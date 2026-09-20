Acusan a Gema Garoa de La Casa de los Famosos de comprar seguidores fantasmas, su equipo reacciona

La actriz tiene un gran historial en su paso por las telenovelas. (LCDLFM)

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El equipo de Gema Garoa, participante de La Casa de los Famosos México, responde a las acusaciones de que la actriz habría comprado bots para inflar sus seguidores en redes sociales, en medio de la recta final del reality a días de la gran final de la temporada 2026.

La denuncia surge después de que un conductor de televisión originario de Tamaulipas, mismo estado de la actriz, revisara su perfil de Instagram y detectara un crecimiento considerable en el número de seguidores desde su ingreso al programa. La cuenta acumula actualmente más de 770,000 seguidores, cifra que según el conductor incluye un porcentaje significativo de perfiles sospechosos.

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El conductor identificó cuatro características compartidas entre los nuevos seguidores: provienen de cuentas recién creadas, carecen de foto de perfil, no tienen publicaciones y siguen a pocas personas con pocos seguidores propios. Citando al sitio de ciberseguridad Kaspersky, explicó que estos patrones corresponden a la definición técnica de un bot, programa que ejecuta tareas repetitivas y automatizadas.

Gema Garoa aseguró su inmunidad en La Casa de los Famosos México tras subastar el 100% del presupuesto de comida. (Captura de pantalla )

¿Gema Garoa compró bots? La reacción dividida de los usuarios en redes

“Oigan, en redes sociales usuarios están detectando que Gema Garoa está subiendo de seguidores en sus perfiles, pero la mayoría son cuentas falsas o bots”, señaló el conductor en el video que desató la polémica.

La denuncia generó respuestas encontradas entre los usuarios de Instagram. Algunos internautas defendieron su condición de seguidores reales con comentarios como “yo también la empecé a seguir y no soy un bot” y “nunca en mi vida me habían dicho bot”, mientras otros perfiles sin foto ni publicaciones reafirmaron: “yo no tengo ni nombre ni fotos de perfil, pero soy totalmente real”.

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Las acusaciones se suman a otro señalamiento reciente que vincula a la producción del reality con presuntas irregularidades en el proceso de votación, aunque hasta el momento estos cuestionamientos corresponden únicamente a interpretaciones en redes sociales sin confirmación oficial.

¿Gema Garoa es la habitante ideal de un reality 24/7? Fans de LCDLF explican por qué votar por ella en esta gala (ViX)

Equipo de Gema Garoa responde a la polémica

El equipo de trabajo de la actriz emitió un comunicado este 20 de septiembre en el que hace un llamado a una competencia limpia dentro del programa. En el documento, el equipo sostiene que Garoa también habría sido víctima de manipulación mediante bots en encuestas dirigidas en su contra.

“Creemos profundamente en una competencia justa; las redes sociales y las comunidades digitales tienen hoy un peso enorme en la conversación pública alrededor de un reality, por lo que cualquier posible intento de manipular artificialmente métricas, tendencias o percepciones merece ser revisado con seriedad y transparencia”, señala el comunicado del equipo de Gema Garoa.

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El texto aclara que la intención no es desacreditar a ningún otro habitante de la casa, sino defender que el respaldo del público hacia cada participante se refleje de manera genuina. El equipo pidió a la producción de La Casa de los Famosos México revisar los comportamientos digitales sospechosos para garantizar una comunicación transparente con la audiencia.

Comunicado de la agencia de Gema Garoa sobre los bots (Instagram)

La tensión dentro de La Casa de los Famosos México se agrava

La controversia por los bots coincide con un momento de fricción interna para la actriz dentro del reality. Garoa compró la inmunidad utilizando el 100% del presupuesto disponible para la casa, decisión que impidió a sus compañeros adquirir despensa durante la semana.

La medida rompió la alianza entre Gema Garoa y Karina Torres, quien se sintió traicionada por su entonces amiga cercana dentro de la competencia. El único habitante que respaldó públicamente la decisión fue Ese Pérez, quien incluso discutió con Yahir al calificar de exagerada la molestia por el recorte en la comida.

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El creador de contenido Aldo Rendón, invitado reciente al programa, cuestionó también la jugada de la actriz. “Se me hace muy feo que compren con dinero que no es de ustedes”, declaró Rendón sobre la estrategia de Garoa para asegurar su lugar en la competencia rumbo a la final.