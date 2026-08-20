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El sencillo truco con bicarbonato de sodio y detergente que ayuda a eliminar los malos olores y las manchas del sillón

Aplicar esta mezcla ayuda a renovar el aspecto del sillón y a prolongar su vida útil

Manos aplican una mezcla espumosa con una esponja verde sobre la tapicería de un sillón claro. Hay una botella de detergente azul.
Unas manos aplican una mezcla de bicarbonato y detergente líquido con una esponja sobre la tela de un sillón claro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El bicarbonato de sodio y el detergente líquido se han convertido en aliados prácticos para quienes buscan mantener sus sillones libres de manchas y malos olores.

Este método casero, sencillo y económico, permite limpiar a fondo la superficie de los muebles sin recurrir a productos costosos o tratamientos profesionales.

Aplicar esta mezcla ayuda a renovar el aspecto del sillón y a prolongar su vida útil, facilitando la eliminación de suciedad acumulada y aromas desagradables en el hogar.

Un sillón de tela claro, una mesa de madera con un recipiente de polvo blanco, un recipiente de líquido azul, una esponja y un paño blanco. Una planta y una ventana.
Un sillón de tela de color claro en una sala luminosa presenta productos como bicarbonato de sodio, detergente, una esponja y un paño para su limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo lavar el sillón con bicarbonato de sodio y detergente para ayudar a eliminar los malos olores y las manchas

Para lavar un sillón con bicarbonato de sodio y detergente y eliminar malos olores y manchas, sigue estos pasos:

Materiales necesarios

  • Bicarbonato de sodio
  • Detergente líquido suave (puede ser para ropa o trastes)
  • Agua tibia
  • Un cepillo de cerdas suaves o esponja
  • Un trapo limpio y seco
  • Un atomizador (opcional)
  • Aspiradora (opcional, pero recomendable)

Instrucciones

  1. Aspirar el sillón
    • Retira polvo, migajas y suciedad superficial con una aspiradora. Si no tienes, sacude con un trapo seco.
  2. Espolvorear bicarbonato
    • Espolvorea una capa generosa de bicarbonato de sodio sobre toda la superficie del sillón.
    • Deja actuar entre 15 minutos y 1 hora para que absorba olores y humedad.
  3. Retirar el bicarbonato
    • Aspira el bicarbonato o retíralo con un cepillo seco.
  4. Preparar la mezcla limpiadora
    • Mezcla en un recipiente 1 litro de agua tibia, 1 cucharada de detergente líquido y 2 cucharadas de bicarbonato de sodio.
    • Revuelve hasta disolver bien.
  5. Limpiar las manchas
    • Sumerge el cepillo o esponja en la mezcla y exprime para no empapar el sillón.
    • Frota suavemente las áreas manchadas o sucias. Hazlo en movimientos circulares.
  6. Limpiar la superficie
    • Pasa el trapo limpio, ligeramente humedecido con agua sola, para retirar residuos de detergente y bicarbonato.
  7. Secar
    • Deja el sillón en un área ventilada hasta que seque por completo. No lo uses mientras esté húmedo para evitar malos olores.
Ilustración de un hombre limpiando un sillón, herramientas de limpieza (aspiradora, cepillo, esponja, trapos) y productos (bicarbonato de sodio, detergente, agua).
Una ilustración didáctica explica los pasos y materiales para limpiar un sillón con bicarbonato de sodio y detergente, eliminando manchas y malos olores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos adicionales

  • Haz primero una prueba en una parte oculta del sillón para asegurarte de que la mezcla no dañe la tela.
  • No uses grandes cantidades de agua para evitar que la humedad dañe el relleno.
  • Este método es ideal para sillones de tela. Para cuero o vinil, usa solo bicarbonato y límpialo con un trapo húmedo.

Cuáles son los beneficios de usar bicarbonato de sodio para la limpieza de los sillones

Estos son los principales beneficios de usar bicarbonato de sodio para limpiar sillones:

  • Eliminación de malos olores: El bicarbonato ayuda a neutralizar y absorber olores desagradables, como los causados por mascotas, sudor o humedad. No solo los disfraza, sino que los elimina al contacto con las partículas que los generan.
  • Remoción de manchas leves: Tiene propiedades abrasivas suaves que permiten desprender manchas superficiales y suciedad incrustada sin dañar la tela.
  • Desinfección ligera: El bicarbonato posee efecto antibacteriano leve, por lo que ayuda a reducir la presencia de bacterias y hongos en la superficie del sillón.
  • No daña las telas: A diferencia de productos químicos fuertes, el bicarbonato es seguro para la mayoría de los tejidos y no causa decoloraciones ni deterioro, siempre y cuando se use correctamente.
  • Fácil de aplicar y económico: Se consigue fácilmente, es barato y no requiere equipo especial para aplicarlo.
  • Reduce la humedad: Ayuda a absorber la humedad superficial, lo que previene la formación de moho u hongos en el interior o superficie del sillón.

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