México

Sacrifican a más de 14 mil perros y gatos en Zapopan en cuatro años: forman jaurías, dice Protección Animal

La directora de Protección Animal, Jamile Lofte Galán, aseguró que se trata de animales sin dueño que representan un riesgo por agresividad y formación de jaurías

El comienzo de la primavera puede ser una época de estrés para perros y gatos, por lo que es importante detectar los factores que provocan ansiedad estacional
Más de 14 mil perros y gatos fueron sacrificados en Zapopan entre 2022 y 2026, según datos obtenidos vía transparencia. (Canva)
Guardar

Más de 14 mil perros y gatos han sido sacrificados en Zapopan, Jalisco, durante los últimos cuatro años, de acuerdo con información obtenida vía transparencia correspondiente al periodo de 2022 a 2026.

La cifra representa un promedio de 300 animales sacrificados cada mes en el municipio, una práctica que autoridades locales atribuyen principalmente a reportes ciudadanos relacionados con animales en situación de calle, problemas de agresividad y la formación de jaurías.

PUBLICIDAD

La directora de Protección Animal de Zapopan, Jamile Lofte Galán, confirmó los procedimientos y señaló que se aplican a ejemplares sin dueño que, de acuerdo con los reportes recibidos, representan un riesgo para habitantes, mascotas y fauna local.

La funcionaria también indicó que Zapopan brinda apoyo a otros nueve municipios en este tipo de labores.

Jaurías y ataques, entre los argumentos del municipio

Lofte Galán explicó que las intervenciones comienzan a partir de reportes de ciudadanos sobre perros y gatos que viven en la vía pública, particularmente cuando se detectan grupos de animales que pueden convertirse en jaurías.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Protección Animal de Zapopan atribuye parte de los procedimientos a reportes sobre jaurías de animales en situación de calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la funcionaria, estos animales suelen carecer de vacunas y esterilización, además de no contar con una persona responsable de su cuidado.

“El sacrificio de los animales se hace porque son reportes ciudadanos de animales que generan agresividad en las colonias, que además generan muchísima basura, y que son animales en situación de calle que no tienen dueños, que no están esterilizados, que no tienen vacunas”, explicó.

PUBLICIDAD

La directora sostuvo que incluso cuando se trata de animales comunitarios, es necesario que las personas que se encargan de ellos asuman responsabilidades como la vacunación.

Advirtió que la presencia de animales sin control sanitario y reproductivo puede favorecer la formación de jaurías, las cuales, según las autoridades municipales, pueden representar un riesgo de ataques contra personas y otros animales.

El gobierno municipal también ha señalado que el fenómeno tiene consecuencias fuera de las zonas habitacionales.

Jaurías de perros callejeros deambulan por las calles de Arequipa. (Geresa)
Autoridades municipales aseguran que los procedimientos de eutanasia se realizan mediante anestésicos para evitar sufrimiento. (Geresa)

Perros ferales desplazan a fauna nativa

De acuerdo con Protección Animal de Zapopan, la formación de jaurías también representa un problema en zonas boscosas del municipio, debido a que los perros ferales pueden atacar especies nativas.

La dependencia sostiene que la presencia de estos grupos puede provocar el desplazamiento de zorros y coyotes hacia zonas urbanas, al modificar el equilibrio de la fauna local.

El argumento forma parte de la justificación de las autoridades para intervenir ante determinados reportes de animales en situación de calle.

La funcionaria insistió en que la problemática está relacionada con el abandono de animales de compañía, pues la falta de responsables facilita que perros y gatos permanezcan en las calles, se reproduzcan sin control y terminen formando grupos.

Los datos de transparencia difundidos por las autoridades corresponden a un periodo de cuatro años y contabilizan tanto perros como gatos, por lo que la cifra de más de 14 mil animales no corresponde exclusivamente a canes.

Nala, la perrita que acompaña a otros perros que se enfrentan solos a la eutanasia (@vet_lauren_)
La formación de jaurías también representa, según Protección Animal, una amenaza para especies nativas en zonas boscosas. (@vet_lauren_)

Municipio asegura que sigue protocolos para la eutanasia

Ante la magnitud de la cifra, Protección Animal de Zapopan aseguró que los procedimientos de eutanasia se realizan conforme a normas oficiales y leyes estatales.

Lofte Galán afirmó que el método utilizado contempla la aplicación de anestésicos con el objetivo de evitar sufrimiento durante el procedimiento.

La funcionaria defendió así el protocolo utilizado por el municipio y señaló que las intervenciones se realizan en casos que, de acuerdo con la autoridad, cumplen con las condiciones establecidas para proceder con la eutanasia.

El tema se presenta en un contexto nacional de discusión sobre el manejo de animales en situación de calle y las políticas de control poblacional.

En meses recientes, otros casos de sacrificio masivo de perros han generado cuestionamientos de organizaciones defensoras de los animales sobre los métodos utilizados y las alternativas disponibles para evitar que los ejemplares terminen en las calles.

Protección Animal pide evitar el abandono

Frente al número de animales sacrificados, Protección Animal de Zapopan llamó a la población a reforzar las medidas de tenencia responsable.

