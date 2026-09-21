México

Por qué dormir con calcetines cambia la calidad del sueño

Un hábito nocturno poco valorado podría influir en la duración y calidad del sueño, según un estudio científico que analizaron especialistas de distintas instituciones médicas

La temperatura corporal desciende de manera natural cada noche antes de dormir. (Visuales IA)
La temperatura corporal desciende de manera natural cada noche antes de dormir. (Visuales IA)
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Dormir con calcetines puede mejorar la calidad del sueño porque calienta los pies y activa un mecanismo natural del cuerpo llamado vasodilatación distal.

Investigadores de la Universidad Nacional de Seúl, en Corea del Sur, comprobaron en un estudio publicado en la revista científica Journal of Physiological Anthropology que las personas que dormían con calcetines conciliaban el sueño 7.5 minutos antes y dormían 32 minutos más que quienes dormían sin ellos.

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El fenómeno ocurre porque el cuerpo necesita bajar su temperatura interna para entrar en fases profundas de sueño, y calentar los pies acelera ese proceso.

Persona durmiendo en una cama con almohada, cubierta por un edredón de retazos y múltiples mantas. Una lámpara de mesa ilumina la mesita de noche.
La vasodilatación es el mecanismo que permite liberar calor por la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio surcoreano midió el efecto exacto de calentar los pies

La investigación, realizada por Yelin Ko y Joo-Young Lee, sometió a seis hombres jóvenes a dos condiciones de sueño: con calcetines puestos y sin ellos, durante siete horas en un cuarto con temperatura fresca de 23 grados centígrados.

Los resultados, publicados en el estudio disponible en la plataforma PubMed, perteneciente a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, respalda esta explicaciónmostraron mejoras en varios indicadores.

Una persona duerme boca abajo en una cama oscura con dos almohadas, una bajo la cabeza y otra bajo el abdomen, junto a una ventana nocturna sin luces.
Seis hombres jóvenes participaron en el experimento que dio origen a este hallazgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eficiencia del sueño aumentó 7.6% en los participantes que usaron calcetines. El número de despertares nocturnos se redujo 7.5 veces en comparación con quienes durmieron sin ellos, según el mismo estudio.

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Los pies de quienes usaron calcetines mantuvieron una temperatura 1.3 grados más alta durante toda la noche.

Sin embargo, el estudio precisa que no hubo cambios significativos en la temperatura central del cuerpo, lo que indica que el beneficio no viene de “calentar todo el cuerpo”, sino de un mecanismo más específico.

Un médico de bata blanca sentado frente a tres pantallas de ordenador, usa teclado y ratón; las pantallas muestran gráficos de ondas y patrones de datos digitales.
Los estudios sobre calcetines nocturnos continúan ampliándose con nueva evidencia.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué calentar los pies ayuda a que el cerebro entienda que es hora de dormir

La Clínica Cleveland, hospital académico de Estados Unidos, explica el mecanismo detrás de este efecto en su portal de salud.

Cuando los pies se calientan, los vasos sanguíneos de la piel se dilatan en un proceso llamado vasodilatación distal.

Esa dilatación permite que el calor salga del cuerpo con mayor facilidad, lo que ayuda a bajar la temperatura corporal central. Ese descenso de temperatura es justamente la señal biológica que el cerebro interpreta como el momento de dormir.

Una persona con camisa clara sostiene un calcetín multicolor a rayas y puntos en la mano izquierda y un calcetín azul oscuro en la derecha. Fondo claro.
Dormir con los pies fríos puede prolongar el tiempo que toma quedarse dormido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es parte de la regulación de temperatura de tu cuerpo. Cuando tus vasos sanguíneos se abren, liberan más calor. Esto disminuye la temperatura central de tu cuerpo y ayuda a indicar que es hora de dormir”, explica la especialista citada por la Clínica Cleveland.

Un estudio publicado en la revista Physiology & Behavior y disponible en PubMed respalda esta explicación.

El texto detalla que el enfriamiento corporal y el inicio del sueño ocurren de manera simultánea, y que calentar la piel de las manos y los pies puede acortar el tiempo que tarda una persona en quedarse dormida.

Piernas y pies con medias de punto de una persona sentada. Un hogar a leña encendido, leña apilada, una taza en una mesa y una lámpara.
Los calcetines de algodón permiten que la piel respire mejor durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto no es igual para todas las personas

Los estudios coinciden en que calentar los pies antes de dormir favorece el proceso natural de enfriamiento corporal necesario para conciliar el sueño.

