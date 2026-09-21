Alejandra Guzmán afirma que demandará al sujeto que intentó moverle la pierna tras luxarse la cadera durante un concierto en Veracruz

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Alejandra Guzmán generó preocupación entre sus seguidores después de sufrir una luxación de cadera durante un concierto. El incidente ocurrió mientras se encontraba frente al público, pero la propia cantante decidió aclarar posteriormente cómo se encontraba y qué sucedió después de recibir atención médica.

Lejos de guardar silencio ante la inquietud de sus fans, la intérprete apareció para ofrecer su versión de lo ocurrido. Con una radiografía en mano, explicó que ya había sido revisada por un médico, que había descansado y que la inflamación había disminuido.

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Aunque el accidente obligará a la cantante a tomar algunas precauciones durante sus siguientes presentaciones, Guzmán dejó claro que no piensa alejarse de los escenarios. Su mensaje estuvo marcado por el agradecimiento, pero también por la contundencia con la que respondió a algunas versiones relacionadas con el incidente.

Alejandra Guzmán explica cómo se encuentra tras el accidente

La cantante mexicana Alejandra Guzmán permanece sentada en una camilla de hospital junto a personal médico tras sufrir una dislocación de cadera. (X: Alejandra Guzmán)

“Hola, muy buenos días a todos. A todos mis fans divinos que me han hablado, a todos los que están preocupados”, dijo Alejandra Guzmán al comenzar el mensaje con el que decidió tranquilizar a sus seguidores. La cantante reconoció así la preocupación que provocó lo sucedido durante su presentación.

La intérprete explicó que ya había acudido al médico y que posteriormente tuvo oportunidad de descansar. “Ya fui al doctor, ya descansé, ya se me desinflamó”, aseguró. Mientras hablaba sobre su estado, también mostró una radiografía y comentó: “Esta es mi radiografía, no sé si la puedan ver ahí”.

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Guzmán también contó que, al llegar al hospital, ocurrió una situación que cuestionó. “Hay un tipo que llegó al hospital a quererme mover la pierna sin permiso de nadie, eh, sin las placas”, relató. Después explicó que llegó otro médico, quien fue el encargado de atenderla y que, según sus palabras, se encontraba en el concierto.

La cantante responde a las versiones sobre lo sucedido

Alejandra Guzmán anunció que su concierto quedó cancelado por incumplimientos en las obligaciones de la promotora. IG: laguzmanmx (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación posterior al accidente llevó a Alejandra Guzmán a pronunciarse también sobre lo que se estaba diciendo acerca de su estado. La cantante fue directa con sus seguidores y lanzó una advertencia mientras explicaba que no todas las versiones que circulaban debían ser tomadas como ciertas.

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“No le crean”, afirmó la intérprete, antes de señalar que había tomado acciones legales. “Ya le mandé una demanda por estar difamando y diciendo y lastimándome”, aseguró. Guzmán no ofreció en su mensaje más detalles sobre el procedimiento al que hizo referencia.

Después de hablar de esa situación, la cantante cambió el tono para agradecer las muestras de apoyo que recibió. “Gracias, gracias a todos y gracias a Dios porque estoy bien”, expresó. De esta manera, buscó dejar claro que había recibido atención y que su recuperación continuaba.

La explicación de Guzmán también permitió que sus seguidores escucharan directamente de ella cómo se encontraba después del episodio. En lugar de alimentar la preocupación, la artista quiso mostrar que podía caminar y que, aunque tendría que modificar algunas actividades, seguía pensando en sus próximos compromisos profesionales.

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“Estoy completa”: Alejandra Guzmán promete volver a cantar

“Estoy completa, estoy caminando. Mírenme. ¡Uuuh!”, exclamó Alejandra Guzmán durante su mensaje. Con esas palabras, la cantante intentó demostrar que se encontraba en condiciones de caminar después de la atención médica y el descanso que siguieron al incidente.

La intérprete también mencionó a Veracruz y adelantó su intención de regresar en cuanto sea posible. “Voy a ir muy pronto, en cuanto pueda, y voy a cantar, que es lo que mejor sé hacer”, aseguró. La declaración refleja su intención de continuar con sus presentaciones y mantener su actividad sobre los escenarios.

Sin embargo, Guzmán reconoció que tendrá que bajar la intensidad de sus movimientos. “Y la bailada la voy a tener que dejar más tranquila”, explicó. Antes de terminar su mensaje, volvió a mostrar su determinación con una frase contundente: “Pero de que hay Alejandra, hay Alejandra y para mucho tiempo”. Tras agradecer a los médicos y a quienes estuvieron pendientes de ella, cerró con un grito que resume su vínculo con la música: “¡Que viva el rock!”

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