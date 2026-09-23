León Larregui llama “Obra maestra” a canción de Natanael Cano y estallan las redes sociales

Dos artistas musicales interpretan sus canciones sobre un escenario bajo reflectores durante presentaciones en vivo. (Composición: María José/Cuarot Oscuro Infobae/Selene Miranda)

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León Larregui, vocalista de la banda mexicana Zoé, encendió la conversación en redes sociales tras publicar en su cuenta de X un elogio a la canción “Mi Bello Ángel”, de Natanael Cano. El comentario generó una ola de reacciones divididas entre sorpresa, burla y respaldo, en momentos en que ambos artistas atraviesan etapas activas de sus carreras.

El mensaje original de Larregui fue escueto: compartió el enlace de Spotify del tema junto a la frase “Master piece!”. Ante la pregunta de una usuaria que cuestionó si en verdad le gustaba la canción, el cantante respondió con un segundo mensaje: “Esta rola sí!! Classic”.

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Natanael Cano GNP (Selene Miranda/Infobae)

Reacciones divididas en redes sociales

El músico León Larregui califica como obra maestra la canción Mi Bello Angel de Natanael Cano mediante una publicación en la red social X. (X/León Larregui)

La publicación de Larregui generó cientos de respuestas en cuestión de horas. Usuarios como Guillermo (@br901101) defendieron la postura del vocalista y señalaron que “puro pend*jo se deja llevar por géneros y artistas cuando se trata de música en lugar de apreciar la canción como tal, una obra individual”.

La sorpresa se explica porque ambos artistas representan géneros musicales históricamente distanciados: el rock alternativo de Zoé y los corridos tumbados de Cano, un estilo que en México ha estado en el centro de polémicas por señalamientos de apología del delito en distintos municipios.

Otros comentarios apuntaron al tono irónico o nostálgico. El usuario identificado como @oommaaar escribió: “clásico de ese etílico y triste 2023, a veces lo extraño”. Mientras tanto, cuentas como Natanael Cano News respondieron con un simple emoji de nutria, sin mayor comentario adicional.

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El cantante Natanael Cano interpreta un tema musical durante una actuación en vivo frente a un escenario decorado con pantallas e iluminación. (Selene Miranda/Infobae México)

La trayectoria reciente de León Larregui y Zoé

Esas presentaciones, realizadas en 2025, reunieron a más de 380 mil personas a lo largo de seis fechas. Larregui describió su experiencia al ver el material terminado: “Cuando vi el primer corte, fue toda una experiencia. Fue como: ‘¿yo soy ese carnal que está cantando y esa es mi banda?’”. FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM

Zoé, fundada oficialmente en 1997 e integrada también por Sergio Acosta en guitarra, Jesús Báez en teclados y Ángel Mosqueda en bajo, atraviesa un momento de revisión de su historia. La banda estrenó el documental Memorex + Rexsexex y Más, un filme de tres horas que recorre las 27 canciones que la agrupación interpretó durante los conciertos que dio en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México para conmemorar las dos décadas del álbum Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea.

Esas presentaciones, realizadas en 2025, reunieron a más de 380 mil personas a lo largo de seis fechas. Larregui describió su experiencia al ver el material terminado: “Cuando vi el primer corte, fue toda una experiencia. Fue como: ‘¿yo soy ese carnal que está cantando y esa es mi banda?’”.

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El vocalista también adelantó que la banda retomará el estudio de grabación en los próximos meses. “En noviembre empezamos a trabajar en nuevas canciones con la esperanza de que haya material para hacer un disco. Ese es nuestro siguiente reto”, señaló.

Este no es el primer documental de la banda: en 2016 ya habían estrenado Zoé: Panoramas, también bajo la dirección del mismo realizador. Según Larregui, el nuevo filme incluye una sección dedicada a sus seguidores que terminó por “tocarle el corazón”.

El presente de Natanael Cano y su gira por estadios

Durante los shows, Cano recorrió temas de su más reciente álbum, Natanael Cano Vol. 1, entre ellos “Aprevenido”, “La Cherokee”, “Mar Azul”, “Por Amarte Así” y “Frente a Frente”. (Selene Miranda/Infobae México)

Natanael Cano, de 25 años y originario de Hermosillo, Sonora, es considerado uno de los fundadores del movimiento de corridos tumbados y uno de los nombres más identificables de la música mexicana contemporánea actual. El cantante inició el 18 de septiembre su “Natanael Cano Vol. 1 Tour” con dos funciones agotadas en el Estadio GNP Seguros, donde reunió a más de 60 mil asistentes en cada una de las presentaciones.

