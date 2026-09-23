México

Suprema Corte buscó a Luisa María Alcalde para nueva reforma dentro del Poder Judicial, revela Sheinbaum

La presidenta adelantó que la Corte busca realizar “algunos cambios” en las leyes

Luisa María Alcalde explicó los lineamientos señalados de censura. | Presidencia
Luisa María Alcalde explicó los lineamientos señalados de censura. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitó apoyo a Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, para realizar “algunos cambios” legislativos en el Poder Judicial.

“Les adelanto, ahí Luisa María la buscaron de la Corte porque hay algunos cambios que quieren hacer en el Tribunal de Disciplina y algunos otros temas que viene del propio Poder Judicial, que desean que haya algunos cambios en las leyes, no en la Constitución, pero sí en las leyes”, dijo en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’.

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