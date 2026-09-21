New York Giants vs Los Angeles Rams: cuándo y dónde ver el Monday Night Football de la Semana 2 desde México

La segunda jornada de la NFL finaliza con un encuentro ente dos equipos candidatos a clasificar a la postemporada en la Conferencia Nacional. (Infobae México: Jesúe Abraham Aviles)

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New York Giants se enfrentan a Los Angeles Rams este lunes 21 de septiembre a las 18:15 horas (tiempo del centro de México) desde el Sofi Stadium de Los Ángeles en el clásico Monday Night Football para cerrar la semana 2 de la NFL.

Rams buscan recuperarse tras la derrota ante 49ers en Australia

Los Rams buscan redimirse de la derrota sufrida en Semana 1 ante los San Francisco 49ers. (Kirby Lee-Imagn Images)

Después de caer ante los San Francisco 49ers en la Semana 1, en el primer partido de la NFL disputado en Australia, los Rams buscan recuperarse y confirmar por qué son considerados como uno de los candidatos para llegar al Super Bowl esta temporada.

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El equipo de Los Ángeles tendrá un reto adicional para el encuentro de este lunes. La plantilla regresa de un viaje de aproximadamente 14 horas y 50 minutos entre Melbourne y Los Ángeles, por lo que la recuperación física será uno de los factores a seguir antes de su siguiente compromiso.

A la ofensiva, los Rams cuentan con un roster encabezado por una de las duplas de receptores más fuertes de la liga: Davante Adams y Puka Nacua. Sin embargo, la participación de este último está en duda por una lesión en la cadera y todo apunta a que no verá acción.

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Matthew Stafford buscará una mucho mejor actuación que la que tuvo en Australia, donde el QB anduvo impreciso y buscará apoyarse en Kyren Williams y Blake Corum, dos corredores con los que Los Ángeles intentará establecer el juego terrestre y equilibrar su ataque.

En defensa, los Rams tratarán de corregir lo mostrado en la primera semana. Aunque Myles Garrett arrastra una lesión, el equipo cuenta con jugadores como Trent McDuffie y Byron Young, además del regreso de Aaron Donald, elementos que podrían complicar a cualquier ofensiva rival.

Giants busca su segunda victoria consecutiva

Los Giants buscan su segunda victoria consecutiva. (Vincent Carchietta-Imagn Images)

La llegada de John Harbaugh como entrenador en jefe y la salida de Brian Daboll se reflejaron desde la primera semana. Los New York Giants debutaron con una victoria ante los Dallas Cowboys y mostraron un equipo más balanceado en ofensiva y defensiva.

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El conjunto neoyorquino presentó una versión más ordenada, con capacidad para responder en ambos lados del balón. La intención del nuevo cuerpo técnico es dejar atrás las inconsistencias de campañas anteriores y consolidar un equipo que compita en una división exigente.

Desde la temporada pasada, los Giants daban señales de contar con una base prometedora. La dupla formada por Jaxson Dart y Cam Skattebo ofrece alternativas para la ofensiva, mientras que el regreso de Malik Nabers amplía las opciones en el juego aéreo.

Nabers vuelve a tomar un papel central después de que una lesión lo dejó fuera de actividad durante parte de la campaña anterior. Su presencia le da a Dart un receptor capaz de generar jugadas profundas y abrir espacios para el resto del ataque.

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La directiva también reforzó la línea ofensiva para proteger mejor al mariscal de campo y establecer el juego terrestre. El objetivo es que la ofensiva mantenga el ritmo durante los cuatro periodos y evite depender de jugadas aisladas.

En defensa, Nueva York sumó refuerzos para ganar físico y limitar las posesiones de sus rivales. El equipo busca mejorar la presión sobre los quarterbacks y reducir las pérdidas de asignación que le costaron partidos en temporadas recientes.

Los Giants apuntan a recuperar el protagonismo que tuvieron en la etapa de Eli Manning. Su siguiente prueba será como visitantes ante Los Ángeles, en un duelo que pondrá a prueba el proyecto de Harbaugh contra un equipo de mayor jerarquía.

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Cuándo y dónde ver el juego desde México

El encuentro de Monday Night Football entre los New York Giants y Los Angeles Rams podrá verse este lunes 21 de septiembre a las 18:15 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de ESPN, Disney+ y DAZN con suscripción de NFL Game Pass.