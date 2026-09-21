Fan sorprende a Canelo Álvarez al tatuarse su rostro y su firma rumbo a la pelea contra Mbilli

Canelo fue sorprendido por un fan en España (Instagram | @brianclaverias22)

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Canelo Álvarez fue sorprendido por un fan que ya tenía tatuado su rostro en la espalada, y que ahora ya se marcó la firma del boxeador mexicano para siempre.

El momento sucedió en España, donde actualmente Álvarez realiza campamento rumbo a la pelea que sostendrá contra Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, por el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de las 168 libras, cuando al salir del entrenamiento, el aficionado convivió con Canelo y le pidió que le firmara su espalda, lugar donde ya tenía tatuado el rostro del campeón mexicano.

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Canelo Álvarez fue sorprendido por un fan que ya tenía tatuado su rostro en la espalada, y que ahora ya se marcó la firma del boxeador mexicano para siempre.

Canelo con una preparación diferente

Por otra parte, cabe señalar que Saúl Álvarez realiza una preparación diferente rumbo al combate por el campeonato mundial, y se mantiene entrenando junto a Oleksandr Usyk en un gimnasio de España.

De acuerdo con las propias palabras del peleador tapatío, con este cambio de aires busca no caer en los mismos errores que tuvo en su combate de mayo de 2025, cuando se enfrentó a William Scull en tierras árabes, donde la falta de adaptación le costó no tener un gran rendimiento.

Canelo Álvarez ya se encuentra en Europa para seguir su preparación de cara a la pelea que tendrá contra Christian Mbilli (Instagram | Karol Skotniczny)

La reivindicación de Saúl Álvarez

Saúl Álvarez buscará reivindicarse tras haber sufrido la tercera derrota en su carrera como pugilista profesional. El tapatío cayó por la vía de la decisión unánime ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium luego de que los tres jueces lo vieran perder con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

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La derrota para Álvarez significó perder los cuatro campeonatos de la división de los supermedianos (CMB, AMB, OMB y FIB) después de más de 5 años de dominio en la categoría. Después de ese momento, el jalisciense se sometió a una cirugía de codo que lo dejó sin tener actividad boxística en mayo pasado, mientras que Bud Crawford decidió retirarse dejando vacantes todos los títulos de las 168 libras.

Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

Mbilli: otro rival invicto al que enfrentará Canelo

La última presentación de Christian Mbilli fue en la cartelera de Canelo vs. Crawford, donde enfrentó al guatemalteco Lester Martínez. El combate acabó igualado: un juez vio ganador a Martínez por 97-93, otro dio 96-94 a favor de Mbilli y el tercero marcó 95-95.

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Aunque muchos no consideran que Mbilli represente una amenaza para la carrera de Saúl “Canelo” Álvarez, el boxeador de raíces francesas llega sin derrotas, con 29 triunfos, 24 de ellos por nocaut, y un empate.

'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto (Saúl Álvarez )

El duelo ante Mbilli tendrá además un valor especial para Canelo, que volverá a pelear como retador luego de cuatro años. La anterior ocasión en que ocupó el papel de lado B fue el 7 de mayo de 2022, cuando desafió a Dmitry Bivol por el cinturón semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).