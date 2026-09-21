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Filtran nombres de los conductores que serían despedidos de La Casa de los Famosos México

La temporada 2026 de La Casa de los Famosos México ha provocado todo tipo de controversias, y aunque los números de rating indican que el reality es uno de los más vistos en televisión abierta, rumores indican que para la próxima edición habrá muchos cambios, tanto en la producción como en la conducción.

Diferentes versiones aseguran que Rosa María Noguerón saldría del proyecto para refrescar la producción y el formato, pero no sería el único cambio que estarían planteando en los altos mandos de Televisa y Endemol, ya que también habría movimientos en la conducción.

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Los conductores actuales de La Casa de los Famosos México son: Galilea Montijo, Diego de Erice, Odalys Ramírez, Wendy Guevara, Marie Claire Harp y Ricardo Margaleff

Wendy Guevara dejaría de ser conductora de La Casa de los Famosos México

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff podrían salir del equipo de conducción de La Casa de los Famosos México en su próxima edición, de acuerdo con versiones difundidas por la conductora Ana Lu Salazar. La producción, encabezada por Rosa María Noguerón —cuya continuidad también está en duda—, no confirma ni desmiente los señalamientos.

Guevara y Margaleff conducen actualmente la transmisión 24/7 de ViX durante la cuarta temporada del reality de Televisa. Según Salazar, la eventual renovación del equipo no se limitaría a la salida de Noguerón, sino que alcanzaría también a algunos de los rostros encargados de las pre y postgalas.

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“Lo que yo me enteré es que llamaron a Wendy y Margaleff y les notificaron que ya no querían que estuvieran en las pre y postgalas porque pues no dan resultados”, dijo la conductora.

La razón por la que Wendy Guevara saldría de La Casa de los Famosos México

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

El youtuber Jorge Carbajal retoma la versión de Salazar y la asocia a declaraciones que Wendy Guevara y Marie Claire habrían hecho durante las transmisiones del programa. El periodista sostiene que esos comentarios generaron críticas entre la audiencia del reality y habrían influido en la evaluación interna sobre el futuro del equipo de conducción.

“No ha gustado que no hacen diversión, no hacen comedia, no hacen algo entretenido en la pregala y en la post-gala. Ya es nada más estarse haciendo comentarios muy ofensivos, fuera de lugar, principalmente entre Wendy y Marie Claire”, comentó Carbajal.

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Hasta el momento no existe un comunicado oficial de Televisa, de Endemol ni de los conductores señalados que confirme cambios en la plantilla. La información corresponde únicamente a rumores en circulación.

Rosa María Noguerón terminaría la temporada actual sin continuar en la siguiente

Rosa María Noguerón aparece frente al logotipo del programa La Casa de los Famosos México 2026 con un sello rojo que dice Fuera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La periodista Flor Rubio informó en su canal de YouTube que TelevisaUnivisión ya realiza llamadas a otros productores para tomar las riendas de la quinta temporada, luego de las críticas que acumuló la edición actual por la falta de contenido y las decisiones de producción.

Según Rubio, Rosa María Noguerón continuaría al frente hasta el cierre de la edición en curso, pero no se contempla un cambio inmediato. “Esta temporada terminaría con el equipo que ya lo está realizando”, señaló la periodista, quien aclaró que se trata de un rumor y no de una decisión confirmada.

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Rubén Galindo y Andrea Rodríguez suenan como los principales reemplazos

Los dos nombres con más fuerza para sustituir a Noguerón son Rubén Galindo, productor con experiencia en realities, y Andrea Rodríguez, actual productora del programa Hoy.

La productora Rosa María Noguerón posa para la cámara, destacando su rol esencial en el exitoso reality show La Casa de los Famosos México. (Instagram: Rosa María Noguerón)

La carga de trabajo de Rodríguez en Hoy representa un obstáculo para su llegada al proyecto. “Tiene mucha chamba con el programa Hoy, me parecería complicadísimo hacer ambas cosas”, explicó Rubio sobre la productora.

SDP Noticias amplía la lista de posibles sustitutos con dos nombres adicionales: Miguel Ángel Fox, actual productor de Supernova, y Lalo Suárez, productor de Me Caigo de Risa.

La producción también enfrenta críticas por el manejo de dinámicas y del elenco

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México acumula señalamientos desde distintos frentes. Además de las versiones sobre la salida de Noguerón, circulan denuncias sobre un presunto fraude en la eliminación de Masad Altamimi, así como reclamos por una supuesta negativa de atención médica a Cynthia Klitbo dentro de la casa.

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Acusan de fraude a La Casa de los Famosos México tras salida de Masad Altamimi, destapan quién era la verdadera eliminada

Estos cuestionamientos se suman al descontento de una parte de la audiencia con el elenco y las dinámicas implementadas esta temporada, que ya había generado especulación sobre un posible recorte del programa por parte de Televisa.

¿Cuándo es la final de La Casa de los Famosos México 2026?

El desenlace de la temporada se acerca. Los habitantes que permanecen en competencia deberán sortear nominaciones, juegos y restricciones de presupuesto antes de la gala final, prevista para el 4 de octubre, cuando se conocerá al ganador.

El premio de esta edición asciende a 4,000,000 de pesos, la misma cantidad que en la temporada anterior obtuvo Aldo de Nigris. La producción no ha señalado si los cambios en la conducción, de concretarse, aplicarían antes del cierre de la temporada actual o hasta la siguiente edición.

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