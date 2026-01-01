Días de descanso obligatorio 2026: trabajadores deberán recibir más sueldo si laboran en las siguientes fechas

Las fechas marcadas como inhábiles son una referencia fundamental para programar actividades, atender responsabilidades económicas y respetar derechos garantizados para las y los trabajadores en México. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio de un nuevo año siempre trae consigo la necesidad de planificar actividades laborales, escolares y familiares. En México, la Ley Federal del Trabajo (LFT) se encarga de establecer los días de descanso obligatorio que deben respetarse en todos los centros laborales, tanto públicos como privados.

Estos días feriados garantizan que las y los trabajadores puedan disfrutar de jornadas de asueto sin que se les descuente el salario correspondiente. Además, es importante recordar que quienes deban laborar en estos días tienen derecho a recibir un pago adicional.

Las fechas señaladas incluyen jornadas que inciden en la organización de periodos laborales, académicos y celebraciones familiares, al tiempo que aseguran el derecho a asueto y un pago especial en caso de laborarse. Foto: (Gemini IA)

Para 2026, el calendario oficial contempla varias fechas que se convierten en referencia para la organización de vacaciones, celebraciones y periodos escolares, lo que convierte a estas jornadas en momentos clave para la economía de los trabajadores.

Fechas de descanso obligatorio en 2026

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, las jornadas que deberán considerarse como inhábiles en la mayoría de los centros laborales son las siguientes:

1 de enero (jueves): Año Nuevo.

2 de febrero (lunes): Promulgación de la Constitución.

16 de marzo (lunes): Natalicio de Benito Juárez (el 21 de marzo se recorre al lunes 16).

1 de mayo (viernes): Día del Trabajo.

16 de septiembre (miércoles): Independencia de México.

16 de noviembre (lunes): Aniversario de la Revolución Mexicana (el 20 de noviembre se recorre al lunes 16).

25 de diciembre (viernes): Navidad.

Fechas clave establecidas por la Ley Federal del Trabajo para feriados en 2026 y condiciones salariales asociadas. (X/ @avisosbienestar)

Estos días están protegidos por la legislación laboral y aplican en todo el país. Además, algunos se trasladan a lunes para generar los llamados puentes largos, que favorecen el descanso y el turismo interno.

Derechos de los trabajadores en días festivos

La LFT establece que los trabajadores tienen derecho a descansar en estas fechas sin que se les descuente el salario. Sin embargo, si por la naturaleza de sus actividades deben laborar, la ley es clara:

Se debe pagar el salario normal del día .

Además, se debe otorgar un pago doble adicional, lo que significa que el trabajador recibe pago triple en total.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo informa sobre las condiciones que tienen que existir en caso de laborar en día de descanso obligatorio. (X/ @PROFEDET)

Este beneficio aplica tanto para el sector público como privado, y es una forma de reconocer el esfuerzo de quienes mantienen en funcionamiento servicios esenciales durante los feriados.

Impacto de los días feriados en México

Los días de descanso obligatorio no sólo representan un derecho laboral, también tienen un impacto social y económico.

Para las familias, son oportunidades de convivencia y celebración.

Para las empresas, implican organizar turnos y prever costos adicionales.

En el ámbito escolar, se integran al calendario oficial de la SEP, generando puentes que permiten organizar actividades académicas y familiares.

El calendario de días feriados también contempla el calendario escolar en México. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

De esta manera, los días de descanso obligatorio en 2026 son más que simples jornadas libres: son un derecho protegido por la ley, una oportunidad para el descanso y, en caso de laborar, una garantía de recibir un sueldo mayor.