Entre las acciones planteadas por la dependencia se encuentran la vacunación y esterilización de perros y gatos, además de evitar su abandono.

La autoridad municipal sostiene que estas medidas pueden contribuir a reducir la reproducción descontrolada y la presencia de animales sin dueño en las calles.

El llamado también alcanza a quienes alimentan o cuidan animales comunitarios, pues, de acuerdo con la directora de Protección Animal, brindar alimento no sustituye la responsabilidad de procurar su atención veterinaria y evitar su reproducción sin control.

La cifra de más de 14 mil perros y gatos sacrificados entre 2022 y 2026 coloca nuevamente en el centro del debate la problemática de los animales en situación de calle y las estrategias utilizadas por los gobiernos municipales para atenderla.

Mientras Zapopan defiende los procedimientos como una medida aplicada ante casos considerados de riesgo, el volumen de sacrificios refleja también la dimensión del problema de abandono, falta de esterilización y control de animales domésticos en el municipio.

Temas Relacionados

ZapopanJaliscoProtección Animalperrosgatosanimales callejerossacrificio animaleutanasiajauríasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de septiembre: Hallan cadáver con dos meses de descomposición en el sótano de una obra en Guadalajara

El almirante reporta solo deudas en su declaración patrimonial 2026, pese a que registros públicos documentan propiedades en Morelos, la Ciudad de México y Sonora adquiridas junto con su esposa durante sus años al frente de la Marina

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de septiembre: Hallan cadáver con dos meses de descomposición en el sótano de una obra en Guadalajara

Así se vivió el Segundo Simulacro Nacional 2026 en el Metro CDMX: este fue el protocolo para los usuarios

Los trenes detuvieron su marcha mientras el personal del STC aplicó medidas de seguridad en estaciones, andenes y túneles tras la activación de la alerta sísmica

Así se vivió el Segundo Simulacro Nacional 2026 en el Metro CDMX: este fue el protocolo para los usuarios

Sheinbaum participa en el Simulacro Nacional por 19-S desde Chihuahua: “La prevención es nuestra fuerza”

La presidenta agradeció a quienes participaron en el simulacro “con responsabilidad”

Sheinbaum participa en el Simulacro Nacional por 19-S desde Chihuahua: “La prevención es nuestra fuerza”

Segundo Simulacro Nacional 2026: cómo reportar fallas en la alerta sísmica y qué hacer durante el ejercicio

Por primera vez en fin de semana, el ejercicio plantea un temblor de magnitud 7.7 y suma operativos en Xochimilco y el Monumento a la Revolución con fuerzas federales

Segundo Simulacro Nacional 2026: cómo reportar fallas en la alerta sísmica y qué hacer durante el ejercicio

Así se vivió el Segundo Simulacro Nacional 2026 del 19 de septiembre: celulares y altavoces activaron la alerta

El Segundo Simulacro Nacional 2026 puso a prueba los protocolos de emergencia en los hogares y recordó las diferencias entre los terremotos que marcaron a México en 1985 y 2017

Así se vivió el Segundo Simulacro Nacional 2026 del 19 de septiembre: celulares y altavoces activaron la alerta
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de septiembre: los chats que revelan la traición del “Brilloso” al alcalde de Uruapan que lo alejó del crimen

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de septiembre: los chats que revelan la traición del “Brilloso” al alcalde de Uruapan que lo alejó del crimen

“No le debo nada aunque sea mi padrino”: los reveladores chats de traición del “Brilloso” a Carlos Manzo quien lo sacó del crimen

Arrestan al biker que amenazó con balear a influencers durante el Grito en Ciudad Juárez

Hallan cadáver en obra negra de Guadalajara: el hombre llevaba al menos dos meses muerto en el sótano

Cae la “narcoBarbie regia” con armas y drogas junto a cómplices en Monterrey

ENTRETENIMIENTO

Arranca la Feria de San Miguel de Allende 2026 con conciertos durante 12 días: estarán Napoleón, Edwin Luna y Los Cardenales de Nuevo León

Arranca la Feria de San Miguel de Allende 2026 con conciertos durante 12 días: estarán Napoleón, Edwin Luna y Los Cardenales de Nuevo León

Batman Day: dónde ver la película del superhéroe de DC basada en la cultura mexicana

Yahir y Víctor García reviven la nostalgia de La Academia con reencuentro en La Casa de los Famosos México

Fan reclama a Shakira por quitar referencia a México durante su show en Madrid y desata discusión internacional

Unos elotes fueron los culpables de detonar la furia de Aleks Syntek en su show del Grito de Independencia

DEPORTES

Armando Archundia es presentado como nuevo Director de Arbitraje de la FENIFUT de Nicaragua

Armando Archundia es presentado como nuevo Director de Arbitraje de la FENIFUT de Nicaragua

Ruso Brailovsky le resta importancia al Clásico Nacional y prefiere otro título del América que vencer a Chivas

José Rodríguez debuta con Toronto y los Blue Jays conforman un inédito tridente tricolor en las Grandes Ligas

‘Chicharito’ Hernández engalana la MLB y lanza la primera bola en el Blue Jays vs Rangers

América vs Chivas: Kevin Álvarez queda descartado para encarar el Clásico Nacional