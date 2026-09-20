Aylín Mujica confirma la causa de muerte de su hijo Mauro tras conocer los resultados de la autopsia

Aylín Mujica reveló los hallazgos de la autopsia practicada a su hijo Mauro Menéndez y detalló las complicaciones médicas que provocaron su fallecimiento en Barbados. (Instagram)

Guardar

La actriz Aylín Mujica compartió los resultados de la autopsia practicada a su hijo Mauro Menéndez en la isla de Barbados, donde el joven músico falleció a los 30 años tras sufrir fallas en múltiples órganos provocadas por un cuadro de neumonía no detectado a tiempo.

El dictamen forense completado en el país caribeño fue un requisito legal indispensable para autorizar la cremación del cuerpo y coordinar el traslado de los restos hacia Estados Unidos, debido a la ciudadanía estadounidense del DJ profesional conocido en la industria de la música como Maahez.

PUBLICIDAD

Las cenizas del joven serán depositadas en el Cementerio Submarino Neptuno, un complejo ceremonial ubicado frente a las costas de Florida, debido a la afición del músico por la fauna marina y elementos ornamentales alegóricos a leones y representaciones espaciales.

La neumonía y un coágulo pulmonar provocaron el colapso

El informe médico determinó que el deterioro pulmonar del joven se agravó de forma acelerada durante un viaje aéreo reciente, debido a las condiciones de presión atmosférica dentro de la cabina de la aeronave antes de su llegada al territorio insular.

La actriz detalló las conclusiones médicas obtenidas tras la revisión de los análisis forenses practicados por las autoridades sanitarias de la isla.

“Lo de la autopsia que le hicieron fue que murió producto de fallos de órganos, producto de una neumonía que él tenía. Tenía un coágulo en el pulmón porque agarró un avión y esa altura le provocó más problemas a otros órganos”, explicó la artista.

PUBLICIDAD

El colapso físico repentino ocurrió mientras el joven compartía un momento al aire libre en la costa caribeña junto a un grupo de amigos cercanos.

“Estaba en la playa viendo el atardecer, colapsó y le dio un ‘heart attack’, un ataque, un infarto”, relató la presentadora.

Los análisis médicos confirmaron que la afección respiratoria derivó en complicaciones cardiovasculares súbitas que imposibilitaron la recuperación del paciente tras su ingreso hospitalario de urgencia.

El dictamen forense determinó que Mauro Menéndez sufrió un fallo multiorgánico derivado de un cuadro severo de neumonía y un coágulo pulmonar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las demoras en la atención médica de emergencia complicaron la oxigenación de Mauro

El evento de salud se presentó de manera intempestiva mientras el artista permanecía en la zona de playa de la isla caribeña.

Durante los minutos previos a su traslado, el joven presentó crisis convulsivas repetidas en presencia de sus acompañantes.

“Convulsionó en tres ocasiones y tuvo que ser trasladado de emergencia”, recordó la madre del músico al reconstruir la secuencia de los hechos.

PUBLICIDAD

El tiempo de respuesta de los servicios de asistencia médica locales prolongó la falta de oxigenación en el organismo del paciente antes de su arribo a la unidad hospitalaria.

La tardanza en la llegada de la ambulancia derivó en un cuadro severo de anoxia que afectó la función cerebral y vascular del joven.

Los médicos de guardia aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en múltiples oportunidades para intentar estabilizar los signos vitales del paciente sin lograr revertir el fallo multiorgánico.

El joven DJ de 30 años se desvaneció en una playa de la isla caribeña tras presentar varias crisis convulsivas antes de su traslado hospitalario. (IG)

Aylín Mujica descartó la vinculación directa del vapeador en el dictamen forense

Las conclusiones forenses permitieron a la familia esclarecer las especulaciones públicas que surgieron tras el fallecimiento del artista el pasado 16 de julio.

El padre del joven, el músico cubano Osamu Menéndez, había señalado con anterioridad que el uso de cigarrillos electrónicos pudo influir en el deterioro pulmonar de su hijo.

PUBLICIDAD

La actriz precisó la postura de la familia frente a las versiones que atribuyeron el deceso al uso de dispositivos de vapeo.

“Yo no puedo decir que fue el vape, aunque creo que es algo muy dañino”, declaró la artista al abordar las hipótesis sobre la conducta respiratoria de su hijo.

El informe patológico oficial ratificó que la causa primaria del deceso fue el proceso infeccioso pulmonar y no una intoxicación por sustancias vinculadas al vapeo.

La aclaración médica puso fin a las dudas manifestadas por miembros del entorno familiar tras el deceso del productor musical en el extranjero.

La actriz aclaró ante los medios de comunicación que el informe patológico oficial no atribuyó el deceso al uso de cigarrillos electrónicos. (Instagram / aylinmujic)

Las cenizas reposarán en un cementerio submarino en las costas de Florida

La conclusión de los trámites consulares en la isla del Caribe facilitó la cremación del cuerpo y la preparación del traslado internacional de las cenizas.

PUBLICIDAD

El destino final de los restos fue seleccionado por la familia en función de las aficiones personales del DJ durante su vida profesional.

El Cementerio Submarino Neptuno abarca una estructura sumergida diseñada para albergar cenizas en arrecifes artificiales cerca de la costa estadounidense.

El sitio ceremonial cuenta con esculturas de leones y figuras místicas que coinciden con los intereses artísticos y la estética que el joven utilizaba en sus producciones musicales.

Los restos del productor musical serán depositados en el Cementerio Submarino Neptuno debido a su afición por el mar y los elementos marinos. (Instagram / aylinmujic)

El traslado definitivo de la urna funeraria hacia Estados Unidos permanece en desarrollo a la espera de la liberación de los certificados sanitarios finales.

La familia del músico prevé realizar una ceremonia privada en Florida una vez que concluyan los trámites gubernamentales pendientes entre ambos países.

El legado profesional de Mauro Menéndez abarcó producciones discográficas y presentaciones en festivales internacionales bajo el seudónimo artístico Maahez.