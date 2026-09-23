Dónde ver el documental de Jesse & Joy que podría tener la clave de la separación

Ticketmaster avanza en su lucha contra la reventa y la falsificación con Safetix, ofreciendo mayor seguridad y tranquilidad a los asistentes- Jesse & Joy en conferencia de prensa en el Auditorio Nacional (Marlem Suárez @barbieperiodista)

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La separación de Jesse & Joy volvió a la conversación después de que Joy Huerta enfrentara sola a la prensa y llorara al hablar del futuro del proyecto musical que construyó con su hermano.

El episodio alimentó versiones entre seguidores sobre una posible fractura personal entre ambos. En ese clima, el documental de los hermanos recobró interés porque expone momentos de su historia familiar que ayudan a comprender la cercanía, los conflictos y la forma en que la música se convirtió en un espacio compartido para los dos.

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Joy lloró ante la ausencia de Jesse y el dúo mantendrá actividades

La controversia creció el 22 de septiembre, cuando Jesse no acudió a una conferencia de prensa sobre los próximos planes de Jesse & Joy. Joy quedó como única vocera ante los medios y se quebró al referirse a la incertidumbre que enfrenta.

“No está aquí la persona con la que construí todo esto”, expresó Joy ante la prensa. La cantante contó que debía procesar la ausencia de su hermano y el futuro de las presentaciones programadas.

La intérprete también sostuvo que seguirá cantando para el público, incluso ante las dudas que le provoca la nueva etapa. Su postura fue continuar con la agrupación y mantener en pie las fechas pactadas.

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La cantante Joy Huerta, integrante del dúo Jesse & Joy, encabeza una conferencia de prensa sobre un escenario decorado con motivos navideños. Durante la reunión ante asistentes y medios de comunicación, la artista habla sobre su trayectoria y presentaciones en vivo, mientras el público registra la intervención con dispositivos móviles y cámaras fotográficas.

La situación ocurrió después de que Jesse anunciara una pausa en su trayectoria junto a Joy. El músico explicó que necesitaba cuidar su salud mental y emocional, además de atender otras dimensiones de su vida.

La residencia de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional de Ciudad de México conserva sus compromisos. El proyecto agregó una función para el 6 de diciembre de 2026 luego de agotar las entradas para el concierto del 21 de octubre.

Jesse negó un desplante y reafirmó su vínculo con Joy

Horas después de la conferencia, Jesse Huerta publicó un comunicado en Instagram para negar que hubiera abandonado a Joy o que hubiera desairado a los medios. El cantante indicó que su equipo había informado con anticipación que no asistiría al encuentro.

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El músico aclaró que cumplirá sus compromisos confirmados con Jesse & Joy hasta el 5 de diciembre. También señaló que no participará en la fecha del día siguiente, debido a la pausa que comunicó semanas antes.

“Mi hermana ha tenido y siempre tendrá todo mi amor”, escribió Jesse en el mensaje que difundió tras la polémica. El artista insistió en que respalda las decisiones de Joy y que las canciones del dúo seguirán siendo parte de ambos.

Comunicado de Jesse Huerta tras polémica por supuesto desplante a la prensa y a su hermana en conferencia. (Instagram)

En su publicación, Jesse describió la separación temporal como una resolución dolorosa, pero necesaria para su bienestar. También pidió comprensión al público que ha acompañado al dúo durante su carrera.

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La explicación del cantante contrastó con el desconcierto que mostró Joy en la conferencia. La artista afirmó que se enteró de la decisión de su hermano poco antes de que se hiciera pública, un dato que reforzó las especulaciones de los seguidores.

¿De qué trata el documental?

El documental se titula Jesse y Joy: Lo que nunca dijimos y reúne testimonios de los dos músicos sobre su infancia y adolescencia. La producción aborda la relación con su padre, Eduardo Huerta, quien fue pastor evangélico.

Cuando se anunció el estreno, Joy relató que durante años buscó una forma de salir de su casa. Jesse, por su parte, recuerda la presión que ambos sentían bajo la autoridad paterna.

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“Nos tenía asfixiados a los dos”, afirmó Jesse en el avance de la serie. La declaración se refiere al control que, de acuerdo con los artistas, su padre ejercía sobre distintos aspectos de sus vidas.

Joy cuenta que su padre exigía que ella cumpliera con la imagen de “la hija perfecta”. Jesse quedó ubicado en el lugar de “la oveja negra” de la familia, en especial después de convertirse en padre durante la adolescencia.

‘Jesse y Joy: Lo que nunca dijimos’ estará disponible en HBO Max a partir del 25 de septiembre. (HBO Latinoamérica, YouTube)

La producción también expone que Eduardo Huerta quería involucrarse en el proceso creativo de las canciones. Jesse recordó que se molestaba cuando ellos escribían sin su participación.

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La música aparece como el camino que permitió a los hermanos obtener independencia. Joy rememora que ambos consideraron necesario realizar un disco que les diera la fuerza económica y personal para salir de ese entorno.

El relato incluye la experiencia de Joy al asumir públicamente su relación con Diana Atri, quien luego se convirtió en su esposa. La cantante describe el temor que sentía por una posible ruptura con las expectativas religiosas de su familia.

Dónde ver Jesse y Joy: Lo que nunca dijimos

El documental Jesse y Joy: Lo que nunca dijimos está disponible en HBO para América Latina y el público hispano de Estados Unidos. La serie tiene cuatro episodios.

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La producción se estrenó el 25 de septiembre de 2025. Allí, Jesse y Joy revisan episodios de su vida privada, la presión familiar que atravesaron y el papel que tuvo su carrera artística en su emancipación.

Joy Huerta - (Infobae México/ Miriam Estrella)

El documental no presenta la pausa actual como consecuencia de aquellos hechos, ya que fue realizado antes de la crisis que se hizo pública en septiembre de 2026.

Tampoco hay una confirmación de los hermanos que vincule su historia familiar con la decisión de Jesse de alejarse temporalmente del proyecto.

La serie sí permite conocer una parte de la relación que ambos construyeron antes y durante su carrera. Por eso, tras las imágenes de Joy llorando y la posterior aclaración de Jesse, los seguidores volvieron a buscarla como una referencia para entender la dimensión humana detrás de Jesse & Joy.

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