Muerte del hijo de Aylín Mujica pudo haberse evitado: cómo pasó de tener neumonía a formar un coágulo en el pulmón

Muerte del hijo de Aylín Mujica pudo haberse evitado: cómo pasó de neumonía a formar un coágulo en el pulmón (RS)

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La muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, ocurrió tras un cuadro de neumonía que no habría sido detectado a tiempo y que derivó en fallas múltiples de órganos, además de un coágulo en el pulmón, según los resultados de la autopsia compartidos por la actriz.

El joven DJ, conocido como Maahez, colapsó el 16 de julio mientras estaba en una playa de Barbados. El dictamen permite establecer una causa médica, aunque no determina por sí mismo si el desenlace pudo prevenirse.

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La actriz y villana de telenovelas informó que los estudios forenses eran necesarios para autorizar la cremación y trasladar las cenizas de su hijo a Estados Unidos. Mauro Menéndez tenía 30 años y se encontraba en Barbados cuando presentó una crisis que obligó a su traslado de emergencia a un hospital.

La familia prevé depositar sus cenizas en el Cementerio Submarino Neptuno, frente a las costas de Florida. El sitio alberga restos cremados en estructuras que también funcionan como arrecifes artificiales.

Aylín Mujica atribuye el fallecimiento a una neumonía y fallas orgánicas

La actriz comparte que la autopsia concluye que su hijo murió a causa de “fallos de órganos” relacionados con una neumonía. También señala que los médicos detectaron un coágulo en el pulmón.

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“Lo de la autopsia que le hicieron fue que murió producto de fallos de órganos, producto de una neumonía que él tenía. Tenía un coágulo en el pulmón porque agarró un avión y esa altura le provocó más problemas a otros órganos”, explicó la famosa.

La actriz cubana honró la memoria de su hijo el día de su cumpleaños (Instagram / aylinmujic)

La relación entre una neumonía grave y los coágulos es un fenómeno médico documentado. Las infecciones pulmonares pueden desencadenar una respuesta inflamatoria intensa que altera el sistema de coagulación y favorece la formación de trombos dentro de los vasos sanguíneos.

Un estudio publicado por Dove Medical Press sobre pacientes con neumonía grave señala que la disfunción de coagulación aparece con frecuencia en estos casos. La inflamación activa la cascada de coagulación y puede generar microtrombos que agravan el daño pulmonar y la falla de otros órganos.

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La inflamación puede activar la formación de trombos

La neumonía no sólo afecta los alvéolos, las estructuras pulmonares encargadas del intercambio de oxígeno. Una infección severa también puede alterar el comportamiento de las plaquetas, las proteínas de la sangre y las células que recubren los vasos sanguíneos.

El organismo libera sustancias inflamatorias, entre ellas citoquinas, para combatir bacterias o virus. Esa reacción puede activar una respuesta llamada inmunotrombosis: el cuerpo forma redes de fibrina para contener al agente infeccioso, pero el mecanismo puede salirse de control.

Cuando eso ocurre, los coágulos pueden bloquear vasos pequeños en los pulmones. La circulación pierde capacidad para llevar oxígeno a los tejidos y los órganos comienzan a resentir la falta de oxigenación.

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El endotelio, la capa interna de los vasos sanguíneos, también puede lesionarse por la infección y la inflamación. Esa lesión facilita que las plaquetas se agrupen y formen trombos.

Las defensas naturales que disuelven pequeños coágulos pueden disminuir durante un proceso infeccioso grave. El resultado es una combinación de mayor producción de trombos y menor capacidad del cuerpo para eliminarlos.

El Mauro Menéndez colapso en una playa de Barbados

Mujica relata que su hijo estaba con amigos en una playa de la isla caribeña cuando sufrió un colapso. La actriz describe que el joven presentó convulsiones antes de recibir atención médica.

“Estaba en la playa viendo el atardecer, colapsó y le dio un ‘heart attack’, un ataque, un infarto”, cuenta la presentadora.

La madre de Mauro Menéndez sostiene que la ambulancia tardó en llegar. De acuerdo con su relato, esa demora habría prolongado la falta de oxígeno en el cuerpo del DJ antes de que ingresara al hospital.

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“Convulsionó en tres ocasiones y tuvo que ser trasladado de emergencia”, recuerda Mujica sobre los minutos previos a la atención médica.

Mujica relata que su hijo estaba con amigos en una playa de la isla caribeña cuando sufrió un colapso. La actriz describe que el joven presentó convulsiones antes de recibir atención médica. (Instagram / aylinmujic)

Los médicos habrían aplicado maniobras de reanimación en varias ocasiones. El cuadro ya incluía afectaciones respiratorias, neurológicas y cardiovasculares, según la versión compartida por la actriz tras conocer el dictamen forense.

Los viajes prolongados pueden aumentar el riesgo de embolia pulmonar

La autopsia reportada por Mujica vincula el deterioro de su hijo con la neumonía y con un coágulo en el pulmón. La actriz también menciona un viaje aéreo reciente, aunque los datos conocidos no permiten establecer con certeza que el vuelo haya sido la causa directa de la trombosis.

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Los viajes largos pueden favorecer la inmovilidad, uno de los factores asociados con la formación de coágulos en las piernas. Si un trombo se desprende, puede viajar al pulmón y provocar una embolia pulmonar.

La Mayo Clinic advierte que la falta de aire repentina después de un viaje largo en avión o automóvil puede ser una señal de un coágulo pulmonar. La institución también identifica el dolor de pecho, el desmayo, la confusión y la coloración azulada en labios o uñas como síntomas que requieren atención de urgencia.

En el caso de una neumonía, la falta de oxígeno añade otro factor de riesgo. La hipoxia puede alterar la función de las células y favorecer un estado de hipercoagulabilidad, mientras que el reposo prolongado disminuye la circulación de la sangre.

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La autopsia no prueba que el desenlace fuera evitable

La detección temprana de una neumonía, la valoración de los niveles de oxígeno y la identificación de factores de riesgo trombótico pueden modificar la atención médica de un paciente. Aun así, sólo el expediente clínico completo, los estudios de imagen, los análisis de laboratorio y la evaluación de especialistas permitirían determinar si el caso de Mauro Menéndez pudo evitarse.

Mujica rechaza atribuir la muerte de su hijo al uso de cigarrillos electrónicos. “Yo no puedo decir que fue el vape, aunque creo que es algo muy dañino”, declara.

El padre del joven, el músico cubano Osamu Menéndez, había mencionado antes esa posibilidad. La información difundida por la actriz apunta a que el dictamen patológico ubica la neumonía, el coágulo pulmonar y el fallo multiorgánico como los elementos centrales del fallecimiento.

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