conalep Irapuato)

Conalep confirmó la muerte de sus estudiantes

Después de que se conociera el fallecimiento de ambos jóvenes, el plantel Irapuato del Conalep publicó un mensaje dirigido a sus familias y a la comunidad educativa.

La institución confirmó que Alejandro y Marco eran estudiantes del plantel y expresó sus condolencias por el doble homicidio. Compañeros y personas cercanas a las víctimas también difundieron mensajes de despedida en redes sociales.

La identificación de los jóvenes se conoció un día después del ataque, cuando todavía se reportaba inicialmente una persona muerta y otra lesionada. La actualización de la Fiscalía modificó el saldo a dos víctimas mortales.

Irapuato acumuló más homicidios que en 2025

El doble homicidio ocurrió en un municipio que cerró agosto como el de mayor número de víctimas de homicidio doloso en Guanajuato, de acuerdo con el recuento del Ejecutómetro de Periódico AM.

Entre enero y agosto de 2026, ese registro contabilizó 237 personas asesinadas en Irapuato, frente a 216 durante el mismo periodo de 2025. La diferencia fue de 21 víctimas, equivalente a un incremento de 9.7 por ciento.

El comportamiento, sin embargo, no ha sido uniforme durante el año. El recuento registró 43 víctimas en enero, 21 en febrero, 28 en marzo, 38 en abril, 36 en mayo, 25 en junio, 16 en julio y 30 en agosto.

El ataque dejó inicialmente a un estudiante muerto y a otro herido, quien falleció posteriormente mientras recibía atención médica. (Crédito: facebook | Conalep Irapuato)
El ataque dejó inicialmente a un estudiante muerto y a otro herido, quien falleció posteriormente mientras recibía atención médica. (Crédito: facebook | Conalep Irapuato)

Agosto mostró una reducción respecto al mismo mes de 2025: AM contabilizó 30 víctimas, frente a 67 un año antes, una disminución cercana al 55 por ciento. Aun con esa caída mensual, Irapuato encabezó el registro municipal de homicidios en Guanajuato durante agosto, por encima de León, Salamanca, Silao, Celaya y Valle de Santiago.

Otro recuento, elaborado por el Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo Vamos?, contabilizó durante agosto 22 eventos de homicidio doloso y 28 víctimas. La organización reportó una disminución de 35 por ciento en el número de eventos y de 32 por ciento en víctimas respecto de agosto de 2025.

Las cifras son distintas porque corresponden a metodologías de conteo diferentes, por lo que no deben sumarse entre sí. Ambos registros, no obstante, coinciden en que agosto tuvo menos víctimas que el mismo mes del año anterior.

Los ataques se acumularon en Guanajuato durante el fin de semana

El asesinato de los dos estudiantes ocurrió después de un fin de semana con varios hechos violentos en distintos municipios de Guanajuato.

Entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre, 23 personas fueron asesinadas y otras 11 resultaron heridas en hechos registrados en Valle de Santiago, Salamanca, Irapuato, Celaya, Cortazar y León, de acuerdo con un recuento basado en registros de la Fiscalía estatal. Hasta la publicación de ese balance no se reportaban detenidos por esos hechos.

Valle de Santiago concentró parte de los hechos más graves durante ese periodo, con siete personas asesinadas y cinco heridas en tres agresiones. Uno de los ataques ocurrió cerca de un campo de béisbol de la comunidad Duranes de Arriba, donde tres personas murieron y cinco resultaron heridas.

En Irapuato, además del ataque contra los estudiantes, durante los días previos se reportaron otros homicidios. El 19 de septiembre, un hombre identificado como Juan fue encontrado muerto después de que se reportaran detonaciones en la colonia Ernesto Che Guevara; los responsables huyeron y no se habían reportado detenidos.

La violencia registrada en septiembre contrasta con los datos estatales que habían sido presentados apenas unos días antes por el Gobierno de México.

Guanajuato registra una reducción estatal mientras continúan ataques focalizados

El 18 de septiembre, durante una conferencia realizada en Irapuato, el Gobierno de México informó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en Guanajuato había pasado de 12.7 en febrero de 2025 a 3.2 en agosto de 2026, una reducción de 75 por ciento.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, señaló además que el promedio diario de víctimas durante 2026 era de 4.0, el nivel más bajo para un año desde 2018, de acuerdo con la comparación presentada por el Gobierno federal.

El mismo reporte indicó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 fueron detenidas 10 mil 699 personas por delitos de alto impacto en Guanajuato, entre ellas 172 objetivos prioritarios, además del aseguramiento de más de seis toneladas de droga y dos mil armas de fuego.

Los datos estatales corresponden a un periodo distinto y no permiten atribuir directamente esa tendencia a un caso particular. En Irapuato, mientras tanto, el recuento municipal mantiene un acumulado de homicidios mayor al del mismo periodo de 2025 y septiembre ha sumado nuevos ataques.

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