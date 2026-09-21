Jorge Hank, Víctor Lagunas y “El Chikilin” de la Patrulla Espiritual sorprenden en redes tras reunión en Tijuana (RS)

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Una fotografía en la que aparecen Jorge Hank Rhon, el periodista Víctor Lagunas y Jesús Ignacio Osuna Torres, “El Chikilín”, de la Patrulla Espiritual, durante un evento público en Tijuana, comenzó a generar comentarios y viralidad en redes sociales.

La imagen llama la atención de internutas en redes sociales en un momento en el que el nombre de Hank Rhon vuelve a aparecer en la conversación pública rumbo a la próxima elección estatal de Baja California en 2027 y la popularidad del periodista y del activista.

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La presencia de Víctor Lagunas y de “El Chikilín” junto a Hank provocó que algunos usuarios interpretaran la fotografía como una reunión no esperada.

Internutas y segudiores de de los tres perosnajes públicos han comentado en sus redes sociales oficiales que el momento es un “crossover” inesperado.

Hasta el momento no hay información pública verificada que permita afirmar que la coincidencia represente una alianza, respaldo electoral o acuerdo entre los tres.

Tampoco existe, con la información disponible, una candidatura de Hank Rhon confirmada para la elección de 2027.

Lo cierto es que la fotografía no pasó desapercibida y se suma a la conversación que comienza a tomar fuerza en Baja California conforme se acerca el proceso electoral de 2027.

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Quién es Jorge Hank Rhon

Jorge Hank Rhon nació en Toluca, Estado de México, el 28 de enero de 1956. Es ingeniero mecánico electricista, empresario y político, dueño de Grupo Caliente, la compañía de apuestas deportivas más grande de México, que incluye el hipódromo Agua Caliente, un canódromo, hoteles y un zoológico privado.

Fue presidente municipal de Tijuana entre diciembre de 2004 y febrero de 2007. Es hijo del político priista Carlos Hank González, fundador del llamado Grupo Atlacomulco, de quien heredó negocios y relaciones políticas.

Hank Rhon compitió dos veces por la gubernatura de Baja California: en 2007 con el PRI y en 2021 con el Partido Encuentro Solidario (PES), en ambas ocasiones quedó en segundo lugar. En julio de 2026 dijo que se retiraba de la política porque “ya mi época pasó” y que sus hijos continuarían el proyecto familiar. Sin embargo, para septiembre de 2026 su nombre volvió a perfilarse como una posibilidad para la contienda de 2027.

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Quién es Víctor Lagunas

Víctor Lagunas Peñaloza, de 39 años, es originario de Tijuana. Es fundador y director de TJ Comunica, medio digital que creó en junio de 2019 y que hoy suma más de 100 millones de vistas mensuales entre TikTok, Facebook, Instagram y YouTube, de acuerdo con La Crónica.

Antes de dedicarse al periodismo digital, fungió como asesor político especializado en manejo de crisis y redes sociales. Conduce el pódcast “Y Esta es la Historia con Víctor Lagunas”, donde ha entrevistado a figuras como Eduin Caz, de Grupo Firme, y el boxeador Jaime Munguía.

Lagunas, conocido también como “El Tigrito”, ha sido señalado por La Cronista por contratos de comunicación con el ayuntamiento de Tijuana, cuyo entonces alcalde, Ismael Burgueño, fue imputado por la Fiscalía General de la República en noviembre de 2025. En agosto de 2024 denunció ante la FGR un incendio en la mueblería de sus padres, que vinculó con su labor periodística.

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El Chikilín enfrenta una investigación por homicidio en la Patrulla Espiritual

Jesús Ignacio Osuna Torres, “El Chikilín”, es originario de Culiacán, Sinaloa, y llegó a Tijuana en enero de 2023. Lidera la Patrulla Espiritual, un movimiento que recorre las calles para “levantar” a personas en situación de calle con adicciones e internarlas en la clínica de rehabilitación Jireh.

Osuna Torres suma más de 12.3 millones de seguidores en redes sociales. Declaró en 2024 encabezar una organización con cerca de 800 personas, financiada con cuotas de hasta 10,000 pesos mensuales por interno, según Los Ángeles Press.

El 4 de septiembre de 2026 la Comisión Estatal contra los Riesgos Sanitarios suspendió la Clínica Jireh tras la muerte de un interno, hecho por el que dos hombres fueron detenidos. “El Chikilín” negó ser dueño o fundador de Jireh y afirmó ser solo “propietario de la imagen de Patrulla Espiritual”, según declaró en video.

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También negó responsabilidad en los homicidios vinculados con el centro y rechazó acusaciones de lavado de dinero, al asegurar que 7.2 millones de pesos recibidos se destinaron a becas para personas en rehabilitación.