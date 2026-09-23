México se mantiene en alerta ante la llegada del huracán Polo: el Niño podría ser el responsable de su rápida intensificación, aseguran expertos

De acuerdo con datos de un avión cazahuracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), Polo registró vientos máximos sostenidos de 285 kilómetros por hora (180 millas por hora) y una presión central mínima de 892 milibares, una cifra asociada a ciclones tropicales de intensidad excepcional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El huracán Polo alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson tras un proceso de fortalecimiento que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) calificó como “verdaderamente notable”. El sistema pasó de tormenta tropical a la categoría máxima en menos de 24 horas frente a las costas del Pacífico mexicano.

De acuerdo con datos de un avión cazahuracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), Polo registró vientos máximos sostenidos de 285 kilómetros por hora (180 millas por hora) y una presión central mínima de 892 milibares, una cifra asociada a ciclones tropicales de intensidad excepcional. El lunes por la mañana, el mismo sistema tenía vientos de apenas 100 km/h.

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(CIRA)

Cómo se produjo la intensificación récord

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), confirmó que el ciclón permanecía prácticamente estacionario la tarde del martes, a 345 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 570 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. REUTERS/Javier Verdín

El huracán aumentó sus vientos en aproximadamente 90 nudos en 22 horas, un salto que el NHC definió como intensificación extrema, ya que el umbral técnico para ese fenómeno es de 55 km/h en 24 horas. Polo superó esa marca por un amplio margen.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), confirmó que el ciclón permanecía prácticamente estacionario la tarde del martes, a 345 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 570 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Con esta intensificación, Polo se convirtió en el tercer huracán de categoría 5 de la temporada 2026 en el Pacífico oriental, después de Genevieve y Lowell. Esa cifra empata con la temporada de 1994 como la de mayor número de huracanes categoría 5 registrados hasta el 22 de septiembre.

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El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, hace un llamado a la població a mantenerse atenta a la evolución del huracán Polo

El papel de El Niño en el fortalecimiento del ciclón

El investigador Philip Klotzbach, del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Colorado, atribuyó la velocidad de intensificación al fenómeno de El Niño, que este año alcanzó su fase más extrema registrada. Según Klotzbach, “están todos los ingredientes que los huracanes necesitan para volverse realmente fuertes realmente rápido”.

El Niño se caracteriza por el calentamiento anómalo de la superficie del océano en el Pacífico central y oriental, según la definición de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Ese calor superficial actúa como combustible para los ciclones tropicales.

En el caso de Polo, los radares detectaron que el huracán avanzaba sobre aguas con temperaturas superiores a los 30.5 grados centígrados (87 grados Fahrenheit), combinadas con niveles de humedad atmosférica por encima del 70%. A ello se sumó una cizalladura vertical del viento débil, lo que permitió que las tormentas eléctricas alrededor del centro del ciclón se mantuvieran organizadas sin dispersarse.

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El mismo patrón climático ha reducido la actividad ciclónica en el Atlántico este año, mientras potencia la formación de sistemas en el Pacífico oriental. La NOAA había anticipado desde inicios de temporada que las condiciones favorecerían una actividad ciclónica superior a la habitual.

Claudia Sheinbaum pide a la población mantenerse informada trasa intensificación a categoría 5 del huracán Polo

Trayectoria prevista y evolución del sistema

Fabián Vázquez, coordinador general de Conagua, explicó que Polo se mantendría como categoría 5 hasta el mediodía del miércoles. A partir de ese momento, el pronóstico indica un debilitamiento gradual: el jueves el huracán se acercaría más a las costas de Michoacán, ya como categoría 4, sin que se prevean impactos mayores en tierra.

El NHC no descartó que el núcleo del ciclón transite cerca de la costa suroeste mexicana durante su desplazamiento hacia el noroeste, aunque no se anticipa que Polo toque tierra de forma directa en México. Las autoridades mantendrán vigilancia adicional hacia el fin de semana, cuando el sistema podría acercarse a las costas de Baja California Sur, ya en un estado de debilitamiento progresivo.

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Lluvias, oleaje y zonas bajo alerta

En Jalisco se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros. El oleaje generado por Polo podría alcanzar entre 7 y 9 metros en el océano Pacífico abierto, con olas de 5 a 6 metros en las costas de Michoacán y Guerrero, de 2 a 3 metros en Colima y Oaxaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conagua pronosticó lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en Colima, el oeste y la costa de Michoacán, el este y oeste de Guerrero, y el oeste de Oaxaca. El NHC, por su parte, proyectó acumulados de entre 100 y 200 milímetros (4 a 8 pulgadas), con totales aislados de hasta 305 milímetros (12 pulgadas) en zonas montañosas, donde el riesgo de deslaves e inundaciones repentinas es mayor.

En Jalisco se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros. El oleaje generado por Polo podría alcanzar entre 7 y 9 metros en el océano Pacífico abierto, con olas de 5 a 6 metros en las costas de Michoacán y Guerrero, de 2 a 3 metros en Colima y Oaxaca, y de 1.5 a 2.5 metros en Jalisco. También se prevén rachas de viento de hasta 80 km/h en Michoacán y Guerrero.

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La Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene una zona de alertamiento por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, además de una zona de vigilancia que se extiende hasta Playa Pérula, Jalisco.

Medidas de prevención en los estados costeros

Una vista satelital muestra ondas tropicales y un sistema de baja presión con fuertes lluvias en casi todo el territorio mexicano, incluyendo un huracán en la costa del Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Educación de Guerrero suspendió las clases en escuelas públicas y privadas de ambos turnos para el miércoles 23 de septiembre, en las regiones Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Sierra, Montaña Alta y Montaña Baja.

El gobierno estatal de Guerrero habilitó 620 refugios temporales distribuidos en sus 85 municipios. En Michoacán, Protección Civil identificó 19 refugios en los municipios de Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas, con capacidad conjunta para 6,126 personas.

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La Secretaría de Marina (Semar) ordenó el cierre de puertos para embarcaciones mayores en Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero. Para embarcaciones menores, la restricción se extendió a Manzanillo, en Colima; Puerto Marqués, en Guerrero, y Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

Protección Civil recomendó a la población de las cinco entidades bajo alerta ubicar con anticipación el refugio más cercano, preparar una mochila de emergencia por cada integrante del hogar y evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas durante el paso del sistema. En Jalisco, el seguimiento se realiza a través de la aplicación Jalisco Alerta, mientras que Colima y Oaxaca difunden la ubicación de refugios en sus canales oficiales de comunicación.

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