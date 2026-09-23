Candidaturas independientes para diputaciones en 2027: las reglas del INE que definirán quién puede llegar a la boleta sin partido

El Consejo General había proyectado gastar 13 mil mdp en la elección de jueces, magistrados y ministros. (Facebook INE México)

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La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló esta semana la convocatoria para que la ciudadanía busque una candidatura independiente a una diputación federal de mayoría relativa en el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

El INE indicó en un comunicado que el punto de acuerdo aún debe ser sometido a aprobación del Consejo General; no obstante, detalló cuáles son los lineamientos y requisitos propuestos, que incluyen plazos, apoyo ciudadano y un tope de gastos.

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De acuerdo con el documento, se establecerá que quienes busquen registrarse sin partido tengan como fecha límite el 13 de diciembre de 2026 para presentar su manifestación de intención.

En este sentido, quienes obtengan la calidad de aspirantes podrán recabar apoyo ciudadano hasta el 12 de febrero de 2027 para solicitar su registro.

El proceso se limita a las candidaturas independientes para diputaciones federales por el principio de Mayoría Relativa. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos avala la convocatoria en sesión extraordinaria.

El proceso contempla cuatro etapas

El INE precisó que el procedimiento de selección se integra por cuatro etapas: la convocatoria, los actos previos al registro, la obtención del apoyo de la ciudadanía y el registro de candidaturas independientes.

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Cada fase se sujetará a los requisitos, condiciones y términos previstos en la Constitución y en la ley, según el comunicado difundido por la autoridad electoral.

La convocatoria establece las condiciones para que las personas interesadas manifiesten su intención de contender por una diputación federal sin el respaldo de un partido político.

Después de presentar la manifestación de intención, las personas aspirantes deberán obtener el respaldo ciudadano requerido para solicitar su registro como candidatas independientes.

Los lineamientos avalados por la Comisión permitirán verificar el cumplimiento de ese requisito a partir de la ciudadanía inscrita en la Lista Nominal de Electores.

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El apoyo ciudadano se calculará según el distrito de postulación

El acuerdo define las cantidades equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano que deberá reunir cada persona aspirante, de acuerdo con el distrito por el que pretenda postularse.

El comunicado no detalla los porcentajes ni las cantidades correspondientes a cada distrito. Señala que los lineamientos permitirán revisar el cumplimiento de ese requisito con base en la Lista Nominal de Electores.

La verificación formará parte del procedimiento para determinar si las personas aspirantes cumplen con las condiciones necesarias para solicitar su registro como candidatas independientes.

El INE también contempla un régimen de excepción para 204 municipios con muy alto grado de marginación.

En esos municipios, las personas aspirantes podrán optar por recabar apoyo ciudadano mediante cédulas de respaldo impresas. La Comisión avala también el formato que se utilizará para ese mecanismo.

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El régimen de excepción se incorpora a las reglas para la captación de respaldo ciudadano previstas en la convocatoria para el proceso electoral federal de 2026-2027.

Habrá un tope de 220 mil pesos para captar respaldos

La convocatoria fija un tope máximo de gastos de 220 mil 326.20 pesos para realizar los actos dirigidos a obtener apoyo ciudadano.

El límite corresponde a las actividades que desarrollen las personas aspirantes durante la etapa de captación de respaldo para solicitar el registro de una candidatura independiente.

El acuerdo también establece un formato único para registrar a las personas auxiliares que apoyarán a las y los aspirantes en la obtención del respaldo ciudadano.

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Las personas auxiliares participarán en la captación de apoyos durante el periodo que concluirá el 12 de febrero de 2027 para quienes hayan presentado su manifestación de intención dentro del plazo previsto.

La convocatoria contempla que las personas que obtengan una candidatura independiente deberán cargar su información en el sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles.

Con esa obligación, las candidaturas independientes se incorporarán a este mecanismo de información previsto para el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

El punto de acuerdo avalado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos será sometido a aprobación en la próxima sesión del Consejo General del INE.

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