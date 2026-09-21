México

“No hay dedazo”: Sheinbaum defiende el método de encuestas de Morena y promete abrir los resultados ante críticas al proceso

La mandataria subrayó que confía en el trabajo del equipo encargado, integrado por Ariadna Montiel y Citlalli Hernández; añadió que para evitar sesgos, trabajaron con casas encuestadoras externas

Claudia Sheinbaum sonríe frente a dos micrófonos en un podio de madera con el escudo de México y un fondo floral
Claudia Sheinbaum pronuncia un discurso desde un podio con el escudo de México durante un evento oficial.
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La presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de las críticas que han surgido dentro de Morena por el proceso interno de designación de coordinadores de la 4T, luego de que se señalara la falta de transparencia en las encuestas y presuntos vínculos de algunos coordinadores con exmilitantes del PRIAN.

Durante su conferencia matutina este lunes, la mandataria defendió el mecanismo utilizado por el partido y adelantó que, en su momento, los resultados de las encuestas serán dados a conocer públicamente.

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Un mecanismo democrático, asegura Sheinbaum

Sheinbaum explicó que, desde la fundación de Morena, se decidió que la elección de coordinadores no dependiera de un “dedazo” del dirigente en turno, sino de un mecanismo de consulta ciudadana a través de encuestas.

Según detalló, estas constan de diez preguntas ponderadas que arrojan una calificación final, y no se limitan a preguntar únicamente por el nombre del candidato preferido.

La presidenta subrayó que el diseño metodológico —dónde, cómo y a quién se encuesta— no es trivial y que, para evitar sesgos, participa un equipo interno de Morena junto con otras casas encuestadoras externas que funcionan como contraparte.

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  • Las encuestas incluyen diez preguntas con distinto peso.
  • Participan encuestadoras internas y externas para generar “espejos”.
  • El PT y el PRD también intervienen con sus propias propuestas desde 2018.

Consultada sobre su opinión respecto a la polémica, Sheinbaum indicó que confía en el trabajo del equipo encargado, integrado, según mencionó, por Ariadna y Citlali, esta última al frente de la Comisión de Encuestas.

“Yo no estoy pendiente de quién encuestó y cómo encuestaron”, afirmó, y señaló que corresponderá a la dirigencia del partido o a la propia comisión decidir cuándo se abrirán los resultados a la opinión pública.

El caso de Guerrero y los “dedazos” de otros partidos

Sobre las críticas específicas hacia la nueva coordinadora en Guerrero, Beatriz Mojica, la presidenta recordó que se trata de una senadora electa por Morena en 2024 que ganó la encuesta interna, y comparó su trayectoria con la de otros gobernadores del movimiento que tampoco militan en el partido desde su fundación en 2015.

Sheinbaum contrastó el método con el de otros partidos, donde —dijo— las dirigencias definen directamente a sus candidatos.

“Si fuera un dedazo (...) sería hasta más fácil. Ya es el que quiere el presidente o la presidenta”, expresó, al reconocer que un proceso democrático conlleva inconformidades que, a su juicio, no deberían leerse como conflictos personales sino como parte de la disputa entre distintos proyectos políticos.

La mandataria cerró el tema pidiendo “serenarse” ante la controversia y insistiendo en que la discusión de fondo debe centrarse en los proyectos y no en las personas involucradas en el proceso interno del partido.

Exaspirantes de Morena olvidan la “unidad” y se ausentan de presentación de Mojica

La presentación de Beatriz Mojica Morga como coordinadora de los Comités en Defensa de la Transformación en Guerrero estuvo marcada por la ausencia de la mayoría de quienes compitieron por el cargo. Aunque los exaspirantes fueron invitados, solamente acudieron Rogelio Ortega, Zeferino Gómez e Iván Hernández.

El partido anuncia el nombramiento este lunes 14 de septiembre en un acto en el WTC de la CDMX, con Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, tras el proceso interno más competido del país
Beatriz Mojica Morga fue elegida por el partido como coordinadora y virtual candidata de Morena a Guerrero. Crédito: Morena Sí/YouTube (Captura de video)

Mojica sostuvo que el movimiento debe colocarse por encima de los intereses personales y aseguró que buscará dialogar con quienes manifestaron inconformidad. Entre ellos se encuentran la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez; el exdiputado Rubén Cayetano García, y el exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán.

Durante el acto, dirigentes de Morena defendieron el procedimiento interno y señalaron que las reglas para designar las coordinaciones estatales fueron establecidas previamente. Arturo Martínez Núñez, integrante del Comité Ejecutivo del partido, afirmó que las aspiraciones individuales son legítimas, pero no deben anteponerse al proyecto político.

Las inconformidades persisten: López Rodríguez cuestionó los resultados; Cayetano pidió realizar una nueva encuesta y Saldaña advirtió que su grupo podría buscar espacios en el PT o el PVEM. Este último reconoció a Mojica como coordinadora por el acuerdo alcanzado, aunque mantuvo sus reservas sobre las encuestas utilizadas para definir la designación.

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