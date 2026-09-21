Presidente de Corea del Sur llega a México este jueves para visita de Estado en Palacio Nacional

Sheinbaum confirma este jueves la visita de Estado del presidente de Corea del Sur a Palacio Nacional, donde se abordarán temas comerciales, culturales y educativos entre ambas naciones. Se trata de la primera visita de Estado de un mandatario surcoreano a México en 16 años.
El mandatario Lee Jae-myung llega a la Ciudad de México luego de participar en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde pronunciará un discurso sobre la “coexistencia pacífica en la península coreana”. La gira contempla escalas en Estados Unidos y México entre el 21 y el 27 de septiembre.
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Sheinbaum confirma que la reunión será en Palacio Nacional
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la agenda de la semana ante una pregunta directa de la prensa. “Sí, recibimos al presidente de la República”, respondió, tras lo cual precisó que el encuentro se realizará en la sede del Ejecutivo federal.
“Aquí en Palacio Nacional. Es una visita de Estado”, señaló Sheinbaum al ser cuestionada sobre la sede del encuentro. La mandataria mexicana cursó la invitación formal a Lee Jae-myung para esta gira bilateral.
Comercio, cultura y educación, los ejes de la cumbre
La reportera consultó a la presidenta si se mantienen los mismos temas de la agenda previamente anunciada. “Sí, todos los temas, en particular la comercial, cultural, educativa”, contestó Sheinbaum, sin ampliar detalles sobre acuerdos específicos.
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De acuerdo con información de la oficina del asesor de Seguridad Nacional surcoreano, Wi Sung-lac, la cumbre buscará ampliar el comercio y la inversión bilateral, reforzar cadenas de suministro y avanzar en cooperación sobre inteligencia artificial, digitalización, industria aeroespacial y defensa.
Wi destacó que en México operan 560 empresas surcoreanas, cifra que posiciona al país como el principal socio comercial de Corea del Sur en América Latina. El funcionario también señaló el interés de Seúl en la eventual participación surcoreana en los planes de modernización militar de México.
México es el mayor mercado de K-pop en América Latina
La dimensión cultural de la visita cobra relevancia luego del encuentro de Sheinbaum con la agrupación BTS el pasado mes de mayo en México. Wi subrayó que “México es el mayor mercado de K-pop de América Latina y también el principal importador de la región tanto de cosméticos como de comida surcoreana”.
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El asesor surcoreano añadió que esa popularidad se encuentra “en su punto más alto” y que Seúl planea usar a México como plataforma estratégica para expandir su presencia cultural en el resto de América Latina.
El itinerario completo de Lee Jae-myung en México
Lee Jae-myung arribará a la Ciudad de México la noche del miércoles 23 de septiembre. Su agenda oficial inicia el jueves 24 con una ofrenda floral en el Monumento a los Niños Héroes, en el Bosque de Chapultepec.
Posteriormente, el mandatario surcoreano asistirá a la ceremonia de bienvenida oficial en Palacio Nacional, previa a las conversaciones bilaterales uno a uno y en formato ampliado con Sheinbaum. Tras las pláticas, ambos gobiernos realizarán el intercambio de memorandos de entendimiento, seguido de un almuerzo y una conferencia de prensa conjunta.
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La misma noche del jueves, Lee ofrecerá una cena con miembros de la comunidad coreana radicada en México. El viernes 25 de septiembre, el presidente surcoreano participará en un foro empresarial en el World Trade Center de la Ciudad de México y visitará la sede de la K-Expo, evento donde Corea del Sur presenta sus programas de inversión en el país.
Energía y minerales críticos, otro frente de la negociación
Corea del Sur busca diversificar su suministro energético ante las disrupciones derivadas del conflicto en Medio Oriente. México, con reservas de petróleo crudo y minerales estratégicos, aparece como un socio potencial en esa diversificación.
Durante la cumbre, ambos gobiernos discutirán mecanismos de cooperación en materia de energía y cadenas de suministro de minerales críticos, según información difundida por la oficina del asesor de Seguridad Nacional de Corea del Sur.
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Lee Jae-myung concluirá su visita de Estado la mañana del sábado 26 de septiembre, cuando emprenda el regreso a Seúl tras cerrar la agenda con el foro empresarial y la visita a la K-Expo del viernes.
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