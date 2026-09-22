México

Así se ve el gigantesco ojo del huracán Polo desde el espacio

Las imágenes obtenidas desde el espacio muestran con nitidez la estructura del ciclón tan intenso

(CIRA)
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El huracán Polo alcanzó este martes la categoría 5 frente al Pacífico mexicano y, mientras las autoridades mantienen la vigilancia sobre sus posibles efectos en territorio nacional, las imágenes captadas desde el espacio permiten observar con claridad la estructura de uno de los ciclones más intensos de la temporada.

Su particular apariencia destaca por un ojo bien definido, rodeado por una masa compacta de nubes que evidencia la fuerza que ha adquirido el sistema.

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Las imágenes satelitales muestran a Polo prácticamente estacionado frente a las costas del occidente y sur de México, mientras mantiene una estructura organizada.

El Centro Nacional de Huracanes describió su presentación en imágenes satelitales como espectacular, con un ojo pequeño y bien definido rodeado por una zona simétrica de convección profunda.

Así se ve el ojo del huracán Polo desde el espacio

La característica que más llama la atención en las imágenes es precisamente el ojo del huracán, una zona relativamente despejada ubicada en el centro del ciclón y rodeada por el denominado eyewall, donde se concentra parte de la actividad más intensa de la tormenta.

Las imágenes muestran el ciclón de manera impactante (@CIRA_CSU)
Las imágenes muestran el ciclón de manera impactante (@CIRA_CSU)

Las imágenes y animaciones disponibles a través del Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA) permiten seguir prácticamente en tiempo real la evolución de Polo mediante distintos productos satelitales.

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CIRA es un instituto de investigación especializado en ciencias atmosféricas que trabaja en colaboración con la NOAA y proporciona herramientas para observar y analizar fenómenos meteorológicos mediante información obtenida desde satélites.

En el caso de Polo, las imágenes de satélite geoestacionario muestran una estructura particularmente simétrica, con bandas nubosas que giran alrededor del centro.

El propio Centro Nacional de Huracanes señaló que el sistema presentaba un ojo pequeño y bien definido, además de una profunda convección y bandas intensas alrededor de su núcleo.

La fuerza del fenómeno también queda reflejada en datos

Durante la mañana del martes 22 de septiembre, el NHC informó que Polo alcanzó vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora, suficientes para colocarlo en categoría 5, aunque posteriormente los reportes nacionales elevaron la cifra de vientos sostenidos hasta 285 km/h.

Estos son los estados de México que están bajo vigilancia por Polo

Aunque el centro de Polo permanece sobre el océano y los pronósticos actuales apuntan a que continuará mar adentro, su cercanía con el litoral mantiene bajo vigilancia a distintos estados del Pacífico mexicano.

El sistema se encontraba este martes a cientos de kilómetros de la costa, pero sus bandas nubosas ya representan un factor de riesgo por las lluvias, el viento y el oleaje.

Guerrero y Michoacán concentran parte de la mayor preocupación debido a la posibilidad de lluvias intensas capaces de provocar inundaciones y deslaves, especialmente en zonas montañosas. Para el litoral también se prevén condiciones marítimas adversas.

Las autoridades correspondientes dieron aviso a los ciudadanos. REUTERS/Javier Verdin
Las autoridades correspondientes dieron aviso a los ciudadanos. REUTERS/Javier Verdin

La influencia de Polo también alcanza a Colima, Jalisco y Oaxaca, entidades donde se esperan lluvias de distinta intensidad.

De acuerdo con los pronósticos, Guerrero y Michoacán podrían registrar acumulados importantes, mientras que en las zonas costeras de Oaxaca, Colima y Jalisco también existe riesgo de precipitaciones fuertes.

Las autoridades mantienen además vigilancia por condiciones de tormenta tropical en un tramo de la costa que comprende desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

El hecho de que Polo permanezca mar adentro no elimina los riesgos asociados a su circulación, ya que las bandas exteriores pueden extenderse considerablemente lejos del ojo.

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