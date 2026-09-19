Sacrifican a más de 14 mil perros y gatos en Zapopan en cuatro años: forman jaurías, dice Protección Animal

Más de 14 mil perros y gatos fueron sacrificados en Zapopan entre 2022 y 2026, según datos obtenidos vía transparencia. (Canva)

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Más de 14 mil perros y gatos han sido sacrificados en Zapopan, Jalisco, durante los últimos cuatro años, de acuerdo con información obtenida vía transparencia correspondiente al periodo de 2022 a 2026.

La cifra representa un promedio de 300 animales sacrificados cada mes en el municipio, una práctica que autoridades locales atribuyen principalmente a reportes ciudadanos relacionados con animales en situación de calle, problemas de agresividad y la formación de jaurías.

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La directora de Protección Animal de Zapopan, Jamile Lofte Galán, confirmó los procedimientos y señaló que se aplican a ejemplares sin dueño que, de acuerdo con los reportes recibidos, representan un riesgo para habitantes, mascotas y fauna local.

La funcionaria también indicó que Zapopan brinda apoyo a otros nueve municipios en este tipo de labores.

Jaurías y ataques, entre los argumentos del municipio

Lofte Galán explicó que las intervenciones comienzan a partir de reportes de ciudadanos sobre perros y gatos que viven en la vía pública, particularmente cuando se detectan grupos de animales que pueden convertirse en jaurías.

Protección Animal de Zapopan atribuye parte de los procedimientos a reportes sobre jaurías de animales en situación de calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la funcionaria, estos animales suelen carecer de vacunas y esterilización, además de no contar con una persona responsable de su cuidado.

“El sacrificio de los animales se hace porque son reportes ciudadanos de animales que generan agresividad en las colonias, que además generan muchísima basura, y que son animales en situación de calle que no tienen dueños, que no están esterilizados, que no tienen vacunas”, explicó.

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La directora sostuvo que incluso cuando se trata de animales comunitarios, es necesario que las personas que se encargan de ellos asuman responsabilidades como la vacunación.

Advirtió que la presencia de animales sin control sanitario y reproductivo puede favorecer la formación de jaurías, las cuales, según las autoridades municipales, pueden representar un riesgo de ataques contra personas y otros animales.

El gobierno municipal también ha señalado que el fenómeno tiene consecuencias fuera de las zonas habitacionales.

Autoridades municipales aseguran que los procedimientos de eutanasia se realizan mediante anestésicos para evitar sufrimiento. (Geresa)

Perros ferales desplazan a fauna nativa

De acuerdo con Protección Animal de Zapopan, la formación de jaurías también representa un problema en zonas boscosas del municipio, debido a que los perros ferales pueden atacar especies nativas.

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La dependencia sostiene que la presencia de estos grupos puede provocar el desplazamiento de zorros y coyotes hacia zonas urbanas, al modificar el equilibrio de la fauna local.

El argumento forma parte de la justificación de las autoridades para intervenir ante determinados reportes de animales en situación de calle.

La funcionaria insistió en que la problemática está relacionada con el abandono de animales de compañía, pues la falta de responsables facilita que perros y gatos permanezcan en las calles, se reproduzcan sin control y terminen formando grupos.

Los datos de transparencia difundidos por las autoridades corresponden a un periodo de cuatro años y contabilizan tanto perros como gatos, por lo que la cifra de más de 14 mil animales no corresponde exclusivamente a canes.

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La formación de jaurías también representa, según Protección Animal, una amenaza para especies nativas en zonas boscosas. (@vet_lauren_)

Municipio asegura que sigue protocolos para la eutanasia

Ante la magnitud de la cifra, Protección Animal de Zapopan aseguró que los procedimientos de eutanasia se realizan conforme a normas oficiales y leyes estatales.

Lofte Galán afirmó que el método utilizado contempla la aplicación de anestésicos con el objetivo de evitar sufrimiento durante el procedimiento.

La funcionaria defendió así el protocolo utilizado por el municipio y señaló que las intervenciones se realizan en casos que, de acuerdo con la autoridad, cumplen con las condiciones establecidas para proceder con la eutanasia.

El tema se presenta en un contexto nacional de discusión sobre el manejo de animales en situación de calle y las políticas de control poblacional.

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En meses recientes, otros casos de sacrificio masivo de perros han generado cuestionamientos de organizaciones defensoras de los animales sobre los métodos utilizados y las alternativas disponibles para evitar que los ejemplares terminen en las calles.

Protección Animal pide evitar el abandono

Frente al número de animales sacrificados, Protección Animal de Zapopan llamó a la población a reforzar las medidas de tenencia responsable.

Entre las acciones planteadas por la dependencia se encuentran la vacunación y esterilización de perros y gatos, además de evitar su abandono.

La autoridad municipal sostiene que estas medidas pueden contribuir a reducir la reproducción descontrolada y la presencia de animales sin dueño en las calles.

El llamado también alcanza a quienes alimentan o cuidan animales comunitarios, pues, de acuerdo con la directora de Protección Animal, brindar alimento no sustituye la responsabilidad de procurar su atención veterinaria y evitar su reproducción sin control.

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La cifra de más de 14 mil perros y gatos sacrificados entre 2022 y 2026 coloca nuevamente en el centro del debate la problemática de los animales en situación de calle y las estrategias utilizadas por los gobiernos municipales para atenderla.

Mientras Zapopan defiende los procedimientos como una medida aplicada ante casos considerados de riesgo, el volumen de sacrificios refleja también la dimensión del problema de abandono, falta de esterilización y control de animales domésticos en el municipio.