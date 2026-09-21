México

Alejandra Guzmán afirma que demandará al sujeto que intentó moverle la pierna tras luxarse la cadera durante un concierto en Veracruz

La cantante habló con sus seguidores después del incidente y aseguró que ya recibió atención médica, descansó y se encuentra caminando

Imagen WGABNOPRN5HOZH7E653EZRA3NA
Guardar

Alejandra Guzmán generó preocupación entre sus seguidores después de sufrir una luxación de cadera durante un concierto. El incidente ocurrió mientras se encontraba frente al público, pero la propia cantante decidió aclarar posteriormente cómo se encontraba y qué sucedió después de recibir atención médica.

Lejos de guardar silencio ante la inquietud de sus fans, la intérprete apareció para ofrecer su versión de lo ocurrido. Con una radiografía en mano, explicó que ya había sido revisada por un médico, que había descansado y que la inflamación había disminuido.

PUBLICIDAD

Aunque el accidente obligará a la cantante a tomar algunas precauciones durante sus siguientes presentaciones, Guzmán dejó claro que no piensa alejarse de los escenarios. Su mensaje estuvo marcado por el agradecimiento, pero también por la contundencia con la que respondió a algunas versiones relacionadas con el incidente.

Alejandra Guzmán explica cómo se encuentra tras el accidente

Alejandra Guzmán reapareció ante sus seguidores horas después de sufrir una lesión en la cadera.
La cantante mexicana Alejandra Guzmán permanece sentada en una camilla de hospital junto a personal médico tras sufrir una dislocación de cadera. (X: Alejandra Guzmán)

“Hola, muy buenos días a todos. A todos mis fans divinos que me han hablado, a todos los que están preocupados”, dijo Alejandra Guzmán al comenzar el mensaje con el que decidió tranquilizar a sus seguidores. La cantante reconoció así la preocupación que provocó lo sucedido durante su presentación.

La intérprete explicó que ya había acudido al médico y que posteriormente tuvo oportunidad de descansar. “Ya fui al doctor, ya descansé, ya se me desinflamó”, aseguró. Mientras hablaba sobre su estado, también mostró una radiografía y comentó: “Esta es mi radiografía, no sé si la puedan ver ahí”.

PUBLICIDAD

Guzmán también contó que, al llegar al hospital, ocurrió una situación que cuestionó. “Hay un tipo que llegó al hospital a quererme mover la pierna sin permiso de nadie, eh, sin las placas”, relató. Después explicó que llegó otro médico, quien fue el encargado de atenderla y que, según sus palabras, se encontraba en el concierto.

La cantante responde a las versiones sobre lo sucedido

Alejandra Guzmán anunció que su concierto quedó cancelado por incumplimientos
Alejandra Guzmán anunció que su concierto quedó cancelado por incumplimientos en las obligaciones de la promotora. IG: laguzmanmx (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación posterior al accidente llevó a Alejandra Guzmán a pronunciarse también sobre lo que se estaba diciendo acerca de su estado. La cantante fue directa con sus seguidores y lanzó una advertencia mientras explicaba que no todas las versiones que circulaban debían ser tomadas como ciertas.

“No le crean”, afirmó la intérprete, antes de señalar que había tomado acciones legales. “Ya le mandé una demanda por estar difamando y diciendo y lastimándome”, aseguró. Guzmán no ofreció en su mensaje más detalles sobre el procedimiento al que hizo referencia.

Después de hablar de esa situación, la cantante cambió el tono para agradecer las muestras de apoyo que recibió. “Gracias, gracias a todos y gracias a Dios porque estoy bien”, expresó. De esta manera, buscó dejar claro que había recibido atención y que su recuperación continuaba.

La explicación de Guzmán también permitió que sus seguidores escucharan directamente de ella cómo se encontraba después del episodio. En lugar de alimentar la preocupación, la artista quiso mostrar que podía caminar y que, aunque tendría que modificar algunas actividades, seguía pensando en sus próximos compromisos profesionales.

“Estoy completa”: Alejandra Guzmán promete volver a cantar

“Estoy completa, estoy caminando. Mírenme. ¡Uuuh!”, exclamó Alejandra Guzmán durante su mensaje. Con esas palabras, la cantante intentó demostrar que se encontraba en condiciones de caminar después de la atención médica y el descanso que siguieron al incidente.

