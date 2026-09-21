México respalda a Bachelet pese a su salida de la carrera por la Secretaría General de la ONU

En la conferencia matutina, la mandataria señala que la exjefa de Estado chilena no consiguió la mayoría requerida entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad para seguir en el proceso

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La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este lunes sobre el retiro de Michelle Bachelet de la contienda por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de que la exmandataria chilena no consiguiera el respaldo necesario dentro del Consejo de Seguridad.

Bachelet no logró el respaldo necesario

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que, para acceder al cargo, la persona candidata requiere el apoyo de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, o al menos de la mayoría de ellos. De acuerdo con la mandataria, Bachelet no obtuvo el respaldo mayoritario que necesitaba para continuar en la contienda.

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“Es triste que no haya tenido el apoyo” suficiente, señaló la presidenta, quien añadió que le parece muy bien que Bachelet haya competido y que no se arrepiente de que México haya respaldado su candidatura.

Reconocimiento a la trayectoria de Bachelet

Un integrante del gabinete indica que, con el mandatario brasileño en campaña, el diálogo bilateral se canalizaría por las secretarías de Relaciones Exteriores para valorar un eventual apoyo conjunto a otro perfil

Sheinbaum calificó a Bachelet como “una mujer de muchos principios”, recordando que fue dos veces presidenta de Chile y que ha ocupado distintos cargos dentro de Naciones Unidas a lo largo de su carrera.

Según la mandataria mexicana, la exmandataria chilena ha defendido de manera consistente, tanto en su vida pública como en los cargos internacionales que ha ocupado:

La construcción de la paz

La no intervención en asuntos de otros Estados

La igualdad entre los Estados

El multilateralismo

Sheinbaum recordó que Bachelet insistió en estos principios durante las visitas que realizó a distintos países como parte de las gestiones para respaldar su candidatura.

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“Nuestro reconocimiento a Michelle Bachelet, es una mujer extraordinaria”, expresó la presidenta, quien indicó que será hasta que se definan los perfiles finalistas cuando el gobierno mexicano determine hacia dónde se orientará su voto.

México evalúa apoyo a otro candidato

Sobre si existió comunicación directa con el gobierno de Brasil para definir una postura conjunta, otro integrante del gabinete presente en la conferencia señaló que el mandatario brasileño se encuentra actualmente en campaña, por lo que el acercamiento entre ambos países se daría a través de los cancilleres de México y Brasil, con el objetivo de valorar un posible respaldo conjunto a otro perfil para la Secretaría General.

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Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha confirmado a qué candidato o candidata podría dirigir su apoyo una vez que avance el proceso de selección en la ONU.

*Información en desarrollo