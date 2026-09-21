Churros de avena en freidora de aire: receta reducida en calorías, idea para un antojo saludable

Un plato de churros de avena cocinados sin aceite se sirve junto a una taza de chocolate caliente sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Crujientes por fuera, tiernos por dentro y sin necesidad de freír: estos churros de avena sin aceite en freidora de aire son una alternativa ligera para disfrutar de un antojo dulce en pocos minutos.

Los churros se suelen servir calientes, con azúcar y canela, acompañados de café con leche o chocolate a la taza. Esta versión mantiene ese gesto tradicional, pero sustituye la fritura por una cocción con aire caliente.

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Son tiras dulces elaboradas con harina de avena, huevo y agua. La técnica consiste en formar una masa espesa, escudillarla con manga pastelera y dorarla en la freidora de aire sin añadir aceite.

Un video tutorial muestra la preparación paso a paso de churros caseros. En las imágenes se observa el proceso de mezcla de ingredientes en una olla y un recipiente, la formación de las piezas utilizando una manga pastelera sobre una bandeja de horneado, y el rebozado final de los churros en una mezcla de canela. (Ytb: pizcadesabor)

Receta de churros de avena hechos en freidora de aire

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos.

Preparación: 15 minutos.

Reposo: 5 minutos.

Cocción: 10 minutos.

Ingredientes

150 g de harina de avena. 300 ml de agua. 1 huevo. 1 cucharada de miel o edulcorante al gusto. 1 cucharadita de canela molida. 1 pizca de sal. Canela y edulcorante para decorar, opcional.

Cómo hacer churros de avena sin aceite en freidora de aire, paso a paso

Coloca el agua, la sal y la miel en un cazo. Calienta a fuego medio hasta que el agua empiece a hervir. Retira el cazo del fuego. Añade la harina de avena de una sola vez. Remueve con una espátula hasta obtener una masa compacta y sin grumos. Deja templar la masa durante 5 minutos. Añade el huevo y mezcla hasta integrarlo por completo. Incorpora la canela molida. La masa debe quedar espesa, suave y manejable. Introduce la preparación en una manga pastelera con boquilla rizada. Precalienta la freidora de aire durante 3 minutos a 180 °C. Forma tiras de unos 8-10 cm sobre la cesta, dejando espacio entre ellas. No hagas los churros demasiado gruesos: así se cocinan mejor por dentro y quedan más dorados. Cocina a 180 °C durante 8-10 minutos, hasta que estén firmes y ligeramente dorados. No abras la cesta durante los primeros 7 minutos, para evitar que pierdan calor y se deformen. Retira los churros con cuidado y pásalos por canela con edulcorante mientras todavía estén calientes.

Infobae detalla la preparación paso a paso de churros de avena cocinados en freidora de aire, con tiempos e ingredientes específicos para la masa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 3 porciones, con 4 o 5 churros pequeños por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción, sin contar la decoración final:

Calorías: 240 kcal.

Proteínas: 9 g.

Hidratos de carbono: 39 g.

Grasas: 5 g.

Fibra: 5 g.

Azúcares: 8 g, aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los churros están mejor recién hechos, cuando conservan su exterior dorado.

Puedes guardarlos en un recipiente hermético durante 1 día a temperatura ambiente. Para recuperar algo de textura, caliéntalos en la freidora de aire durante 2 o 3 minutos a 160 °C.

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No se recomienda conservarlos en la nevera, porque la humedad puede dejarlos blandos.

Las calorías ahorras al consumir churros de avena hechos en freidora de aire

La diferencia depende de la receta, del tamaño y de cuánto azúcar agregues al final. El cambio que más reduce calorías no es la avena: es cocinar en freidora de aire en lugar de sumergir los churros en aceite.

Un churro tradicional frito suele aportar alrededor de 400 calorías por cada 100 g. Una versión casera de avena hecha en freidora de aire, sin mantequilla y con poco o nada de aceite, puede quedar en un rango de 220 a 300 calorías por 100 g.

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Eso equivale a un ahorro aproximado de:

100 a 180 calorías por cada 100 g

25% a 45% menos calorías , en una receta comparable

Si la porción son 3 churros pequeños, el ahorro suele rondar 60 a 120 calorías

La variación central proviene del aceite. Cada cucharada que no se absorbe evita cerca de 120 calorías en toda la preparación. La freidora de aire limita mucho esa absorción frente a la fritura profunda.

Estudios con otros alimentos almidonados encuentran menor contenido de grasa en productos hechos con aire caliente que en los fritos en aceite.

Beneficios frente a los churros tradicionales

Menos grasa total: al no freírlos en inmersión, la masa absorbe menos aceite. Esto reduce calorías y puede ayudar a que la porción tenga menos grasa saturada, según el aceite que se habría usado.

Más fibra si usas avena integral: la harina o avena molida conserva más fibra que la harina blanca refinada. La fibra favorece la saciedad y ayuda a evitar que el antojo se convierta en varias porciones.

Mejor control de ingredientes: puedes reducir el azúcar de la masa y de la cobertura; también evitar rellenos, leche condensada, cajeta o chocolate, que elevan rápido el total calórico.

No dejan de ser un postre: aunque sean de avena y de freidora de aire, contienen harina, azúcares y almidones. La ventaja depende de no compensar con abundante azúcar, crema de avellana o salsas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para que sean aún más ligeros

Usa avena molida sin azúcar, una capa mínima de aceite en aerosol o ninguna, canela con poca azúcar para cubrirlos y acompáñalos con fruta o yogurt natural.

Si una receta lleva plátano, dátiles, mantequilla de cacahuate o chocolate, considera también sus calorías: son ingredientes nutritivos, pero energéticos.

La American Heart Association desaconseja la fritura profunda como método habitual de cocción, porque añade grasas y calorías; recomienda métodos que usan poca grasa, como hornear o cocinar con aire caliente.

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