La intérprete también mencionó a Veracruz y adelantó su intención de regresar en cuanto sea posible. “Voy a ir muy pronto, en cuanto pueda, y voy a cantar, que es lo que mejor sé hacer”, aseguró. La declaración refleja su intención de continuar con sus presentaciones y mantener su actividad sobre los escenarios.

Sin embargo, Guzmán reconoció que tendrá que bajar la intensidad de sus movimientos. “Y la bailada la voy a tener que dejar más tranquila”, explicó. Antes de terminar su mensaje, volvió a mostrar su determinación con una frase contundente: “Pero de que hay Alejandra, hay Alejandra y para mucho tiempo”. Tras agradecer a los médicos y a quienes estuvieron pendientes de ella, cerró con un grito que resume su vínculo con la música: “¡Que viva el rock!”

Temas Relacionados

Alejandra Guzmánmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sheinbaum marca pauta a Maru Campos: le recuerda que la FGR la está investigando por el caso CIA

La presidenta pidió a la gobernadora de Chihuahua que temas de seguridad los trate directamente con su gabinete de seguridad

Sheinbaum marca pauta a Maru Campos: le recuerda que la FGR la está investigando por el caso CIA

Adiós a las pantallas en el salón y el recreo: así será la regulación de celulares en escuelas que arranca el 3 de noviembre en México

El acuerdo para el uso de dispositivos digitales cuenta con la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Adiós a las pantallas en el salón y el recreo: así será la regulación de celulares en escuelas que arranca el 3 de noviembre en México

“¡Te falta Jesús!”: Daniela Castro revive su frase más polémica y hace estallar la nostalgia por Lo que la vida me robó

La actriz sorprendió durante la gala con una inesperada referencia a su emblemática villana y desató recuerdos entre los fanáticos del melodrama mexicano

“¡Te falta Jesús!”: Daniela Castro revive su frase más polémica y hace estallar la nostalgia por Lo que la vida me robó

La planta que los pulgones adoran y que puedes usar para proteger el resto de tu jardín

Esta especie fácil de conseguir funciona como un imán para una plaga muy extendida, según documentan varias universidades y organismos especializados

La planta que los pulgones adoran y que puedes usar para proteger el resto de tu jardín

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 21 de septiembre? se reportan atrasos en la Línea A del Metro

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 21 de septiembre? se reportan atrasos en la Línea A del Metro
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de septiembre: caen 7 sicarios y liberan a 3 gambusinos en Sonora

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de septiembre: caen 7 sicarios y liberan a 3 gambusinos en Sonora

Cobro de 200 mil pesos desató ataque contra la diseñadora muxe Elvis Guerra: autoridades de Oaxaca le brindan protección

Sheinbaum marca pauta a Maru Campos: le recuerda que la FGR la está investigando por el caso CIA

Ataques a narcolanchas podrían ser crímenes de lesa humanidad: Relator de la ONU alerta por acciones encubiertas en México

“Levantón” de gambusinos desata enfrentamiento entre sicarios y Ejército en Sonora: capturan a siete y liberan a tres trabajadores

ENTRETENIMIENTO

“¡Te falta Jesús!”: Daniela Castro revive su frase más polémica y hace estallar la nostalgia por Lo que la vida me robó

“¡Te falta Jesús!”: Daniela Castro revive su frase más polémica y hace estallar la nostalgia por Lo que la vida me robó

Muerte del hijo de Aylín Mujica pudo haberse evitado: cómo pasó de tener neumonía a formar un coágulo en el pulmón

Jorge Hank, Víctor Lagunas y “El Chikilin” de la Patrulla Espiritual sorprenden en redes tras reunión en Tijuana

“He visto a Galilea Montijo desnuda”: la frase que provocó una fuerte pelea entre Julio Camejo y Rafa Mercadante en La Granja VIP 2

Ex conductor de “Hoy” sorprende al presentar a su novio: “Me trae cacheteando las banquetas”

DEPORTES

New York Giants vs Los Angeles Rams: cuándo y dónde ver el Monday Night Football de la Semana 2 desde México

New York Giants vs Los Angeles Rams: cuándo y dónde ver el Monday Night Football de la Semana 2 desde México

Liga Mx: partidos de la jornada 10 del Apertura 2026 que serán trasmitidos por televisión abierta

Pol Lorente deja a la Selección Mexicana y se integra al cuerpo técnico del Vasco Aguirre en Valencia

Fan sorprende a Canelo Álvarez al tatuarse su rostro y su firma rumbo a la pelea contra Mbilli

Liga Mx: así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2026 tras 9 jornadas disputadas