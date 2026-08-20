El sencillo truco con bicarbonato de sodio y detergente que ayuda a eliminar los malos olores y las manchas del sillón

El bicarbonato de sodio y el detergente líquido se han convertido en aliados prácticos para quienes buscan mantener sus sillones libres de manchas y malos olores.
Este método casero, sencillo y económico, permite limpiar a fondo la superficie de los muebles sin recurrir a productos costosos o tratamientos profesionales.
Aplicar esta mezcla ayuda a renovar el aspecto del sillón y a prolongar su vida útil, facilitando la eliminación de suciedad acumulada y aromas desagradables en el hogar.
Cómo lavar el sillón con bicarbonato de sodio y detergente para ayudar a eliminar los malos olores y las manchas
Para lavar un sillón con bicarbonato de sodio y detergente y eliminar malos olores y manchas, sigue estos pasos:
Materiales necesarios
- Bicarbonato de sodio
- Detergente líquido suave (puede ser para ropa o trastes)
- Agua tibia
- Un cepillo de cerdas suaves o esponja
- Un trapo limpio y seco
- Un atomizador (opcional)
- Aspiradora (opcional, pero recomendable)
Instrucciones
- Aspirar el sillón
- Retira polvo, migajas y suciedad superficial con una aspiradora. Si no tienes, sacude con un trapo seco.
- Espolvorear bicarbonato
- Espolvorea una capa generosa de bicarbonato de sodio sobre toda la superficie del sillón.
- Deja actuar entre 15 minutos y 1 hora para que absorba olores y humedad.
- Retirar el bicarbonato
- Aspira el bicarbonato o retíralo con un cepillo seco.
- Preparar la mezcla limpiadora
- Mezcla en un recipiente 1 litro de agua tibia, 1 cucharada de detergente líquido y 2 cucharadas de bicarbonato de sodio.
- Revuelve hasta disolver bien.
- Limpiar las manchas
- Sumerge el cepillo o esponja en la mezcla y exprime para no empapar el sillón.
- Frota suavemente las áreas manchadas o sucias. Hazlo en movimientos circulares.
- Limpiar la superficie
- Pasa el trapo limpio, ligeramente humedecido con agua sola, para retirar residuos de detergente y bicarbonato.
- Secar
- Deja el sillón en un área ventilada hasta que seque por completo. No lo uses mientras esté húmedo para evitar malos olores.
Consejos adicionales
- Haz primero una prueba en una parte oculta del sillón para asegurarte de que la mezcla no dañe la tela.
- No uses grandes cantidades de agua para evitar que la humedad dañe el relleno.
- Este método es ideal para sillones de tela. Para cuero o vinil, usa solo bicarbonato y límpialo con un trapo húmedo.
Cuáles son los beneficios de usar bicarbonato de sodio para la limpieza de los sillones
Estos son los principales beneficios de usar bicarbonato de sodio para limpiar sillones:
- Eliminación de malos olores: El bicarbonato ayuda a neutralizar y absorber olores desagradables, como los causados por mascotas, sudor o humedad. No solo los disfraza, sino que los elimina al contacto con las partículas que los generan.
- Remoción de manchas leves: Tiene propiedades abrasivas suaves que permiten desprender manchas superficiales y suciedad incrustada sin dañar la tela.
- Desinfección ligera: El bicarbonato posee efecto antibacteriano leve, por lo que ayuda a reducir la presencia de bacterias y hongos en la superficie del sillón.
- No daña las telas: A diferencia de productos químicos fuertes, el bicarbonato es seguro para la mayoría de los tejidos y no causa decoloraciones ni deterioro, siempre y cuando se use correctamente.
- Fácil de aplicar y económico: Se consigue fácilmente, es barato y no requiere equipo especial para aplicarlo.
- Reduce la humedad: Ayuda a absorber la humedad superficial, lo que previene la formación de moho u hongos en el interior o superficie del sillón.
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