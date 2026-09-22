Mes del testamento: cuánto cuesta realizar este trámite en cada estado de México en septiembre 2026

Un hombre expone información sobre la importancia de tramitar un testamento y las campañas relacionadas durante el mes de septiembre. Durante su recorrido en un parque, muestra elementos gráficos alusivos a trámites notariales, un calendario y la portada digital de la Revista del Consumidor de la Profeco.

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Septiembre es el Mes del Testamento en México desde 2003 y la campaña de Segob permite reducir hasta 50% los honorarios notariales en las 32 entidades del país, con el propósito de que más personas definan el destino de sus bienes y eviten que la herencia se resuelva mediante juicios que pueden prolongarse durante años.

La edición de 2026 es la número 24, de acuerdo con un comunicado de la dependencia federal.

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Si bien el trámite de un testamento público abierto suele costar entre $5,000 y $10,000 ante notario fuera de la campaña. Durante septiembre, el precio promedio nacional comienza alrededor de $2,750, según el listado de tarifas preferenciales difundido por Segob.

En 2025 se otorgaron 145,461 testamentos en México, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación. La cifra corresponde a documentos mediante los cuales una persona establece quién recibirá sus bienes y quién se encargará de cumplir sus disposiciones tras su fallecimiento.

En este sentido, muchas personas desconocen que cada estado negocia su arancel con su respectivo colegio de notarios, por lo que no existe una cuota única para todo el país.

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Es por eso que aquí te decimos los costos que algunas dependencias han reportado que tendrá este trámite durante el llamado mes del testamento.

Un hombre mayor firma su documento de últimas voluntades en una notaría de Madrid ante la presencia de una notaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto cuesta el testamento por estado en 2026

De acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación y diferentes instancias estatales, estos son los precios preferenciales vigentes en septiembre de 2026:

-Aguascalientes: $2,000

-Baja California: $1,500

-Baja California Sur: $2,600

-Campeche: $2,500

-Chiapas: $1,000

-Chihuahua: consultar con la notaría

-Ciudad de México: $3,800

-Coahuila: $1,500

-Colima: $2,000

-Durango: $1,500

-Estado de México: consultar con la notaría

-Guanajuato: $3,500

-Guerrero: $1,500 + IVA

-Hidalgo: $2,900

-Jalisco: $2,300

-Michoacán: $2,480

-Morelos: $1,300 + IVA

-Nayarit: $4,100

-Nuevo León: $2,500

-Oaxaca: consultar con la notaría

-Puebla: $1,800

-Querétaro: $3,000

-Quintana Roo: consultar con la notaría

-San Luis Potosí: $2,000

-Sinaloa: consultar con la notaría

-Sonora: consultar con la notaría

-Tabasco: $2,500 + IVA

-Tamaulipas: consultar con la notaría

-Tlaxcala: consultar con la notaría

-Veracruz: consultar con la notaría

-Yucatán: $2,450

-Zacatecas: consultar con la notaría

Una carpeta con la palabra testamento reposa junto a billetes de pesos mexicanos y una alcancía rota llena de dinero sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso de todo lo que necesitas para tramitar tu testamento

Requisitos de identificación y documentos

Identificación oficial vigente: Es el requisito indispensable con fotografía (INE o pasaporte). Sin la verificación de identidad por parte del notario, el testamento no tiene validez legal.

Documentación complementaria: Se requiere la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el acta de nacimiento (en caso de no tenerla, se puede tramitar una copia certificada por $130 MXN).

Disposición de bienes

Sin necesidad de acreditación previa: No es obligatorio presentar escrituras de propiedades ni un inventario detallado de bienes.

Testamento universal: Puede redactarse incluyendo “todos mis bienes presentes y futuros”, sin comprobar la propiedad al momento de la firma.

Designaciones clave (herederos, albacea y tutor)

Herederos: Deben anotarse con sus nombres completos, tal como aparecen en sus identificaciones, para evitar disputas legales posteriores.

Albacea: Es la persona encargada de administrar la herencia y hacer cumplir la voluntad del testador. Se recomienda incluir también a un albacea sustituto.

Tutor: Requisito clave para quienes tienen hijos menores de edad, garantizando quién se hará cargo de ellos si ambos padres fallecen.

Edad y capacidad legal

Edad mínima: Se puede otorgar testamento a partir de los 16 años (conforme a los códigos civiles estatales).

Restricciones: No es válido el testamento de menores de 16 años ni de personas que no estén en pleno uso de sus facultades mentales al firmar.

Presencia de testigos

Regla general: Ya no son obligatorios en el testamento público abierto.

Excepciones: Solo se requieren dos testigos si el testador es ciego, sordo, no sabe/puede firmar, no sabe leer, o si el notario expresamente solicita su presencia.

Un documento de testamento y últimas voluntades reposa sobre un escritorio de madera junto a una pluma estilográfica en Madrid. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proceso del trámite

Libre elección de notaría: Se puede acudir a cualquier notaría elegida, independientemente del domicilio del testador.

Formalización: El notario redacta las cláusulas, las lee en voz alta ante el testador y, tras la conformidad de este, se firma el documento en la misma sesión tras haber realizado el pago correspondiente.

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