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Durante los shows, Cano recorrió temas de su más reciente álbum, Natanael Cano Vol. 1, entre ellos “Aprevenido”, “La Cherokee”, “Mar Azul”, “Por Amarte Así” y “Frente a Frente”. El repertorio combinó corridos, material romántico y versiones, mientras que artistas emergentes de la disquera CT (Corridos Tumbados), fundada por el propio Cano, se presentaron como teloneros: Nueva H, Bajo Perfil y Delilah. También contó con invitados especiales como Gabito Ballesteros, Herencia de Patrones, Los Hijos de García, Víctor Mendivil y Netón Vega.

La gira continuará por doce ciudades mexicanas más, entre ellas Guadalajara, Monterrey y Saltillo, donde se presentará el 27 de noviembre en el estadio Francisco I. Madero, con boletos que oscilan entre 660 y 4.790 pesos. El recorrido concluirá en Acapulco el 5 de diciembre.

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No obstante, la gira enfrenta obstáculos en algunas plazas. En Morelia, el municipio evalúa si autoriza o no el concierto programado para noviembre en el estadio Francisco Villa, luego de señalamientos por presunta apología del delito en presentaciones anteriores del cantante. El secretario del ayuntamiento, Yankel Alfredo Benítez Silva, explicó que se revisarán los antecedentes del artista antes de definir el permiso, y estimó que la resolución podría conocerse hacia fin de mes. Cano ya fue multado con anterioridad por el municipio de Chihuahua por el mismo motivo, con sanciones de entre 500 mil y 1,2 millones de pesos.

Qué dice “Mi Bello Ángel”, la canción que elogió Larregui

La letra desarrolla una historia de amor con metáforas religiosas: el narrador se describe como “un simple pobre diablo que corrió con suerte” al encontrar a su pareja, a quien llama “mi bello ángel que cayó del cielo”. (Selene Miranda/Infobae México)

“Mi Bello Ángel” forma parte del álbum Nata Montana, publicado por Cano el 30 de junio de 2023. La canción fue compuesta por la cantautora mexicana América Sierra y producida por Abelardo Rivera, Andrés Farías y Jimmy Humilde. El tema es, en realidad, una versión de una canción original de la agrupación Los Primos MX, lanzada diez años antes, en 2013, dentro del estilo duranguense.

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La letra desarrolla una historia de amor con metáforas religiosas: el narrador se describe como “un simple pobre diablo que corrió con suerte” al encontrar a su pareja, a quien llama “mi bello ángel que cayó del cielo”. El coro repite la idea de dependencia emocional con versos como “solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona” y “por ti pierdo el rumbo”.

El tema también incorpora la idea de transformación personal: “viniste a reconformarme, a rehabilitarme… siento que después de ti yo soy otra persona”. La canción ingresó rápidamente a los más reproducidos de YouTube en México tras su publicación el 7 de julio de 2023, alcanzó el puesto 79 global de Spotify y permaneció ocho semanas en el top 200 de la plataforma.

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Pedidos de colaboración y debate sobre prejuicios musicales

Más allá de la polémica inicial, una parte de los usuarios aprovechó la conversación para pedirle a Larregui una eventual colaboración musical. El usuario Enterogerminahmed Yo (@Ahm3dus29) escribió: “León, una rolita con Latin Mafia, por favor”. Otro usuario, identificado como LEEROY (@Ingward_Leeroy), planteó una posibilidad distinta: “Si sacas colaboración con Nata, tal vez México tenga una nueva oportunidad para brillar”.

También hubo recomendaciones musicales cruzadas. La usuaria Essme (@miss_montana25) sugirió a Larregui escuchar otro tema de Cano: “Mar Azul”, que según su comentario tiene “mejor recepción” que “Mi Bello Ángel”.

El intercambio reflejó, en el fondo, una discusión más amplia sobre los prejuicios asociados a los géneros musicales. Mientras algunos usuarios expresaron incredulidad ante el gusto de Larregui por un tema de corridos tumbados, otros defendieron que la calidad de una canción debe evaluarse de forma individual, sin importar el género o el artista que la interprete.

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