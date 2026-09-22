Juez concede prisión domiciliaria a Ernesto Ruffo tras visita de Somos al penal del Altiplano: seguirá su proceso en casa

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Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente nacional de Somos, y Verónica Ruffo acudieron este martes al penal del Altiplano para visitar al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien permanecía detenido por su presunta participación en una red de delincuencia organizada relacionada con el contrabando de hidrocarburos.

Horas después de la visita, el partido confirmó que un juez concedió a Ruffo la prisión domiciliaria, por lo que podrá continuar su proceso fuera del penal.

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La resolución modifica la situación cautelar que mantenía al exmandatario en el Altiplano.

La visita de Acosta Naranjo y Verónica Ruffo ocurrió mientras la defensa buscaba precisamente modificar la medida cautelar.

Ambos señalaron que acudieron al centro penitenciario para transmitirle un mensaje de respaldo y hablarle sobre los comités que se han organizado en distintas entidades para solicitar su liberación.

Comunicado de Somos.

Acosta Naranjo visita a Ernesto Ruffo y pide revisar su situación

Después de realizar diversas gestiones para ingresar al centro penitenciario, Acosta Naranjo y Verónica Ruffo pudieron encontrarse con el exgobernador.

El dirigente de Somos había señalado antes de la visita que buscaba expresarle su respaldo y comunicarle que grupos de apoyo continuaban organizándose en distintos estados del país.

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Acosta Naranjo también había cuestionado públicamente la permanencia de Ruffo en prisión y planteado que el exgobernador pudiera continuar su proceso desde su domicilio.

Durante la visita, el dirigente sostuvo que Ruffo no intentó evadir a las autoridades y recordó que, de acuerdo con su versión, el exmandatario se presentó voluntariamente ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Guadalupe Acosta Naranjo visita a Ernesto Ruffo en el Altiplano y pide su libertad.

La petición para que Ruffo pudiera enfrentar el proceso desde casa ya había sido planteada anteriormente por su defensa mediante recursos legales.

Verónica Ruffo informa sobre la petición para cambiar la medida cautelar

Antes de conocerse la resolución judicial, Verónica Ruffo había explicado que la defensa esperaba una audiencia para solicitar un cambio en la medida cautelar impuesta a su padre.

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Entre los argumentos expuestos por la familia se encontraban la edad del exgobernador y su estado de salud, aspectos que habían sido incorporados a los recursos presentados por sus abogados.

Ruffo tiene 74 años y su defensa había recurrido previamente a distintas vías legales para solicitar que la prisión preventiva pudiera cumplirse fuera de un centro penitenciario.

En agosto, sus abogados promovieron un cuarto amparo contra la negativa de cambiar la prisión preventiva por prisión domiciliaria.

Verónica Ruffo busca cambiar la medida cautelar de su padre.

Con la nueva resolución, esa solicitud finalmente tuvo un resultado favorable y el exgobernador podrá continuar su proceso bajo prisión domiciliaria.

¿Por qué permanece detenido Ernesto Ruffo?

Ernesto Ruffo Appel fue detenido en julio de 2026 y enfrenta un proceso por su presunta participación en una estructura relacionada con el contrabando de hidrocarburos, delincuencia organizada y delitos contemplados en la Ley de Hidrocarburos.

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La FGR sostiene que Ruffo habría tenido participación dentro de la estructura empresarial de Ingemar, compañía relacionada con operaciones de importación de hidrocarburos.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la red habría introducido combustible desde Estados Unidos mediante operaciones que presuntamente evadían obligaciones fiscales y regulaciones aduaneras.

La FGR sostiene que el esquema habría involucrado el ingreso de millones de litros de gasolina y diésel mediante ferrocarril y posteriormente su distribución en el mercado mexicano.

Ernesto Ruffo permanece en el Altiplano mientras busca cambiar su medida cautelar. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo

La defensa de Ruffo rechaza las acusaciones y sostiene que el exgobernador no participó en las actividades ilícitas que se le atribuyen.

Sus abogados también han cuestionado la vinculación del exmandatario con los delitos investigados y han utilizado recursos judiciales para combatir las medidas impuestas durante el proceso.

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Acosta Naranjo cuestiona acusaciones contra Ernesto Ruffo

Antes de ingresar al Altiplano, Acosta Naranjo calificó como injusta la detención de Ruffo y rechazó que el exgobernador pueda ser considerado responsable de encabezar una estructura dedicada al llamado huachicol.

El dirigente de Somos sostuvo que una operación de contrabando de hidrocarburos de las dimensiones señaladas requeriría la participación de distintas instituciones relacionadas con aduanas, seguridad, ferrocarriles y autoridades fiscales.

Ernesto Ruffo permanece en el Altiplano por un proceso relacionado con presunto contrabando de hidrocarburos. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo Appel

También hizo referencia al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al cuestionar que Ruffo permanezca detenido mientras el mandatario sinaloense continúa en libertad.

Somos retomó ese planteamiento en redes sociales y publicó un mensaje en el que afirmó que “los huachicoleros están en Morena” y cuestionó que Ruffo estuviera preso mientras Rocha Moya permanecía libre.

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Ese señalamiento corresponde a la postura expresada públicamente por la organización política.

Somos impulsa comités para pedir la libertad de Ruffo

La visita al Altiplano ocurrió después de que el Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo informara sobre la creación de grupos de apoyo en distintas entidades.

En agosto se había reportado que estos comités estaban constituidos en 10 estados y que buscaban ampliar su presencia para respaldar al exgobernador.

Organizan movimiento nacional en defensa del exgobernador.

Acosta Naranjo señaló que uno de los objetivos de la visita era informarle a Ruffo sobre estas acciones y hacerle saber que distintos grupos continuaban solicitando que pudiera enfrentar el proceso fuera de prisión.

El dirigente de Somos también había argumentado que Ruffo no representaba un riesgo de fuga, al señalar que se presentó voluntariamente ante las autoridades y que, pese a contar con visa para Estados Unidos, no abandonó el país.

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Ernesto Ruffo continuará su proceso bajo prisión domiciliaria

La resolución judicial modifica ahora la situación de Ernesto Ruffo, quien podrá dejar el penal del Altiplano para continuar su proceso bajo prisión domiciliaria.

La decisión llega después de semanas de recursos legales presentados por su defensa para modificar la prisión preventiva y mientras familiares y organizaciones políticas mantenían públicamente la petición de que el exgobernador pudiera enfrentar el proceso fuera del penal.

Defensa de Ernesto Ruffo espera audiencia para modificar su medida cautelar. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM

El cambio de medida cautelar no implica por sí mismo una resolución sobre las acusaciones que enfrenta Ruffo. El proceso penal continúa y la Fiscalía mantiene sus señalamientos sobre su presunta participación en la estructura investigada.

La defensa, por su parte, sostiene que el exgobernador no participó en las actividades ilícitas que se le atribuyen y continuará utilizando las vías legales correspondientes para defender su posición.

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Con la decisión del juez, el exgobernador de Baja California dejará el Altiplano y continuará su proceso bajo prisión domiciliaria, mientras avanza el caso relacionado con el presunto contrabando de hidrocarburos.