México

SOMOS acusa a INE de “paralizar” su avance en los estados por cambio de nombre, pide piso parejo rumbo a 2027

SOMOS acusó obstáculos para recibir recursos en al menos nueve estados

El partido SOMOS entregó su tercera propuesta de logotipo. | SOMOS
El partido SOMOS entregó su tercera propuesta de logotipo. | SOMOS
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SOMOS acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de “paralizar” su avance en al menos nueve estados del país, debido al cambio de nombre y logotipo que ordenó la propia autoridad electoral después de que aprobó su conformación como partido político.

En un comunicado, el partido SOMOS exigió al INE una solución para que el cambio de nombre no frene su operación en los estados ni la entrega de los recursos públicos que le corresponden para competir en las elecciones del 2027.

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Señaló que los trámites pendientes para actualizar su denominación de “Somos México” a “Somos” también han generado obstáculos para recibir ministraciones locales, al señalar que el proceso depende de gestiones ante autoridades electorales, fiscales y bancarias.

Marco Antonio Baños, representante de Somos ante el INE, presentó una solicitud urgente para que los organismos electorales locales mantengan la entrega de las ministraciones mientras concluye la actualización bancaria y fiscal de la nueva denominación.

“El partido pague las consecuencias de un problema que no provocó y cuya solución depende de trámites ante las propias autoridades. “(...) No es razonable”, señaló Baños.

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El cambio de denominación mantiene pendientes trámites bancarios y fiscales

Somos obtiene su registro nacional el 25 de junio de 2026 bajo la denominación provisional “Somos México”. Después debe modificar su nombre, emblema y colores.

El 31 de agosto, el Consejo General del INE aprobó oficialmente la denominación Somos y publicó la resolución en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre.

En este sentido, el partido expuso que el cambio de nombre no puede resolverse únicamente con una modificación en sus cuentas bancarias. Las instituciones financieras requieren antes una actualización de los datos fiscales.

Para actualizar la información fiscal se necesita documentación partidista que todavía depende de trámites pendientes ante las autoridades electorales, de acuerdo con el comunicado.

La cadena administrativa mantiene las cuentas bancarias con la denominación “Somos México”, pese a que el INE ya aprobó oficialmente el nombre Somos.

Baños solicitó que, durante ese proceso, los organismos electorales locales puedan continuar con la entrega de las ministraciones correspondientes al partido.

Nueve estados registran obstáculos para recibir ministraciones

SOMOS reporta obstáculos para recibir recursos locales en estados como Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Morelos, Tabasco y Tlaxcala.

En esas entidades, las autoridades electorales solicitan acreditar la actualización de las cuentas bancarias para mantener la entrega de los recursos. Las cuentas todavía conservan la denominación “Somos México”.

El partido afirmó que los requisitos para actualizar los datos bancarios se originan en el cambio de nombre que le fue ordenado por la autoridad electoral.

La solicitud presentada por Baños busca evitar que la falta de actualización bancaria y fiscal detenga la operación partidista en los estados mientras concluyen los procedimientos requeridos.

El partido sostiene que los recursos públicos corresponden legalmente al partido y pide que las ministraciones no queden sujetas a una cadena de trámites que todavía no termina.

“El INE nos obligó a cambiar de nombre. No permitiremos que ahora use ese cambio para ponernos otra traba.

“Exigimos lo que corresponde: recursos, certeza y piso parejo rumbo a 2027″, concluye Baños.

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