Pero también advierten que la sensibilidad al frío y al calor varía de una persona a otra, por lo que la recomendación de usar calcetines no funciona de la misma manera en todos los casos.

Calcetines con patrones de rayas en colores amarillo, morado, verde, rojo y negro sobre un fondo gris con textura de acuarela.
Los calcetines ajustados pueden interrumpir la circulación en lugar de ayudar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas de la Clínica Cleveland recomiendan quitarse los calcetines si generan demasiado calor o incomodidad durante la noche, ya que el objetivo final es lograr un descenso gradual de la temperatura corporal, no un sobrecalentamiento que termine interrumpiendo el descanso.

La Clínica Mayo recomienda acudir con un especialista si las dificultades para dormir son frecuentes, ya que podrían derivar de una condición médica de fondo.

La UNAM recomienda dormir boca arriba como la postura más saludable para la columna. (Youtube)

La institución señala que identificar y tratar esa causa específica puede ayudar a mejorar la calidad del descanso de forma más efectiva que ajustes generales como el uso de calcetines o el control de la temperatura del cuarto.

La temperatura del cuarto también determina si los calcetines funcionan

La Clínica Mayo, uno de los centros médicos más reconocidos de Estados Unidos, recomienda mantener el cuarto fresco, oscuro y silencioso como parte de los hábitos básicos para dormir bien.

Según el doctor Timothy Morgenthaler, especialista en medicina del sueño de esa institución, la mayoría de las personas descansa mejor con temperaturas ambiente de entre 20 y 24 grados centígrados.

Una persona duerme boca abajo en una cama oscura con dos almohadas, una bajo la cabeza y otra bajo el abdomen, junto a una ventana nocturna sin luces.
La lana merino es uno de los materiales más recomendados para dormir abrigado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Morgenthaler también señaló que las fibras naturales, como el algodón, regulan mejor la temperatura corporal durante la noche que las fibras sintéticas, como el poliéster. Esto explica por qué el material del calcetín puede influir tanto como el hecho de usarlo o no.

La Clínica Cleveland coincide en esta recomendación y sugiere usar calcetines de algodón, lana merino o bambú, evitando materiales sintéticos que retienen más humedad.

También recomienda que los calcetines sean holgados, ya que los ajustados pueden interrumpir la circulación e incomodar en lugar de ayudar.

Ilustración de una persona acostada en una cama con líneas que simulan brisa, un termómetro y estrellas sobre un fondo azul.
No todas las personas responden igual al uso de calcetines nocturnos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud no tiene una recomendación específica para la noche

Otro estudio disponible en PubMed que analiza la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante el sueño señala que la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuenta con lineamientos sobre la temperatura máxima recomendada para espacios interiores durante el día, fijada en 26 grados centígrados, pero no existen directrices equivalentes específicas para la noche.

Ilustración de acuarela de una persona durmiendo en cama desde arriba. Flechas azules y rojas indican termorregulación. Incluye un termómetro, reloj y planta.
La Clínica Mayo recomienda mantener el cuarto oscuro, fresco y silencioso para dormir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo estudio encontró que las temperaturas nocturnas superiores a 24 grados centígrados se asocian con mayor estrés fisiológico en personas adultas mayores, incluyendo cambios en la frecuencia cardíaca durante el sueño.

Esto sugiere que el punto óptimo de temperatura varía según la edad de cada persona.

La UNAM confirma que la temperatura corporal es clave para un sueño de calidad

En México, la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM realizó en marzo de 2026 una jornada académica por el Día Mundial del Sueño, según informó la Gaceta de la Facultad de Medicina.

La clínica lleva más de 25 años dedicada a la investigación y atención de problemas relacionados con el descanso.

Una mujer duerme en una cama bajo un edredón claro, sobre una almohada blanca y con la cabeza apoyada en sus manos.
La ciencia del sueño analiza constantemente el vínculo entre temperatura y descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta unidad reúne a especialistas que abordan de manera constante la relación entre los hábitos nocturnos, el entorno y la calidad del sueño en la población mexicana, un campo donde la temperatura corporal ocupa un lugar central dentro de los factores que los expertos analizan.

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